La 20 edición de la Feria del Sureste se inaugura desde hoy con la presencia de 150 puestos de productores agroalimentarios y de artesanía de los tres municipios de la Mancomunidad, Agüimes, Ingenio y Santa lucía. Se disfrutará desde las 11.00 horas del largo recorrido dispuesto en la Avenida de Ansite del Cruce de Arinaga de Agüimes.

El horario de exposición y venta es de 11.00 a 21.00 horas y el domingo, de 10.00 a 15.00 horas. Cuenta con actividades infantiles, muestra ganadera, de juegos tradicionales, showcooking, teatro de cancionero isleño, actuaciones musicales en directo e incluso, una unidad para donar sangre. También hay un área para descansar y reponer fuerzas tomando y comiendo algo de los productos típicos de la comarca. Y como añadido a la feria y por primera vez en su 20 edición, dos alcaldes de cuelgan el delantal para hacer de cocinilllas en directo. Como valor añadido se encuentran los múltiples negocios apostados lo largo de la vía, que ya prevén hasta triplicar sus ventas.

El presidente de la Mancomunidad del Sureste y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, acompañado por los primeros ediles de Ingenio y Santa Lucía de Tirajana, José López y Francisco García, respectivamente, así como del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, inauguran hoy viernes, 10 de noviembre, a las 11.00 horas, la 20 edición de la Feria del Sureste.

Como manda el protocolo, los responsables institucionales tras la apertura oficial, inician un recorrido con la comitiva por los 150 estands, 50 por municipio.

Baños y ‘pipican’

La feria arranca con un amplio despliegue de servicios. Para los 120.00 visitantes que se esperan durante los tres días se habilitan 10.000 plazas de aparcamiento. Hay cinco WC para todos e incluso un pipican para mascotas. Hay servicios especiales de taxi y guaguas, puestos de emergencias, bomberos y un amplio servicio de seguridad.

Este evento es la plataforma para que los productores locales vendan más del 50% de su producción anual de productos agroalimentarios como aceite puro de oliva virgen extra, vinos, panes, fruta, verdura, mermeladas o quesos y una artesanía tan variada, histórica como variopinta.

Mejor queso del mundo

Tiene un espacio reservado en el primera carpa de la feria la empresa Arquegran, del Cruce de Arinaga, que se hizo con el galardón hace unos días del Super Oro que otorga la World Cheese Awards al mejor queso del mundo, en su caso, su especialidad de queso curado de cabra, al que bautizaron como Luisita, por ser su iniciadora y fundadora de la fábrica familiar.

Dos alcaldes ‘cocinillas’

La Feria se abre en esta edición con muchas novedades. Una de ellas será la de la imagen de unos inéditos cocinillas: los alcaldes de Agüimes, Óscar Hernández, y de Santa Lucía, Francisco García. Ambos se colgarán el delantales no para fregar, sino para cocinar con expertos.

Los alcaldes de Santa Lucía y de Agüimes hacen de ‘cocinillas’ hoy y mañana

¿Dudaron? No mucho. Todo por promocionar un evento y dotarlo de novedades. La propuesta era la de enfundarse el delantal y atreverse a hacer de pinches en el área montada en la plaza 1º de Mayo de la avenida de Ansite en el contexto del showcooking que se denomina Cocinando en el Sureste.

En este espacio los visitantes disfrutarán de demostraciones y masterclass de hasta 17 representantes, algunos galardonados y reconocidos internacionalmente, de distintos locales especialistas en restauración o producción agroalimentaria de los tres municipios.

El primer alcalde en estrenarse será el santaluceño, Francisco García, que hoy mismo entre las 19.15 y las 20.00 horas, hace sus pinitos con Pastelería Reyes para la elaboración de una Pastelería con Sabor Local.

El siguiente será Óscar Hernández, alcalde anfitrión y que se atreve mañana con unas tradicionales carajacas. Hará de pinche como él mismo lo denominó con el chef del restaurante agüimense San Antón. Será de 12.50 a 13.30 horas también en la zona de showcooking de la plaza 1º de Mayo.

El espacio para el ganado ya estaba habilitado ayer en un lateral izquierdo en dirección norte de la avenida, frente a la iglesia del Cruce. Bueyes, cabras, o gallinas, entre otros. Así lo contaba ayer a un operario el dueño de algunos de sus animales de granja que se mostrarán en la exposición.

Será uno de los grandes reclamos para los más pequeños de la familia, y para los no tan niños. Para los chicos hay programadas también actividades infantiles desde hoy al domingo en la plaza de la Zafra y el horario será igual al de la muestra ganadera. De 11.00 a 21.00 horas y el domingo, de 10.00 a 15.00 horas. El 32 Concurso de Arrastre de la Isla de Gran Canaria es mañana, de 17.00 a 19.00 horas en el aparcamiento paralelo a la GC-1-A Vecindario. Está incluido en el programa de la feria.

Echan voladores, menos uno

Los vecinos y comerciantes de la zona se mostraban contentos, y mucho ayer, salvo alguna excepción.

Un grupo de vecinos se encontraban sentados en un banco mirando la obras y hablando de sus cosas. Fue preguntarles que le parecía la feria, y se abrió el melón. Todos coincidieron en que realmente atrae muchas ganancias al municipio. Pero no por su ubicación.

No entró en el debate el uso del estelar Recinto Ferial del Cruce. No. Manuel Medina, vecino del polígono de Arinaga se erigió como defensor de que la feria se reparta por los distintos barrios del municipio «para que todos ganen. Uno viene a la feria y solo conoce esto», decía. Le respondía de inmediato el Salao, un vendedor de la ONCE que se unió al debate. «Pero si lo dispersamos no irá nadie». Igual de contundente Andrés, el conocido como segundo alcalde. Se empeñó en defender que con la feria ganan todos: «¿Todo el municipio? ¿Cómo te vas a llevar el puesto de los quesos a Los Corralillos. Van caminando? Anda, anda». Decía ya riendo.

10.000 aparcamientos y negocios locales que triplican ventas en tres días

Quienes no caben de gozo son todos los comerciantes de la avenida de Ansite. Todos menos uno, el de la gasolinera, que sufre las secuelas del corte de tráfico hasta el domingo. «Aquí en tres días no viene nadie» indicó Yaya Álamo, empleada que temía aburrirse demasiado «porque no hay gente». Cree que el único negocio que no gana es ese. «Pero ya les toca a los comerciantes, que lo han pasado mal», explicó.

María Morales es por su parte empleada de un negocio textil, bolsos, bisutería, etcétera, en la misma avenida de Ansite. «Llegamos a ganar el año pasado 500 euros al día, más del doble de lo que sacamos en un solo día normal. La feria hace mucha falta, tanto para los que exponen sus productos como para nosotros, los que trabajamos en un comercio pequeño. Aprovechamos y la gente que viene de visita nos conoce».

Junto a María se encontraba en el negocio una amiga y vecina del Cruce, Idaira de León. Se mostró igualmente muy positiva a raíz de la celebración de la feria y sorpresivamente se fijó en un detalle. La unidad de donación de sangre que estará durante la feria. Idaira dijo que le encanta que estuviera presente porque es necesaria. Aunque apenada dijo «me da pena no poder donar esta vez». Pensando los presentes que podría estar afectada por algún malestar aclaró todo: «Es que ya doné hace un mes. Ojalá donen todos los que puedan», dijo haciendo alarde de una gran solidaridad.

Los negocios de restauración y su clientela también se mostraron de muy buen ánimo.

Una de las portavoces de Derekhaché ya atisba que su cafetería y bar de la avenida «por supuesto» que se verá beneficiado. Lo lleva con su hermana, y aunque habla maravillas de la feria, también reprocha de paso al ayuntamiento que no le permita poner música en su local a las horas permitidas. «¿No lo hacen en la playa de Arinaga, los vecinos son igual que nosotros, pagamos los mismos impuestos, y por qué ellos pueden y nosotros no?». Entre los clientes de este local se encuentra el vecino de la zona Marcos Alemán, que alega que algo que puede fastidiar a los vecinos son los cortes de carretera o el ruido que hacen las lonas de los estands por el viento». También dudó de que los desperfectos causados en el firme para la instalación de las carpas sean subsanados. De todos modos cree que la feria es un éxito.

Antes del mediodía de ayer, la práctica totalidad de los 50 puestos que le corresponden a Agüimes, los que abren la feria por ser el municipio anfitrión, estaban montados. Maquinaria de obra para apuntalar los escaparates de lona blanca para cada expositor a lo largo de toda la avenida se iban instalando en línea, tanto de subida, como de bajada a lo largo de la Avenida de Ansite. El ruido se hizo notar, pero el normal de unas obras eventuales para un evento único cada año. Motores, taladros, martillazos eran el preámbulo de un trabajo para montar en solo una jornada el mejor escenario para productores agroalimentarios y artesanales de la comarca. Dejarlo bonito, cómodo y con todos los servicios para todos.

No hubo respiro para los empleados encargados del montaje. En total, intervinieron 6 empresas, al mando de los cerca de 140 operarios que prolongaron la jornada para dejarlo todo afinado.

A destajo y hasta última hora «solo usamos el móvil si hay una emergencia o recibir algún encargo del jefe», decía ayer uno de los trabajadores. Lo hicieron de sol a sol porque a pesar del ligero viento de ayer, hacía calor.

Hoy estará todo listo para la inauguración.