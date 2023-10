La Villa de Moya cierra las fiestas en honor a San Judas Tadeo, compatrono del municipio, con la tradicional procesión por las calles del casco. Unas fiestas en toda su esencia que han llenado de vida las calles del municipio con actos como la obra teatral Don Juan Tenorio o el recién estrenado, Vive Una Hora Más. El martes llegará a su fin con la celebración del concierto Candlelight en el cementerio, con el Dúo Etéreas.

Las fiestas en honor a San Judas Tadeo son ineludibles en la Villa de Moya y este año han vuelto a congregar a un gran número de vecinos y visitantes con ganas de pasarlo bien y disfrutar. Unas fiestas en las que se reivindican las tradiciones, con actos como el encuentro de bailadores, y se disfruta de la música en la calle con el recién estrenado 'Vive Una Hora Más'.

"Estamos muy contentos con la respuesta de la gente. Han sido dos fines de semana cargados de actos para toda la familia que han llamado la atención y han vuelto a llenar nuestras calles. Desde el pasado fin de semana con el 'VIII Encuentro de Bailadores' hasta este con la celebración del 'Vive Una Hora Más'. Son actividades y eventos variados y para todos los gustos", señala el alcalde Raúl Afonso.

Las fiestas de San Judas comenzaron en el municipio con una actuación de la Gran Canaria Big Band, mientras el sábado comenzó el grueso de las actividades con la exhibición de Highline que estuvo acompañada de talleres con los que adentrarse en este deporte, a su vez coincidió con la salida del eco rally y el día llegó a su fin con el 'VIII Encuentro de Bailadores Faustino Nuez Moreno', ya tradicional en la Villa de Moya. El domingo fue el turno del 'IV Festival Folclórico Infantil' con el que se busca dar a conocer nuestras tradiciones y perpetuarlas entre los más pequeños. Mientras las exhibiciones de Highline continuaban sobre el barranco de la Villa de Moya dejando imágenes impresionantes.

Este segundo y último fin de semana de fiestas comenzó con la representación teatral de Don Juan Tenorio. Una obra que atrapó e hizo viajar en el tiempo a todos los que se acercaron a disfrutar de esta descentralización de la cultura, a la vez que la hace accesible a todos. El sábado, la música fue protagonista con un día de talleres y castillos hinchables que precedieron a la fiesta en el que se convirtió 'Vive Una Hora Más' en la calle Miguel Hernández. El precedente y el abrir boca antes de la celebración de la tradicional verbena en la que tiene lugar el cambio de hora. Una tarde de música en la calle que tuvieron a los mandos a Kilombo Improvisado, The Papas and The Mojo y Los Lola. La verbena a cargo de EventMusic tuvo como protagonista a DJ Desirée Santana y Grupo Arena.

Tras una programación completa y variada hoy, domingo, se ha puesto punto y final a las fiestas con la tradicional procesión por las calles del casco del compatrono del municipio, San Judas Tadeo, quien estuvo acompañado por sus fieles y toda la corporación municipal.

Unas fiestas cargadas de buenos momentos que han disfrutado en familia tanto los vecinos como los visitantes, que han llenado de vida y han hecho vibrar a la Villa de Moya.