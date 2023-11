San Mateo y sus ocho vidas ejemplares

San Mateo puede darse un canto en el pecho con la influencia que han creado sus vecinos. Unos ciudadanos que han hecho que el pueblo sea lo que es hoy en día, y que cada vez más personas se animen a vivir entre sus calles llenas de tranquilidad. De todos esos vecinos, destacan ocho mujeres, que con sus logros han conseguido grandes éxitos en el municipio, consiguiendo que su presencia sea más que necesaria. Son María del Pino Vega, Estefanía Navarro, Guayarmina Quevedo, Carmen López, Vanessa María Déniz, Rosario Santana, Coralia González y María Milagrosa Sosa. Tiendas, queserías, dulcerías, cafeterías, llevar la dirección de un colegio y una cartera, que han hecho de San Mateo un lugar para vivir.

Mujeres que después de su trayectoria merecían mucho más que un homenaje, motivo por el que hasta el día 25 de noviembre, sus retratos estarán expuestos en la sala La Caldereta y la Casa de la Juventud de Vega de San Mateo bajo el lema 'Mujeres que moldean el futuro'. Fran Galante, la encargada de que este proyecto sea una realidad explica que llevaban un tiempo detrás de este proyecto, y que fue ahora cuando pudo llevarlo a cabo. "Hemos querido transmitir el valor de lo que aportan las mujeres del municipio, y quisimos tratarlas como estrellas del cine", asegura. Maquilladoras profesionales para fotografiarlas y un día dedicado a ellas, para que entiendan que su labor ha hecho más de lo que ellas mismas imaginan.

Trayectorias impresionantes y anécdotas que crean historias a través de unas vivencias únicas. Vanessa María asegura que ha hecho realidad su sueño de niña al llevar la dirección del colegio que la vio crecer. Con un recorrido amplio, Vanessa destaca su necesidad de ayudar a las personas del pueblo. "He trabajado en la piscina municipal, en el centro ocupacional, la banda municipal y en el coro parroquial hasta llegar a la dirección del colegio Profesor Rafael Gómez Santos", asegura. Ella, que ha nacido, se ha criado y se ha formado en San Mateo, no se esconde al decir que adora todos los trabajos por los que ha pasado, pues en todos los sectores que ha pasado, ha vivido experiencias únicas. "Dicen que nunca se es profeta en su tierra, pero yo no puedo decir lo mismo. Estoy muy feliz con mi pueblo, ellos me han dado valor y me aprecian", sentencia.

Guayarmina Quevedo llegó hace trece años al municipio, y desde entonces ha sido la mujer más feliz del mundo. Natural de La Isleta, en pleno corazón de la capital grancanaria, un día decidió que estaba cansada del bullicio de todos los días, y que necesitaba tranquilidad en su vida. Conoció a su pareja, y no dudó en hacer sus maletas y poner rumbo a una vida más rural, alejada de la multitud y donde el sonido de los animales fuera la mejor melodía para sus oídos. Se enganchó rápido a su nueva vida, se enamoró de sus animales y con la ayuda de su pareja, que tal y como afirma, la ha ayudado a ser todo lo que es, se asentó en San Mateo. "Aquí formé a mi familia, me casé y he logrado montar mi propia quesería con mucho esfuerzo", explica. De salir de la puerta de casa y estar a los pies de la carretera, a necesitar un coche para ir a cualquier lado. Un cambio radical que Guayarmina define como "muy agradable".

La falta de trabajo y las ganas de salir adelante llevaron a Estefanía Navarro a crear su propia tienda dedicada a la artesanía de corcho. Empezó poco a poco, con la ilusión de una niña y en los mercadillos para dos años más tarde, viendo el potencial que tenía el material en el municipio, abrir su propia tienda artesanal. "A mí siempre me gustó la madera, y mirando por internet para traerla, vimos que era demasiado caro por los pagos de aduana. Sin embargo, caímos en la cuenta de que el corcho era un material que apenas se veía aquí y decidimos arriesgarnos", comenta. Seis años después, Estefanía ha visto como su negocio ha triunfado, tanto que incluso este lunes abrirán una nueva tienda, mucho más grande y ubicada en una casa emblemática. "Todos los vecinos saben la cantidad de horas que le echamos al negocio, muchas veces cerramos y seguimos trabajando", confiesa feliz.

Las cinco mujeres restantes han optado por permanecer en la sombra, aunque su labor ha sido igual de importante que las demás. María del Pino Vega asegura que "San Mateo es su vida". A través de su tienda de confección, ha conocido a sus vecinos, y ella es la encargada de hacer los arreglos a sus prendas y "ponerles guapos para las fiestas". Carmen López, por su parte, lleva desde 1968 perteneciendo a la Vega de San Mateo, cumpliendo el sueño de su madre. Es la encargada de sacar adelante la dulcería San Mateo. "Con nuestros productos, intentamos endulzar cada día la vida de los vegueros". Rosario Santana, o Sari para quien la conoce bien, está al mando de la cafetería El Rabel, mientras que Coralia González es la dueña de Quesería Yo sin Ti.

Por su parte, María Milagrosa es la cartera del municipio, entregando notificaciones, paquetes y recados a los vecinos de la Vega. "San Mateo es para mi hospitalidad, acogimiento, cercanía, costumbres y sobre todo amor, mucho amor", se puede leer en la descripción de su biografía, justo debajo de su retrato en la exposición. "Cada día y a través de mi trabajo, que me permite conocer a mucha gente, aporto positividad, empatía y amor, el mismo que recibo, que es bastante".

Ahora que se ha llevado adelante la iniciativa de mujeres influyentes, el ayuntamiento tiene intención de cada año, coger a ocho de ellas y homenajearlas a través de un guiño a su trayectoria profesional. Una exposición por la que ya han pasado muchos curiosos, ya sea del municipio o de fuera. Tal y como explica Fran Galante, muchos centros educativos han querido aprovechar la ocasión para que sus alumnos vean la importancia de estas ocho personalidades. "Algunos hasta se preguntan que por qué salen mujeres y también creo que la crítica es buena, porque siempre son los hombres los protagonistas y ya va siendo hora de cambiar", sentencia, visiblemente feliz, tras haber podido desarrollar un proyecto con el que llevaba tiempo soñando.