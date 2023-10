El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, llama a la ciudadanía y a las instituciones y entidades para continuar manteniendo el arduo trabajo que se lleva a cabo cada día para erradicar la pobreza de todos los rincones del Planeta, en la apertura del Encuentro ‘Gran Canaria Solidaria’ 2023, que se celebró en el Parque de San Telmo de la capital grancanaria, con motivo del Día Internacional de Erradicación de la Pobreza, bajo el lema ‘Contra la pobreza. Justicia y equidad’. El presidente del Cabildo inauguró el Encuentro ‘Gran Canaria Solidaria’ 2023, en el que ha tenido un especial protagonismo el manifiesto de la Corporación insular en apoyo al pueblo palestino, informa el gabinete insular

En el acto, el presidente Morales, que estuvo flanqueado por el consejero insular de Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez, y el concejal de la misma Área del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, agradeció el trabajo de todas las personas que hacen posible que Gran Canaria cuente con una gran red de solidaridad. “El Consejo Insular de Solidaridad ‘Gran Canaria Solidaria’ se ha ido afianzando en los últimos años como un elemento absolutamente necesario y transversal, para luchar contra las cada vez mayores injusticias y desigualdades que estamos viviendo, propiciadas por este capitalismo voraz”, manifestó.

Y es que, como expuso, el 80% de la riqueza del Planeta está en manos de apenas un 20% de la población, mientras la pobreza se extiende por todos los continentes y se deja sentir a nivel local. “Esta desigualdad planetaria nos cerca también a nosotros y hay un 38% de las familias grancanarias que están sufriendo esta situación”, lamentó.

Un escenario en el que “tiene mucho que ver la violencia, con más de 50 conflictos bélicos en todo el mundo, el último en forma de genocidio en Gaza”, reflexionó. “Y tiene que ver con el cambio climático, que está afectando a los más desprotegidos, débiles y vulnerables; y con la desigualdad de género, porque, en la mayoría de las ocasiones, la pobreza tiene rostro de mujer, pero que también afecta a los colectivos LGTBI, y con una situación que hace que este mundo bascule en torno al consumismo, al desarrollismo y, por tanto, hacia la desprotección deshumanizada de los sectores más amplios de la sociedad”, enfatizó.

El presidente Morales concluyó reiterando el compromiso del Cabildo en su lucha para seguir combatiendo esta lacra y recordó que de esa firme voluntad forma parte el marco de acuerdo que ha generado ‘Gran Canaria Solidaria’ con todas las organizaciones que trabajan en este ámbito, con el fin de garantizarles una aportación plurianual, para que puedan trabajar con mayor seguridad.

Carmelo Ramírez, por su parte, abundó en que más de 6.000 millones de seres humanos viven actualmente en situación de pobreza y de exclusión social en el mundo. “Por eso, es muy importante desarrollar acciones de solidaridad y de cooperación internacional, como hacemos con este encuentro”, afirmó.

El consejero insular de Cooperación Internacional, asimismo, insistió en instar a la ciudadanía a mantener el trabajo y el compromiso solidario durante todo el año, porque “la agresión de este sistema económico, político e institucional es una agresión permanente y organizada en todo el mundo, por tanto, la respuesta solidaria también debe ser permanente, organizada y a todos los niveles de la sociedad y de los ámbitos territoriales”, recalcó.

Condena a las acciones de Israel

En el mismo acto, tuvo un papel relevante el manifiesto del Cabildo en el que muestra su solidaridad con el pueblo palestino y su rechazo y su condena a las acciones llevadas a cabo por el ejército de Israel en la franja de Gaza, que, como argumenta, “han provocado miles de muertos en la población civil palestina y de Israel, y que han creado un clima de violencia y de destrucción de consecuencias imprevisibles, en especial con la destrucción del enclave de Gaza, donde la bomba contra el Hospital en Gaza, con más de 500 muertos palestinos, refleja la naturaleza genocida y de crueldad extrema del Gobierno de Israel”.

Así, en este documento, que leyó la presidenta de la Comunidad Palestina en Canarias, Fátima Suleimán, la Corporación insular exige la inmediata intervención de la Comunidad Internacional y de las grandes potencias, con objeto de “frenar esta matanza de personas inocentes y la destrucción de sus bienes, y evitar la extensión a toda la región y a nivel global, con consecuencias muy graves”.

De igual forma, la Institución reclama urgentemente la creación de corredores humanitarios que permitan la salida de la población palestina de Gaza y la entrada de la ayuda humanitaria por parte las organizaciones internacionales, con el fin de evitar la muerte de personas inocentes. Y, finalmente, reitera la solidaridad del Cabildo “con los derechos reconocidos al pueblo palestino a vivir en paz en su territorio y, en especial, a desarrollar un Estado Palestino independiente”.

A este conflicto también se refirió Carmelo Ramírez, quien dedicó parte de su exposición a denunciar las situaciones de violencia que se viven en estos momentos en el mundo y, de una manera muy especial, la de Palestina, que, a su juicio, es “fruto de una agresión del Estado de Israel, que ya se viene realizando desde hace 75 años”, aseveró. “En los últimos diez días, estamos asistiendo seguramente a uno de los momentos más graves de la agresión del Estado de Israel, para responder a una acción también violenta del grupo Hamás, que no representa a todo el pueblo Palestino”, expresó. “Pero lo importante es expresar, una vez más, nuestra solidaridad con la causa del pueblo palestino y con sus derechos y, especialmente, el de vivir en un Estado independiente”.

La respuesta del sionismo

A su vez, Pedro Quevedo, tras reconocer el esfuerzo permanente que realiza el Cabildo en materia de solidaridad, centró su discurso en remarcar “el endurecimiento permanente de la agresión del Estado de Israel al pueblo de Palestina, utilizando, en este caso, una excusa sobre algo que nosotros también denunciamos y criticamos: el ataque de la organización Hamás”, sostuvo. “Pero también habrá que denunciar que la respuesta del sionismo que anida dentro del Gobierno israelí sea multiplicar la desgracia que se ha producido por ese ataque con la destrucción de Gaza. No han hecho sino acelerar el proceso de exterminio a cámara lenta que vienen intentando con el pueblo palestino”.

Quevedo terminó reivindicando un alto el fuego inmediato en la zona y el regreso al cumplimiento de las resoluciones de la ONU y al reconocimiento de los dos estados, “que deben vivir de forma independiente y razonablemente armoniosa”.

Por último, Fátima Suleimán denunció el “exterminio y la limpieza étnica” a los que está sometido el pueblo palestino, y mantuvo que, desde el inicio de este año, solo en Cisjordania han asesinado a más de 200 personas, la mayoría civiles.

“El mundo mira hacia otro lado y en la franja de Gaza, cada dos por tres, hay bombardeos aleatorios, en los que matan a niños, a ancianos y a mujeres y a todos los que pillan por delante. Israel tiene la impunidad de matar a quien quiera, los colonos judíos agreden a diario a los palestinos, respaldados por los soldados israelíes”, relató. “Yo no sé dónde están los derechos humanos, porque parece que los palestinos no tienen ni los derechos de un animal para ser protegidos. Me gustaría hacer una petición al mundo, para que se informen más, porque el pueblo palestino no ha invadido a nadie, ama la vida y solo quiere vivir en paz”, zanjó.

Un recuerdo a Víctor Jara

Por otro lado, el Encuentro ‘Gran Canaria Solidaria’ 2023 se desarrolló durante toda la jornada de este jueves, de 09.00 a 21.30 horas, con un amplio programa de actividades diseñado por la Consejería de Solidaridad Internacional, en el que se sucedieron talleres, debates, charlas, representaciones de obras de teatro, espectáculos, presentaciones de obras literarias, actuaciones musicales y una concentración auspiciada por la Plataforma Pobreza Cero.

En el transcurso del evento estuvo muy presente el recuerdo y el homenaje a Víctor Jara, en el 50 aniversario de la muerte este músico, cantautor, profesor, escritor y director de teatro chileno, que fue torturado y asesinado tras el golpe de estado de Augusto Pinochet.