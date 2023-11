Manuel López Martel: "Los vinos de Santa Brígida están en un proceso continuo de mejora"

Para la gente que no le conozca, ¿A qué se dedica exactamente?

Soy consultor en turismo gastronómico, y tengo un perfil que está en extinción. Soy sociólogo rural, me formé en el Centro Nacional de Desarrollo Rural y también tengo un máster en Dirección de Marketing y soy especialista en gestión de calidad y turismo culinario.

¿Cuántos años lleva dedicándose a este mundo?

Llevo trabajando en este ámbito alrededor de los 25 años, aunque en diferentes etapas y cuestiones. Si a mí me preguntan qué soy, les diría que me considero desarrollista, aunque la gente me vincula más a la organización de eventos y catas. Todo mi conocimiento viene porque al trabajar en desarrollo y marketing, tienes la necesidad de aprender los atributos de productos y también formo parte de los jueces de los concursos de agrocanaria.

¿En qué consiste el maridaje sonoro que se ha llevado a cabo en el municipio de Santa Brígida?

Se trata de dar una especie de armonización entre los vinos de Santa Brígida y las sensaciones que nos evocan desde el ámbito musical. Detrás de todos los vinos existe un trabajo previo, y con el grupo que estuvo presente y el conocimiento de vinos y bodegas del municipio, además de la selección y de qué vino usar y con qué tema lo vamos a armonizar.

¿Qué tienen en cuenta a la hora de elegir a un grupo para el maridaje sonoro?

Para selección de los grupos, al menos en esta ocasión, me he visto apurado porque he contactado con tres grupos y al final nos vimos en la obligación de hacer un casting de quién tenía disponibilidad, porque hemos coincidido con el Womad y otros eventos este mismo fin de semana. Seleccionamos a los músicos canarios, y en la isla tenemos una cantidad de gente increíble que hace música y cosas súper interesantes, pero al igual que los vinos son desconocidos y no se les atrae el valor que tiene, lo de los músicos es igual, todo el mundo oye hablar de ellos y les suena y resulta que entre ellos hay quienes han tocado en grandes ciudades y con grandes músicos a nivel internacional, y aquí en nuestra isla llevan 20 años trabajando y no se les conoce.

Los vinos de Santa Brígida son unos vinos que están en un proceso continuo de mejora y desarrollo

¿Cuál ha sido la simbiosis del evento?

Fortalecer mutuamente dos ámbitos importantes, por un lado el sector primario a través de vinos de Santa Brígida, y por otro lado la música como fuente de inspiración importante. En ese sentido, esa idea y ese concepto o forma de entender las cosas solo lo viven las personas del sector. Yo formo parte del sector primario. Tengo explotaciones ganaderas y agrícolas y esto solo se puede hacer cuando te duele y sientes lo mismo de las personas de bodegas.

¿Cómo describiría los vinos de Santa Brígida?

Los vinos de Santa Brígida son unos vinos que están en un proceso continuo de mejora y desarrollo. Son vinos que hace 30 años los vinicultores del sector cogieron y apostaron por introducir nuevas variedades, están muy unidos al paisaje, y hay vinos de toda la biodiversidad y terreno. Son diversos por la forma de hacer, por la diversidad de paisajes, suelos y climas además de las técnicas y conceptos que aplican los bodegueros en sus vinos. El abanico es súper bonito.

¿Cree que se debería hacer más a menudo estos eventos dedicados al sector primario?

Se debería hacer más pero planificado, con un enfoque de marketing estratégico para no chotearlo. La cuestión está en que todos los eventos y actividades de promoción tienen que reinventarse y llega un momento que se satura. Aun así, un festival de vinos con mucha calidad estaría bien.