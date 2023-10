Puertos Canarios deja a la cementera sin opciones de una nueva concesión sobre Santa Águeda

Puertos Canarios deja a la cementera sin opciones a conseguir una nueva concesión sobre el muelle de Santa Águeda, en San Bartolomé de Tirajana. El ente público dependiente de la consejería de Obras Públicas, Movilidad y Vivienda del Gobierno regional, ha suspendido de forma cautelar la tramitación del otorgamiento de título concesional a favor de Cementos Especiales de las Islas (Ceisa), una resolución aprobada en octubre del año pasado cuando venció, el 28 de ese mes según el portal de Transparencia del organismo público, la autorización que tenía vigente para la explotación industrial de esta infraestructura portuaria. "Con la suspensión de la tramitación del expediente, la perspectiva de una nueva concesión a Ceisa ha desaparecido", ha señalado este jueves el director gerente de Puertos Canarios, Manuel Ortega, a su salida de la reunión del Consejo de Administración del ente en la misma jornada en que hasta 80 trabajadores vinculados a la fábrica se concentraron a las puertas del edificio de Usos Múltiples I del Ejecutivo regional para tratar de mantener sus puestos de trabajo.

La decisión de Puertos Canarios llega tres semanas después de que el coordinador general de Ceisa, Claudio Piernavieja, defendiera públicamente el «derecho» de la compañía a que se le otorgase la concesión portuaria por 25 años más por estar vinculada la autorización portuaria a una concesión minera hasta 2046, y casi un mes y medio después de que el consejero de Obras Públicas y presidente de Puertos Canarios, Pablo Rodríguez, anunciase que no renovaría la concesión industrial y Santa Águeda pasaría a tener uso deportivo.

Manuel Ortega explicó ayer que la decisión de suspender la tramitación del expediente y no desestimar directamente la petición de nueva concesión formulada por Ceisa y aprobar el cambio del muelle a uso deportivo -como anunció el consejero- es consecuencia de que el caso está judicializado. Por un lado, por un recurso interpuesto por el Grupo Cordial contra el inicio del expediente de nueva concesión el año pasado, y por otro por la propia empresa cementera, que presentó en los tribunales una reclamación por silencio administrativo que todavía no ha levantado. «Mientras no se pronuncien los tribunales, se suspende el expediente», aclara Manuel Ortega. Con esta decisión, la concesión se declara en precario y mientras dure esta situación mantiene todos los derechos y deberes, es decir, la cementera puede seguir explotando el puerto y debe seguir abonando el canon anual «hasta que se produzca un hecho relevante». Esos hechos a los que se refiere Ortega son o un pronunciamiento judicial, que se puede dilatar en el tiempo, o un acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias que en su caso puede producirse en cualquier momento.

