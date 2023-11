La Winter Pride duplica el suflé

Maspalomas acogió durante la tarde de este sábado la que ya es la novena edición de la cabalgata del Winter Pride, cita que se celebra en el municipio de San Bartolomé de Tirajana desde el pasado lunes día 6 de noviembre y que se clausura este domingo por todo lo alto con la con la Gran Final Mundial de Pride Stars.

Desde las tres de la tarde se daban cita miles de turistas y participantes en las inmediaciones del hotel Abora Catarina para, bajo el lema Show your true colors, participar de uno de los grandes momentos del programa, y lo hacían con banderas de los más de 60 países donde está perseguido el movimiento LTGBI.

La gran mayoría de los participantes, con atrevidos outfits para la ocasión, eran de nacionalidad británica, seguidos por grandes grupos de alemanes y holandeses, a los que se suma, edición a edición, con cada vez mayores registros el personal de origen estadounidense, uno de los targets de la organización. Todos ellos bajaron del invierno a las temperaturas veraniegas que han venido disfrutando desde el pasado lunes en Maspalomas, y que este sábado se ponía de parte de la fiesta con casi 28 grados de temperatura y un cielo despejado que invitaba tanto a la celebración como a la promoción de un destino turístico que garantiza tanto el buen tiempo y como el incomparable buen ambiente para la comunidad LTGBI.

De ahí que la cabalgata a esas horas no fuera la única cita del colectivo este sábado en Maspalomas, ya que desde el mediodía, a la orilla del mar ya se iba caldeando la atmósfera sureña con la convocatoria del Carnaval de Colonia que protagonizan los turistas y residentes alemanes cada 11 de noviembre, y que parte del kiosko número 7 para confluir por la tarde con Winter Pride.

En la marea se posaban libélulas de tamaño xxl, bailarines escoltados por policías encuerados sobre la arena de las dunas, y superhéroes con capas voladoras con los colores del arcoiris que se iban fusionando con el potente paisaje humano de la avenida de Tirajana a las cuatro de la tarde, un hervidero que, según la organización, culminaba en el centro comercial Yumbo con la participación de unas 30.000 personas, según sus estimaciones y que duplica la asistencia del pasado año, según las mismas fuentes, en las que se llegaron a contabilizar 17.000 asistentes.

La fiesta del pasacalles la protagonizaban dos grandes carrozas que desfilaron en paralelo durante todo el recorrido, los megavatios de música y el pegadizo ritmo de los miles de asistentes en una tarde en la que no hubo que anotar ningún incidente.

Los asistentes enarbolaron las banderas de los 67 países que persiguen

Con todo, era un entrante de lo que estaba por venir para la noche del sábado, y aún queda durante la jornada de este domingo, ya que en el propio centro comercial Yumbo se esperaba otro plato fuerte del fin de semana. Así, a las ocho de la noche arrancaba una velada que se alargaba hasta las tres de la mañana en la que se subían en el escenario principal del Yumbo Culture Beat, como cabeza del cartel para interpretar éxitos como Mr. Vain, Got To Get It y Anything, tres de sus temas que aupados al top 10 de las listas de éxitos de todo el mundo. También encandiló la cantante holandesa Emmaly Brown, así como el Rainbow Gospel Choir, cerrando la también holandesa Mayday, a los platos, seguida de Jonay BJ y DJ Trojan.

Y para hoy más, en el hotel Seven, desde el mediodía a las siete de la tarde en la T-Dance Pool Party con la música de los DJ Diva Mayday, Sharon O’Love y Trojan; y a partir de las ocho de la noche, con el Sunday Live: Stars Night en el escenario principal del Yumbo, en el que se celebra la Gran Final Mundial de Pride Stars, impulsado por Mint Company Pride Stars, el programa de talentos que ha producido estrellas como Celia Jiménez, Jenny Ball y el ganador del año pasado, Santino Marino, para cerrar esta edición de la Winter con The Vivienne, ganadora de RuPaul’s Drag Race UK en 2019.