Cinco días en Gran Canaria

Es un barrio aislado de una ciudad en descarnado crecimiento. La mayoría de los dueños de las predominantes casas terreras permanecen en ellas y se conjuran para que su pasado no sucumba ante la voracidad de nuevos bloques de cemento que rompa, para siempre, su histórico aislamiento, garantizando la unidad y sociabilidad de todos sus vecinos, protegidos por la autopista del Sur y una playa de callaos que el mar hace bramar en sus continuos ataques con altas olas, en franca rivalidad con los callaos de la playa de Guayedra donde encontró su albergue Fernando Guanarteme.

El Torreón de San Pedro, guardián ante modernos piratas, que buscan inversiones rentables de cara al mar atlántico. El barrio se alzó en terrenos que fueron de doña Susana del Castillo Manrique de Lara, hermana de doña Ana, condesa de la Vega Grande.

Se trata de San Cristóbal, primera aglomeración urbana que se encuentra a la derecha de la autopista, pasada la playa de La Laja. Históricas muertes de ahogados en corrientes traidoras y el recuerdo de la estancia del músico francés Camille Saint-Saëns. Los vecinos se han manifestado ante el abandono del Ayuntamiento de Las Palmas y claman por su paseo marítimo.

Mis respetos para Julio Viera Fleitas, recientemente fallecido en Mallorca, que nació el año 1934 en San Cristóbal. Julio fue un magnífico personaje, mitad Dalí y mitad Don Quijote. Su genio no fue suficiente valorado en Canarias. Sin embargo, dos obras suyas (de gran formato) figuran en la pinacoteca del Vaticano: Cristo Negro y Cristo del Atlántico. Recuerdo mis paseos con él por la calle de Triana (arriba-abajo). Julio llevaba colgando en su bolsillo superior una pequeña red de pesca, que unida a su tinta de calamar proyectaba al exterior su mundo onírico. Nos vimos en París, junto a Domínguez, el pintor de la gasolina, (trabajó en una gasolinera de la calle Bravo Murillo, antes de trasladarse a París) en una sala donde nos encontramos a Albert Camus. Por cierto hacía calor, lo que me llevó a recordar al personaje de El extranjero, el franco-argelino Meursault cuando mata a un argelino bajo los efectos del fuerte sol africano sobre su cerebro. También me acordé de los apellidos de personajes de la misma novela: María Cardona y Raymond Sintes. Apellidos que podemos encontrar en Canarias.

Hago un alto en Vegueta. Busco las luminosas montañas de la cumbre y las veo borrosas, grises, aprisionadas en la terrible calima que nos invade. Necesitamos estudios y actuaciones, serias y precisas antes que la calima acabe con la salud de muchos canarios. No descarto volver a las mascarillas. Por la plaza de Santa Ana, se cruzan unos jóvenes migrantes. Yo me alegro de las actuaciones de las autoridades canarias que los recogen de las pateras y les facilitan alojamientos, pero me quejo del abandono de que somos objeto en un justo reparto de estas personas tan necesitadas de ayudas económicas como de afectos, en el resto de España y la Unión Europea.

En la calle Juan de Quesada, (antes Progreso) no se ve ningún progreso. Al igual que en otras calles de Las Palmas, baches, parches, en un alquitrán enfermo de tan deteriorado. Me dirijo a San Roque, siguiendo la tumba alquitranada del barranco Guiniguada. Muchos años han pasado y la ignorancia compañera de la desidia ha hecho posible que a las orillas de la autopista (que suplantó al barranco) aparquen cientos de coches. Encima ‘plantan’ más bolardos, cegando espacios, lo que hace posible que los vehículos aparquen cada vez más lejos del centro de Triana, con lo que aumenta el peligro de ser atropellados los choferes convertidos en peatones. Algunos caminan de 20 a 30 minutos para llegar a Obispo Codina.

¿Cuándo los políticos, que disponen de coches oficiales y aparcamientos exclusivos, habilitarán aparcamientos con servicio de guaguas continuas en terrenos por encima de la ermita de San Roque? Algunos de ellos pertenecieron al Cortijo de Matagatos, de Luisa de León y Joven, los Quintana Llarena y Quintana León y en menor superficie de Manuel Torres Suárez, Pedro Rivero Navarro, hasta incluir en un extenso descampado tierras de Bruno Naranjo Díaz.

La buena noticia es que canarios de pro, anuncian nuevos estudios sobre el Guiniguada. Lo agradezco, humildemente. ¿Y qué decir de la metroguagua, empezada en 2017, siendo alcalde Augusto Hidalgo? ¿Cuánto tiempo más debemos esperar para utilizar esta obra faraónica? Creo en la experiencia y laboriosidad de la nueva alcaldesa Carolina Darias, para hacer frente a estas anormalidades.

Camino de Valleseco, la autopista que lleva a Arucas, aparte del tiempo que se tardó en construirla, es un canto al desmadre. La trayectoria de su entrada a Arucas por la autopista fue y es un auténtico dislate, por sus continuos cambios que acaban con cerradas y peligrosas curvas. El final es que las colas se han trasladado a la entrada de Arucas, ante la rotonda de la fuente que se pretendió que fuera sonora y luminosa y que ahora ha quedado ‘muda’.

Desde la salida de la rotonda donde se ubicó un ‘trasto’ de César Manrique, el estado de las carreteras es merecedor de duras críticas. Pero, sin duda, lo peor llega en la carretera de Firgas a Valleseco, una patente prueba de lo poco que interesan las medianías. Tengo que ser objetivo y dar al Cabildo de Gran Canaria un sobresaliente por el mantenimiento de la jardinería y un suspenso por el de carreteras.

La susodicha carretera me hace recordar a los casi extinguidos saltamontes, por su continua y completa colección de baches, desprendidos parches y numerosas arrugas de alquitrán que superan a todas las arrugas de mis queridos ancianos de los asilos de Gran Canaria. Eso sí, es una carretera multicolor donde impera el cemento blanco y el color negro de los parches en diferentes tonalidades. Ocurre que esta vía ha multiplicado en gran medida su tráfico, sin que se haya estudiado, ni realizado, mejoras y ampliaciones en su trazado, especialmente en curvas donde los grandes autobuses quedan atravesados.

Espero volver a mi isla de Gran Canaria y a mi pueblo de Valleseco, pendiente de sus bellos paisajes y no de los peligrosos baches de la carretera,

Para acabar me queda decir que en las autopistas también se encuentran trechos que necesitan urgentes atenciones. Puedo decir que en la autopista que va de Agaete a La Aldea no hay necesidad de mantenimiento porque todavía no sabemos cuando podrán circular los vehículos por ella.

Mi objetivo con este artículo es llevar al pueblo el conocimiento de la situación de nuestras infraestructuras y a los políticos ayudarles a refrescar la memoria, apartando sus intereses de partido en provecho de intereses generales