Paulo Jorge Nobre: «Mantener cepas autóctonas mejora el producto y le da una identidad»

Es muy interesante. Creo que es algo pionero en Portugal y en España, porque aislar y desarrollar un fermento autóctono es algo muy interesante porque los queseros saben hacer los quesos de toda la vida, ahí no hay ninguna duda, pero que podamos utilizar las propias bacterias, levaduras, y toda la flora que tiene la propia leche de las razas de aquí, de la leche autóctona, es algo muy interesante porque creo que vamos a mejorar un poco más el producto.

¿Qué beneficios tiene trabajar con fermentos propios?

El beneficio es que te dan una característica vinculada al queso de Canarias, que casi todo es hecho con leche cruda, o sea, con las las bacterias pertenecientes a la propia leche. Al final lo que tú estás haciendo es reforzar la parte buena que tiene la leche. Tú no estás introduciendo nada externo, únicamente estás reforzando la calidad de la leche existente, porque tú tienes bacterias en la leche, pero en la leche hay de todo un poco, las buenas y las menos buenas. Lo que estás haciendo es reforzar la calidad de la leche que tú tienes ahí. Esta cata nos dará pistas porque hemos aislado varias bacterias, pero después vamos a tener que reformular algo. Vamos a mirarlo y reforzarlo en función de cada tipo de queso. No para cada quesero, digamos, pero sí para cada tipo de queso.

«Este proyecto de desarrollar fermentos autóctonos es pionero en la Península» Paulo Jorge Nobre - Tecnólogo del laboratorio gallego de fermentos Abiasa

¿Qué destaca de las muestras de leche analizadas?

Hemos analizado bastantes muestras y hemos recogido una cantidad grande de bacterias, y lo que hemos hecho es un trabajo de determinar las que interesaban. Primero ha sido un trabajo hecho en el laboratorio y luego ponerlo en práctica con los quesos. Nos ha parecido muy interesantes las bacterias que hemos aislado. Ahora el resultado lo tendremos hoy jueves, a ver si se confirma lo que nos pareció en el laboratorio.

Esas bacterias han sido devueltas a las queserías para que trabajen con ellas.

Así es. El trabajo ha sido aislarlas y seleccionarlas, porque aislamos bastantes pero claro en función de algún parámetro nos hemos quedado con pocas. Hay otras bacterias que podrían ser interesantes pero su viabilidad es muy pequeña y no merecía la pena reproducirlas porque se nos van a morir muy deprisa. Tuvimos que seguir algunos criterios y entonces lo que hemos hecho es aislarlas, después liofilizarlas y soltar algunas, y hemos hecho algunas mezclas, para ofrecerlas a los queseros hace cuatro meses para que las utilizaran y ahora vamos a ver los resultados. Han hecho quesos con esas mezclas y a ver lo que va a salir. En principio vamos a hacer una cata de tres tipos de quesos, de cuatro meses, dos meses y frescos. Beneficios, en principio, tendrán todos, porque como te digo, lo que estamos haciendo es reforzar lo bueno que tiene la leche. No estamos añadiendo a la leche nada externo. Lo único que estamos haciendo es reforzar lo que ya tiene esa leche de bueno interno de bacterias.

Sabe que los quesos canarios han tenido muchos premios en el último concurso mundial.

Por eso te digo que no les vamos a añadir nada externo. Lo que vamos a hacer, y ha sido una preocupación de este proyecto es justo eso, es aislar lo mejor que tiene la leche en términos de bacterias para reforzar la calidad de la leche. Por eso los queseros han hecho el queso de la forma que lo hacen todos los días. No quisimos cambiar nada. Hemos estado ahí con los queseros y no les he dado ninguna pista ni nada para no cambiar nada en el proceso. La idea es únicamente utilizar las bacterias de la propia leche para reforzar su calidad. Ya sabemos que hacen buen queso, la prueba está en esos premios, pero claro, mantener unas cepas autóctonas favorece el producto y va a reforzar su identidad. Al final si utilizan muchos fermentos comerciales los quesos de Canarias se pueden aproximar al de otros lugares y te quedas a veces con dudas porque te da el mismo sabor. Lo que quisimos es reforzar la identidad del queso de Canarias.

Imagino que ha probado los quesos que se hacen aquí. ¿Qué opinión le merecen?

Algunos sí he probado en las queserías que he visitado. Me han parecido muy buenos. Como te digo, los quesos están buenos y tienen muchos premios. Aquí no vamos a intentar dar nada de nuevo al queso. Como digo, es únicamente mantener y reforzar su identidad. Es lo que queremos, para que no pierdan sus características porque si empezamos a utilizar muchos fermentos comerciales, que son bacterias buenas, creo que no transmiten la identidad de la leche de Canarias, que resulta un conjunto de características, desde la raza al medioambiente, a lo que comen. Todo eso va a repercutir en la leche y en la flora que tiene. Que toda la flora bacteriana y microbiológica de la leche es fruto del manejo que los ganaderos le hacen de los animales y vamos a intentar buscar las características de Canarias.

¿Qué expectativas tiene de esa cata?

Tengo las expectativas muy altas. Sería muy difícil dar a la primera, con las mezclas que hemos hecho. Estamos a la expectativa de que haya que reformular alguna fórmula, o que haya que tocar algunas bacterias dentro de las mezclas que ya hemos hecho para adecuar cada mezcla a cada tipo de queso. Hemos hecho tres tipos con dos variantes pero ahora hay que adaptar lo que hemos hecho a cada tipo de queso. Ahora será un trabajo más de campo.

¿Le ha emocionado trabajar con un proyecto de estas características en Canarias?

Bastante, porque trabajar con fermentos propios de las zonas es algo que debería hacerse en las diferentes partes que elaboran este producto. Yo he sido quesero y ganadero durante 20 años y considero que esto que se está haciendo aquí es lo correcto y lo ideal. Para tú dar todas las características a tu queso deberías utilizar la flora de tu propia leche, y eso sería lo ideal para cada quesero.