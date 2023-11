A pesar de las distintas campañas de la Dirección General de Tráfico (DGT) para concienciar a la población para una buena circulación, hay quienes todavía hacen caso omiso y no solo ponen su vida en peligro, sino la de restos de usuarios en la vía. Un ejemplo de esto es el último capítulo de conducción temeraria en Canarias. Concretamente es un motorista que circula con una carga que sobresale de la mochila que lleva consigo.

Los hechos, captados por la usuaria de Tik Tok @greicytorreshp tuvieron lugar a comienzos de este mes de noviembre en la GC-1, a la altura de la playa de La Laja y en dirección Puerto.

En él se puede ver cómo el motorista circula con una ventana la cual guardó en su mochila y sobresale de ésta. Esto llevo a la testigo de los hechos a tirar de humor en las redes sociales en donde a tono sarcástico dice 'Cómo tratar de cazar moscas y mosquitos por la GC-1'. A lo que incitó a la población a realizar una circulación responsable.

Si bien este episodio no causó ningún tipo de accidente, a muchas personas le causó esto cierta preocupación.

Normas

La Dirección General de Tráfico (DGT) en su legislación sobre cómo deben actuar los motoristas con su carga, indica lo siguiente en su legislación:

"La carga que transporten las motocicletas, como por ejemplo equipaje, deberá ir bien colocada en el transportín o portabultos o en dos carteras o maletas laterales situadas en la parte posterior del chasis. La carga, no obstante, no podrá sobresalir lateralmente más de 50 centímetros a cada lado del eje longitudinal ni más de 25 centímetros por la parte posterior", indican.

Por otro lado, "no podrá sobresalir por la parte delantera. No obstante, se debe tener en cuenta que una motocicleta no es un vehículo destinado al transporte de carga y que ésta puede hacer muy difícil la conducción, ya que pueden producir el desequilibrio de la mismaLos ciclos, ciclomotores y motocicletas podrán arrastrar un remolque o semirremolque siempre que no superen el 50% de la masa en vacío del vehículo tractor y se cumplan las siguientes condicione", finaliza.

Multas y sanciones

El Reglamento General de Circulación expresa que los conductores deben circular con precaución y con la diligencia necesaria para evitar el daño propio y hacia los demás, cuidándose y cuidando a los ocupantes de su vehículo y al resto de los que circulan en la vía pública. Las acciones negligentes o temerarias quedan descartadas y son sancionadas.

Se considera que un conductor conduce de manera negligente cuando omite las reglas de conducción o es imprudente, no tiene cuidado o no está atento para evitar cometer daños a sí mismo y a otras personas o cosas. Se trata de una infracción grave e implica una multa que asciende a los 200 euros, sin que pierda puntos en la calificación de su carnet de conducir.

La conducción temeraria es la que genera riesgos y peligros tanto en el que conduce, quien ocupa el vehículo conducido, como en el resto de las personas que transitan o circulan por la vía pública. Se incluyen en esta categoría la superación de los límites de la velocidad permitida, circular en dirección contraria a la permitida, manejar bajo el efecto de drogas o alcohol. Se corre el riesgo de una multa de 500 euros y además incluye la pérdida de 6 puntos en el carnet de conducir.