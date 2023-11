El encuentro de Corales regresa a Santa Brígida cuatro años después

El encuentro de Corales regresa este sábado a la iglesia parroquial de Santa Brígida. Lo hace después de cuatro años y con el equipo cambiado, pues durante estos años se han quedado atrás varios componentes que, aunque no estarán físicamente, sí lo estarán en la mente de todos los ahí presentes. Una actividad que tiene muchos años a sus espaldas, exactamente desde 1989, cuando empezó a funcionar como Asociación Cultural Arpegio. Unos años más tarde, en 1994, se dio de alta como Coral Polifónica Villa de Santa Brígida, integrándose como la primera Federación de Corales de la Isla.

"Este año hemos retomado los encuentros gracias al párroco, que en el funeral del último compañero que falleció nos animó a seguir adelante, al igual que la concejalía de cultura, que también nos facilitó las cosas para que volviéramos", asegura Teresa González, secretaria de la Coral de Santa Brígida. Este sábado, el encuentro será especial no solo por lo que significa el regreso de esta quedada, sino también porque estarán presente la Coral de Aparejadores de Gran Canaria y la Coral de la Villa de Firgas, que cantarán un repertorio clásico, popular o de folclore entre otras.

La incorporación de Teresa González a la Coral de Santa Brígida fue inesperada y a la vez muy necesaria. Ella, tal y como explica, ejercía su profesión de maestra en Lanzarote, y al volver a Gran Canaria, concretamente a Santa Brígida, municipio que la ha visto nacer y crecer, se sintió vacía. "Yo sentía que me faltaba algo y me integré en la Coral los años 90, y desde ese momento sentí que me quedaría para siempre, y así ha sido hasta ahora". Al principio, en el grupo llegaron a haber hasta 45 componentes entre adultos y niños, pero con el paso del tiempo, el grupo comenzó a hacerse más pequeño, pues tal y como explica Teresa González, secretaria de la Coral de Santa Brígida, cada uno ha emprendido su propio camino. "Sí que me gustaría hacer un llamamiento para que se incorporen nuevas voces, porque esta tradición se está perdiendo poco a poco", explica.

La Coral de Santa Brígida ha hecho encuentros en todas las Islas, además de en diferentes puntos de España, destacando uno en Ferrol, donde Teresa González lo describe como "apoteósico" o una excursión a Santiago de Compostela, lugar en el que iban cantando por las calles. "En La Gomera fuimos a la bajada de la Virgen, y unos cuantos nos quedamos encerrados en la residencia en la que nos estábamos quedando porque uno de ellos se llevó la llave. Son cosas que nos hacen recordar lo bien que lo pasábamos, y me da mucha vida", recuerda González, que no se olvida de los que ya no están.

Este sábado, será un encuentro entre compañeros que hace mucho tiempo que no se ven. Un reencuentro que traerá consigo mucha ilusión, ganas y nostalgia. "Yo le diría a la gente que aproveche y venga a vernos, que disfruten de a música, porque aparte de llenar el alma, trabaja la memoria y sueltas emociones, te relajas", explica Teresa. "Yo veo en la música una manera de encontrarse con uno mismo y una manera de olvidarte por un momento de lo que ocurre a nuestro alrededor".