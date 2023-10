El mejor queso curado de cabra del mundo se hace en el Cruce de Arinaga

Agüimes, su sector primario y ante todo, la producción de quesos, está más allá que de enhorabuena. Este mismo sábado, la empresa familiar Arquegran SL, del Cruce de Arinaga, se alzó con el premio Super Oro a su queso curado de cabra como el mejor del mundo. Fue en el World Cheese Awards, celebrado en Noruega, que reconoce así la labor de una empresa familiar que estuvo a punto de tirar la toalla. Y gracias a que no lo hizo. Compitieron más de 4.800 quesos de todo el mundo con distintas especialidades en la 35 edición en el campeonato más prestigioso del mundo. Y Arquegran se trajo a Canarias el máximo galardón.

Entre lágrimas celebraron Sergio Reyes y Soraya Sánchez con su familia la noticia que recibían desde el Cabildo grancanario: «Se han llevado el primer premio al mejor queso curado de cabra del mundo». Así lo relataba ayer mismo Soraya, que se ha convertido en la portavoz de la marca de quesos Arquegran, que inició su suegra María Luisa Sánchez hace 20 años. Precisamente, este queso laureado como el mejor del mundo, con la Supergold, está bautizado como María Luisa, Luisita, «y en el sello de estos quesos aparece ella y su marido, Ángel Zacarías, ya fallecido, y en lugar de Arquegran como nombre destacado, lo denominamos María Luisa porque ella se lo merece todo».

El queso curado de cabra galardonado de esta señera marca tarda tres meses en curar. Se elabora con leche pura del ganado caprino de la quesería, unos 300 ejemplares de raza majorera. Y aseguran, para amantes del queso, o no, «hay que comerlo. Está buenísimo».

Así lo decía con «un subidón», una explosión de orgullo, más que contenta y rebosando orgullo Soraya, que le tenía reservada a su suegra Luisita la noticia hasta la tarde de ayer.

Colgó en su cuenta de la plataforma Tik Tok un vídeo este sábado, llorando de alegría y emoción, con unas lágrimas incontenibles: «Somos los ganadores del mundo del mejor queso curado de leche de cabra. Y sabes qué?», dijo posteriormente, «lo ganamos casi por los pelos, porque mi marido está de bajona por la subida, casi el doble, del precio del alimento para el ganado, las inexistentes ayudas para poder exportar fuera de España, se nos mueren las cabras cuando paren, pagar la seguridad social de los empleados, impuestos», etcétera. Una larga lista de frenos a las producciones agrarias locales que en esta ocasión dio su recompensa y «un balón de oxígeno» a Arquegran. Soraya Sánchez, con 26.000 seguidores en Tik Tok, se hizo viral en redes hace unos años a través de un vídeo en el que daba un grito por los reveses de los productores locales.

«Mi marido, ante todos estos problemas, llevaba tiempo sin ganas de nada. Incluso plantearse pasar de todo ya». Y pasó algo. «Nos llegó una invitación de los World Cheese Awards para participar en este certamen. Nos correspondía porque el año pasado ganamos también un primer premio por los quesos pasteurizados».

Soraya, siempre con una sonrisa y positiva, animó entonces a su marido Sergio, que ni quería presentar nada a los premios: «Chacho, vamos a presentarlo. ¿Qué vamos a perder? ¿Un queso si lo enviamos?».

Y así fue, a petición del Cabildo que se encarga y promociona el producto local, mandaron una pieza para la cata de quesos que se celebraba este fin de semana en la localidad noruega de Trondheim, donde competían nada menos que casi 4.800 variedades de quesos del mundo.

La sorpresa fue mayúscula cuando les notifican que un queso nacido en la pequeña granja quesera del núcleo poblacional del Cruce de Arinaga, con solo cuatro empleados además de sus propietarios, obtuviera nada menos que el galardón Super Oro. O sea, el máximo premio de la competición ante otras especialidades del resto del Planeta que optaban a estos premios, que le otorgan un prestigio internacional.

Sin embargo, Soraya Sánchez se lamentaba de que tengan pedidos de todas partes del mundo, «y no podamos mandarlos porque en Aduanas nos exigen el pago de 20 euros por envío, y nosotros vendemos el kilo de 13 a 14 euros. ¿Esto qué es? Ellos importan a España todo tipo de productos, nos invaden y no pagan nada. Y nosotros qué? Los productores locales no podemos más». Sentenció. Agradeció al Cabildo su colaboración a la hora de vender en el resto de España a coste cero. «Y gracias a eso», aclara, tras exponer los problemas del sector aprovechando que ahora tienen un Super Oro.