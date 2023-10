Pablo Solar Fernández: «El Centro Nacional de Surf traerá a selecciones a entrenar y creará negocios a su alrededor»

Llevamos unos años buscando un espacio, y ahora se está concretando con la cesión del edificio del Cabildo. Hay que retomar todo lo que se había avanzando. No sería un centro de alto rendimiento, porque para eso se requiere que sea oficial, pero dentro de la Federación recibe la denominación de Centro Nacional de Surf, que sería el único en España y sería aquí, en Arucas. Soy representante de la Federación Española de Surf, y se ha escogido el lugar porque es un espacio de fácil acceso, ya que se ve desde la carretera, y las canchas (zonas de olas) ya las tenemos. En su día nos reunimos con el Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de Arucas, y on line con la Federación, y se podría contar con ayudas del Consejo Superior de Deportes. Nos permitiría convertirnos en la sede de las concentraciones de los deportistas que van a competiciones internacionales, como centro de hospedaje (como pueden ser las instalaciones de Las Rozas en Madrid para la selección española de fútbol), ya que ahora no tenemos.

¿Cuánto cuesta su puesta en marcha ahora?

El Ayuntamiento encargó en su momento un proyecto previo para saber qué haría falta en el edificio, que estaba en desuso y que era del Cabildo para su cesión, que ahora se ha concretado. Es un edificio histórico -se construyó en 1930 y fue dispensario médico de D. Eugenio y conocido como casa de las monjas-, al que hay que proteger la fachada, y a partir de ahí hay que reconstruir el interior. Creo que entonces se hablaba de unos tres millones de euros de presupuesto.

¿Con qué apoyos contarían?

Antes no sabíamos si lo iba a ser, pero ahora ayuda mucho que sea un deporte olímpico, y en California es un deporte importante, por lo que hay muchas posibilidades de que lo siga siendo. La Federación no era olímpica y ahora al ser a nivel deportivo, podemos contar con más recursos. Eso nos ayudaría a buscar financiación de las distintas administraciones. Llevamos unos cinco o seis años con el proyecto, y ahora hay que retomarlo, pero ya con la disponibilidad del edificio que buscamos por el Ayuntamiento.

¿Qué beneficios aportaría?

Ahora contamos con dos deportistas profesionales que hacen el circuito mundial de surfing, que son Lucía Machado, que es de Las Palmas de Gran Canaria y ha sido subcampeona del mundo en 2022, y Luis Díaz, que es de Moya. Esto permitirá promocionar el deporte profesional en la Isla, con la ventaja de que ya es olímpico. Y también traería beneficios económicos a su alrededor, porque podrían venir profesionales y selecciones de todo el mundo a entrenar, sobre todo en invierno cuando en sus países no pueden hacerlo por el frío, lo que fomentaría otros negocios.