El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana está llevando a cabo obras de reparaciones y diferentes mejoras en la guardería municipal Los Fraguel Rock de Castillo del Romeral para poder reabrirla cuanto antes y volver a ofrecer este servicio a las familias de dicha localidad y de las poblaciones cercanas. Las obras se iniciaron a finales del pasado mes de agosto y consisten básicamente en la reparación y subsanación de problemas de cerramientos y estanqueidad en puertas y ventanas, revestimiento de paredes y suelos, y renovación de fontanería, entre otras.

El alcalde Marco Aurelio Pérez Sánchez ha visitado las instalaciones este jueves para conocer personalmente cómo se está desarrollando el proceso de recuperación del centro educativo junto a concejales de su equipo de gobierno. «El Ayuntamiento está afrontando estas obras para reacondicionar este edificio y volver a dar acogida y atención en condiciones óptimas a los niños de 1 a 3 años de Castillo del Romeral, Las Salinas, El Matorral, Kilómetro 40 y Juan Grande. Es necesario que como gobernantes de San Bartolomé de Tirajana demos una respuesta a la población que viene demandando la reapertura de este servicio desde que se cerró en el 2020», afirma la concejala delegada de Educación y Escuelas Infantiles, Esther Delgado Sánchez.

Entre quienes demandan este servicio se encuentran varias familias de Juan Grande que en este curso escolar vieron truncadas sus esperanzas de escolarización infantil para sus hijos al no ponerse en marcha por Educación en el CEIP de dicho pueblo las aulas específicas para la atención de niños y niñas de 2 a 3 años.

La Guardería de Castillo del Romeral fue cerrada en el mes de marzo del año 2020 por el gobierno municipal anterior al no poder dar respuesta a las exigencias protocolarias contra el Covid de la Consejería de Educación, que exigía la creación de aulas burbujas de aislamiento para los niños y los educadores e incluso diferentes horarios para el comedor y las salidas al patio, entre otros requerimientos. No obstante, el centro no volvió a abrir sus puertas pese al fin del estado de alarma en junio de 2021. El Ayuntamiento pide a las familias interesadas en una plaza que remitan la documentación al Consistorio.