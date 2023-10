«Solo quiero que no me obliguen a poner mi apartamento en explotación turística»

Forma parte del grupo de 50 propietarios que acaba de comenzar a recibir las propuestas de sanción por parte de Turismo por no destinar su apartamento a uso turístico. ¿Cómo lo afronta?

Sí, hemos recibido propuestas de resolución sancionadoras por importes de más de 2.000 euros y además como consecuencia de que hubo una resolución anterior que quedó sin efecto porque la propuesta de sanción la hacían a una comunidad de propietarios que como tal no tenía personalidad jurídica. Después de eso, como una suposición muy especial del inspector o inspectora de turno, se nos supuso a cada uno de nosotros como establecimientos turísticos y nos comunican la propuesta en la que nos sancionan porque no explotamos nuestros apartamentos turísticamente. Pero no solo eso, sino por no hacerlo a través de un explotador turístico, nunca mejor dicho la palabra, pues encima nos dicen que tiene que contratar con nosotros por un mínimo de 10 años. Es decir, dejar mi apartamento en sus manos para que este intermediario se enriquezca. Ya he recurrido; yo estoy aquí desde hace 18 años, he pagado todas mis facturas de suministros, nunca he ejercido la explotación turística y jamás lo voy a hacer.

Es decir, el uso del inmueble es completamente residencial en la actualidad. ¿Cuántos propietarios viven ahí de forma fija?

Ahora mismo en el edificio tenemos uso residencial porque lo hemos considerado así, pero no porque tengamos una autorización; funcionamos como comunidad de propietarios y ya. De los 50 propietarios, seis viven de forma permanente incluso con certificado de empadronamiento; otro grupo reside de forma temporal, en fines de semana o por meses y después hay un grupo importante que supera el 35% cuyos propietarios son extranjeros que compraron el apartamento para su disfrute personal y que vienen en invierno huyendo del frío. Como miembros de la UE están asombrados porque saben que tienen derecho a residir en cualquier parte del territorio comunitario pero aquí se les está privando de disfrutarlo para vivir temporalmente y además se les obliga a explotarlo turísticamente. Hay quien se escuda en que los extranjeros quieren alquilar el apartamento, pero solo lo dejan a familiares y amigos, y si lo alquilan tienen derecho a hacerlo de acuerdo a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Hay propietarios que quieren alquilarlo en invierno por larga temporada, como permite esa norma, y eso es lo que nosotros defendemos porque ese turista que viene por tres o cuatro meses sí deja dinero en Gran Canaria porque va al supermercado, a jugar al tenis o al golf, alquila un coche y da la vuelta a la isla o a un restaurante, mientras que el que viene por siete días a un apartamento con una nevera llena de comida congelada deja el dinero fuera, no aquí. Los propietarios están reformando sus apartamentos y nadie está dispuesto a hacer una inversión para ponerlo en manos de explotadores que no pagan. En este complejo hay personas que en 2023 no han cobrado lo que les debe el antiguo explotador que se fue en 2017. Yo tengo claro que muy difícilmente este complejo va a volver a la explotación turística.

Pero entonces seguirán llegando nuevas sanciones de Turismo. ¿Cómo actuará?

Llegaré al máximo nivel de la administración de Justicia. ¿Por qué? Porque están invadiendo derechos. La Constitución me da la facultad de dedicarme empresarialmente a una actividad, pero no me obliga. Entonces, ¿por qué me obligan a explotar mi propiedad cuando es una opción voluntaria? Por otra parte, en 2006, el antiguo explotador, como no llegaba al mínimo obligatorio del 51% de los apartamentos del complejo, metió el mío y tuve que reclamar en el Patronato de Turismo que yo no estaba en explotación. Y Turismo me reconoció que yo no estaba en explotación turística, pero ahora me dice que no me reconocen la excepción por consolidación del derecho por hacer uso residencial antes del 1 de enero de 2017. Hay muchas contradicciones dentro de la Administración. Y por otro lado tengo el certificado del Registro de la Propiedad, que señala que el inmueble está en zona turística pero que eso no implica que tenga que explotarlo turísticamente; es susceptible de explotarlo o no.

«El Registro señala que el apartamento está en zona turística, pero no implica que tenga que explotarlo»

¿Entonces cómo se queda cuando le obligan a vincular su apartamento con una empresa?

La ley 2/2013 de renovación y modernización turística establece incluso la posibilidad de llegar a la expropiación, y ahí están los buitres del sector turístico empeñados en ser ellos solos quienes ganen. Nuestra parcela tiene 5.000 metros cuadrados que da hacia tres calles, son apartamentos antiguos y amplios, con jardín y piscina grandes y con aparcamiento privado, es decir tiene toda una serie de características que la hacen muy apetecible para un gran operador turístico. ¿Y qué pasa? El lobby turístico está metiendo miedo a la Administración. Debemos recordar que hay un informe del Defensor del Pueblo de 2019 contra la Comunidad Autónoma que es demoledor: en sus conclusiones finales le dice a la Comunidad que reforme la ley de 2013 y que mientras lo hace paralice todos los expedientes sancionadores, pero no se ha hecho ni caso.

Hace dos semanas llegó la primera sentencia que anula la sanción a una propietaria por no justificar suficientemente el motivo por el que la multaba. ¿Qué valoración hace? ¿Cree que abre la puerta a nuevos fallos en el mismo sentido?

Sí, nos tocó. En la zona hay tres complejos más que están fuera de explotación y a ninguno les ha llegado nada. Sobre la sentencia, ésta no entra en el fondo del asunto, solo se limita a decir que la carga de la prueba del inspector no era suficiente. Pero sí que abre la puerta a nuevos fallos a nuestro favor. Tardaremos en llegar, salvo que haya algún juez o sala que se atreva a decir que todo esto es injusto o se atreva a instar un procedimiento de inconstitucionalidad de la ley. No sé lo que va a pasar; va a ser un largo camino que yo estoy dispuesto a soportar con todas las consecuencias porque lo que quiero es que me quiten la sanción y que no me obliguen a poner mi propiedad en explotación.

Y si no, ¿qué alternativas se plantea?

Yo sé que hay peligro de que si hay mucha residencialización las personas luego quieran un colegio o un centro de salud en zona turística, pero creo que se podría dictar excepciones en las que quede claro que si queremos vivir en zona turística, perfecto, pero asumiendo siempre que no vamos a poder tener los servicios de una zona residencial.

En varias ocasiones el Gobierno canario ha señalado que la residencialización es culpable de la reducción de las plazas extrahoteleras. Además, el año pasado, un estudio de la ULPGC concluyó que este fenómeno ocasiona la caída de 591 millones de euros de beneficios al sector turístico y de 83 millones en ingresos en impuestos para las arcas públicas. ¿Qué opina?

En ese estudio no se está teniendo en cuenta lo que mencioné antes: el alquiler en zona turística por larga temporada en invierno; ahí no se han valorado los rendimientos del turismo que llega para pasar tres o cuatro meses. Además, han valorado lo que dicen las grandes empresas.

Han valorado darse de baja como complejo de actividad turística y darse de alta como inmueble residencial?

Ya le hemos trasladado a la presidenta de la comunidad que en la próxima Junta debatamos comunicar al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y a Turismo que en asamblea general hemos decidido no hacer explotación. Aunque ya lo hemos trasladado al Patronato. Pero el cambio oficial en el registro no se podrá hacer mientras esté en marcha en procedimiento sancionador. Aquí tiene que haber un cambio normativo sí o sí, y lo que me extraña ahora es que haya tanta prisa con la vivienda vacacional pero no tanta prisa con esto.

Después de todo, ¿considera que su propiedad está en riesgo?

Tengo plena confianza en que mi apartamento no está en riesgo y de que todo se va a resolver a favor de los propietarios. Otra cosa es que quieran amedrentarnos y aburrirnos para ponerlo en explotación, pero insisto en que el 35% de los propietarios son extranjeros europeos y, como nosotros, van a defender su derecho a residencia.