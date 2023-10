El leal secretario de siete presidentes

Hay personas que pasan por esta vida dejando huella en los demás, y sin querer, el paso del tiempo les va devolviendo lo que han plantado en forma de cariño, de respeto, de recuerdos imborrables y de buenas palabras hacia su figura. Ese es el caso de Fulgencio González Navarro, quien fuera secretario de siete presidentes del Cabildo de Gran Canaria durante 29 años. Fulgencio dijo adiós a sus familiares y conocidos, dejando en ellos para siempre un ejemplo de vida. Respetuoso, buena persona, gran profesional y cercano, son algunas de las expresiones que le dedican quienes lo conocieron.

González Navarro González Navarro llegó al cargo de secretario de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria de la mano de Lorenzo Olarte, en 1974. Convivió con ocho presidentes, sirviendo con dedicación a siete de ellos y no al octavo, quien decidió prescindir de sus servicios. Fue la imagen administrativa de la Presidencia del Cabildo, ocupándose de la gestión de los asuntos de agenda de los presidentes. Alejandro Castro, José Macías, Fernando Giménez, Carmelo Artiles, Pedro Lezcano, el segundo mandato de José Macías y María Eugenia Márquez contaron con el hombre «absolutamente leal», como se aseguró Lorenzo Olarte, quien trajera a Fulgencio de la Audiencia Provincial al Cabildo a ocupar la plaza que luego ocuparía durante 29 años.

Olarte confiesa su muerte le ha provocado un terrible disgusto por el aprecio que le tenía. «Desde que entró a hacerse cargo de la Presidencia estuvo funcionando admirablemente. Todo el mundo estaba encantado con él y era un funcionario de mucha categoría», asegura el ex presidente, quien lo recuerda como un hombre amable con todo el mundo. «Un hombre que, además de respetuoso con su superior, era absolutamente leal. Y lo que yo pueda decir de él lo puedo decir de muy pocos funcionarios, y eso que en mi larga carrera he conocido a muchos», y añade que «el que estuviera acompañando a ocho presidentes quiere decir que la cualidad principal que tenía él es que no era movido por ningún tipo de sectarismo político, sino que trabajaba lealmente con sus superiores cualquiera que fuera la ideología de quien llegara».

Discreto y responsable

Su hija, Victoria González, también coincide con Olarte. «Mi padre a nivel laboral era una persona muy discreta, muy responsable y un gran diplomático. Creo que estuvo tantos años en ese puesto por la lealtad a todos los presidentes y que daba igual que cambiara de signo político», asegura, y recuerda que le hizo ilusión trabajar con María Eugenia Márquez «por ser la primera mujer presidenta después de tantos hombres. Era una cosa nueva para él, y le gustó ese cambio femenino en la presidencia».

El desembarco de José Manuel Soria en el Cabildo en junio de 2003, que hacía el octavo presidente en la trayectoria de González, supuso su final en el cargo. En menos de tres meses, Soria lo apartó, y fue trasladado en septiembre de 2003 al Servicio de Asesoría Jurídica, donde continuó hasta su jubilación, completando 30 años al servicio del Cabildo.

Ese mismo año en el acto de reconocimiento que el Cabildo hace a las personas que se jubilan en el teatro Cuyás, todo el mundo se levantó a aplaudirle, dejando sentada a la nueva Corporación. También es así como lo despiden ahora quienes lo conocieron.