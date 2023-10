Juegos tradicionales y paella a 30 grados

Santa Lucía de Tirajana y Agüimes, concretamente el barrio de Espinales, celebraron un fin de semana festivo con motivo de sus fiestas patronales: San Rafael y La Luz respectivamente. Las altas temperaturas no frenaron a los vecinos de ambos municipios a salir a la calle a disfrutar y participar con el programa de actividades. En la Avenida de Canarias, la zona peatonal se convirtió en una muestra de identidad con juegos tradicionales, mientras que en el barrio de Espinales, una paella gigante despidió las fiestas en honor a la Virgen de La Luz.

La tradición no se ha perdido en Canarias. O al menos eso intenta Agaury Caballero por un lado, y Alberto Alvarado por otro. Ambos a su manera, tienen como objetivo que las nuevas generaciones practiquen y conozcan un poco de los antepasados, y que practiquen los juegos y costumbres que se tenía en antaño. Agaury Caballero es monitor en Vecindario de la escuela de silbo canario. Una iniciativa que surgió en el año 2008 a través de un libro que publicó David Díaz Reyes sobre esta práctica tradicional, y a partir de entonces se le ofreció la posibilidad de hacer cursos en Tenerife, que fue la primera que se fundó. A la isla de Gran Canaria llegó unos años después, en el 2012.

Mientras que en un primer momento solo había una sede, en Vecindario, a día de hoy existen seis, pues la demanda ha hecho que se abran más alrededor de la isla. Lo primero que dejan claro sus monitores es que no se trata de silbo gomero, sino de un silbo canario en general. "Es una imitación al lenguaje que hablas, se hace en todos los países", explica Agaury Caballero. En el curso que imparten, que dura un total de ocho meses, está dividido por partes. Primero, enseñan a silbar, para acto seguido hacer que los alumnos aprendan a modular diferentes tonos, que son las vocales. "Luego es un proceso de consonantes para agruparlas, y a partir de ahí empezamos a amplificar la dificultad hasta que se aprende a hablar silbando y podemos salir a barrancos a practicar", explica Caballero.

Por su parte, Alberto Alvarado se dedica al levantamiento de piedras. Según comenta, a día de hoy es la única persona junto a su tío, que actualmente está lesionado, que se dedica a esta práctica. "Es una tradición de hace años, siempre se ligó más a los trabajos del campo, porque no había maquinaria y todo era manual. Luego se seguía practicando a ver quién la levantaba más alto, quién la cogía más grande y quién la lanzaba más lejos. Así hasta día de hoy", explica Alvarado. A sus 26 años, confiesa que lleva seis dedicados a esta práctica, y que empezó por una tradición familiar. "Me encanta el folclore, y estoy luchando para que esto no se pierda", confiesa. "El récord lo tengo en 100 kilos, y ahora estoy en la búsqueda de otra piedra para poder superarme".

A unos pocos kilómetros desde la Avenida de Canarias, donde se estaba celebrando esta muestra de juegos tradicionales, el barrio de Espinales, en Agüimes, despedía las fiestas en honor a la Virgen de La Luz con dos inmensas paellas para sus vecinos. Este año, se celebra además el 29 aniversario de esta festividad, que fue creada por los vecinos en agradecimiento a Teresa, una vecina de antaño que fue una de las encargadas de hacer que el barrio sea ahora mismo lo que es. Antonia Sánchez lleva 78 años viviendo en este barrio de Agüimes, y según explica no lo cambiaría por nada. "Tenemos de todo, y nos ha costado mucho conseguirlo", rememora. Junto a su marido y sus hijos, en una de las mesas de la plaza, espera para poder disfrutar de su plato de paella. Una tradición que hace que todos los vecinos se unan como si de una familia se tratase y disfruten de una jornada festiva.