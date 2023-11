Salvar el Almogarén de Arguineguín

Por paradójico que resulte, la obra para la construcción de la central hidroeléctrica de Chira-Soria, puede quedar paralizada si se demuestra que el complejo de cazoletas descubierto en las proximidades de la Presa Soria, podría tratarse de un Almogaren o lugar para la celebración de rituales, relacionados con el agua, de los antiguos canarios. La Plataforma Salvar Chira-Soria presentó una demanda ante el juzgado de los contencioso-administrativos número 4 de La Audiencia de Las Palmas, solicitando que se anulara lo dispuesto en el Decreto PH 15/23 del Consejero de Gobierno de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, que desestimaba el recurso de reposición presentado por la Plataforma Salvar Chira-Soria, contra el decreto del Servicio de Patrimonio Histórico (PH 12/23) que venía a suspender las medidas cautelares de protección del supuesto sitio arqueológico de Soria, sobre la base de informes más que cuestionables. Un Decreto, el de Presidencia del Cabildo, sin precedentes en las políticas de conservación y protección del patrimonio arqueológico de la Cultura de los antiguos canarios, ya que por primera vez se desprotegía un posible complejo arqueológico, para dar encaje a las obras de una carretera para el acceso a la base de la Mesa de Soria, donde se tiene previsto excavar las grandes cavernas. Un decreto forzado por las presiones recibidas ante la suspensión de las obras en ejecución, en la zona del embalse de Soria.

El juzgado 4 de La Audiencia de Las Palmas, admitió dicha demanda y en estos momentos se tramitan las alegaciones de las partes implicadas o personadas en la causa, es decir: Cabildo de Gran Canaria, REE y Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, todos ellos pretenden y presionan para que de ninguna manera se paralicen las obras del ensanche y asfaltado de la referida carretera, que pasa literalmente por encima del complejo de cazoletas descubiertas en Soria. Pero mucho menos quieren ni oír hablar de una posible excavación arqueológica en extensión, que es lo que demanda La Plataforma Salvar Chira-Soria, porque no hay otra manera de comprobar si es un complejo arqueológico, lo que sostenemos desde un primer momento, o si, por el contrario, se trata de una obra «caprichosa» de la naturaleza, como concluyen los dos informes encargados por la Consejería de Presidencia del Cabildo, a una empresa, Tibicena, que trabaja y cobra de REE y a dos geólogos de la ULPGC, que elaboran un informe negativo, aun reconociendo que no tienen experiencia en este tipo de estudios, argumentando además que nunca se ha investigado estas manifestaciones sobre suelos volcánicos.

Pero si es sorprendente como se puede emitir un informe negativo sobre la base de tal falta de pruebas, lo de la comercial Tibiciena, no tiene nombre, porque sin haber realizado una excavación arqueológica, ni haberse molestado siquiera en despejar la zona, lo que hubieran resuelto, simplemente «barriendo» superficialmente el sitio, donde se encuentran las cazoletas, emiten, sin embargo, un informe, a la medida de los intereses de REE, concluyendo que esas formas, no son obra de los antiguos canarios, porque las pocas cazoletas que vieron, dijeron, no tienen huellas de labrado, y además que la superficie donde se encuentran, es en algunas zonas inclinadas, y porque además añaden no existen vestigios arqueológicos a 200 metros a la redonda. Concluye el informe señalando que no hay almogarenes de estas características en Gran Canaria. Ante esta serie de argumentos tan insostenibles, la Plataforma Salvar Chira-Soria, vuelve a insistir en que se realice con garantías y rigor científico y sobre todo sin presiones, una investigación arqueológica en toda regla, que implique necesariamente, la excavación arqueológica en extensión del yacimiento y el levantamiento fotogramétrico del complejo, así como la realización de las analíticas necesarias. Es lo mínimo que se puede pedir para determinar quien tiene la razón, porque lo que aquí está en juego es el futuro de lo que puede ser el mayor almogarén de superficie de toda Gran Canaria, y no es defendible decir que lo descubierto en Soria, es distinto a otros complejos sistemas de cazoletas que ya se conocen en la isla, y que por cierto han sido estudiados en profundidad por quienes ahora defiende desde la Plataforma , que el lugar debe ser estudiado y protegido.

No es un argumento sostenible que se diga lo que se encuentra en Soria, no es obra humana, porque hasta ahora no se había encontrado nada igual.

Y es que tampoco se sabía nada de la existencia de los templos astronómicos subterráneos de los antiguos canarios de Risco Caído y Tara, hasta que fueron descubiertos por el arqueólogo Julio Cuenca, recordando además que uno de estos portentosos mecanismos de los canarios ancestrales es hoy Patrimonio de la Humanidad.

La Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria no quiere ni oír hablar de una excavación arqueológica en el lugar, tienen pánico a esta posibilidad, por si se demuestra que en realidad aquello es un sitio de ritual de los canarios ancestrales. El Servicio de Patrimonio Histórico, adscrito a la Consejería de Presidencia, se opone de manera tajante a que se realice una excavación arqueológica en el lugar, de hecho lo tratan de impedir a toda costa, porque sus técnicos serían entonces cuestionados, dado que han sido capaces de emitir informes sesgados para permitir el levantamiento de la protección cautelar del complejo de cazoletas, amparándose en los dos informes redactados por empresas y particulares al servicio de REE.

REE por su parte ha presentado alegaciones contra esa posible intervención arqueológica, que de llevarse a cabo demostraría la naturaleza y el significado del conjunto de cazoletas de Soria. No quieren que se lleva a cabo tal excavación porque si se demuestra que es obra de los antiguos canarios, le significaría un quebranto económico y un contratiempo importante en el desarrollo de las obras, dado que pretenden asfaltar y ensanchar la pista que en parte ha sepultado el supuesto almogarén, hasta los cinco metros, más los arcenes. Para impedirlo presionan amenazando con solicitar una indemnización multimillonaria, además de reconsiderar si el proyecto, ante este revés, que va a significar el retraso en las obras, les va a resultar rentable, porque de eso se trata, esto es de ganar el máximo con la menor inversión, sin importar la afección al medio natural y al patrimonio cultural. Por si fuera poco además exigen para la Plataforma una fianza de 33 millones de euros.

Lo que está claro es que todos están intentando que no se lleve a cabo un estudio arqueológico en profundidad y mucho menos que recaiga dicha investigación, en profesionales que no estén bajo la influencia de estas instituciones. Les angustia la sola posibilidad de que se demuestre que en realidad, las cazoletas de Soria, conformen un complejo ritual, hasta ahora desconocido, un almogarén de considerables dimensiones, en el curso alto de Arguineguín, precisamente donde se encuentra el mayor estrechamiento del Barranco, lo que constituye un angosto desfiladero, donde se hizo precisamente la obra de la presa, para aprovechar aquel estrechamiento. Allí, en esa garganta angosta, cuando los grandes temporales de agua que venían por el Oeste, hacían correr el Gran Arguineguín el agua y todo lo que arrastraba provocaría sin duda un estruendo ensordecedor, a su paso por este desfiladero, el ruido de la fuerza de la naturaleza y del agua, siendo este posiblemente la razón principal del porqué está ese supuesto almogarén allí.

Si el Cabildo de Gran Canaria no actúa, para despejar cualquier duda sobre la posibilidad de que el lugar sea o no sitio arqueológico, cosa que no esperamos que haga, tendrá que ser al Gobierno de Canarias a quien corresponda tomar una decisión, esto es salvar el supuesto complejo arqueológico , promoviendo una investigación en toda regla, con garantías, o dejarlo desprotegido para que REE lo pueda destruir en cualquier momento. Esa es la cuestión y la responsabilidad histórica que asume ahora el gobierno de Canarias.