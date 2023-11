El festival más grande e importante de los océanos de Europa ha cerrado su gira nacional en Maspalomas en el único evento al aire libre de su recorrido por una docena de ciudades españolas, ponindo el broche de oro con un evento especial y único en el Parque Urbano del Sur.

Con una pantalla gigante de 14,5 por 8 metros, una noche de verano en pleno mes de noviembre y un graderío completo de espectadores/as, el festival se ha despedido de esta edición en un pase único y exclusivo en español e inglés, con traducción simultánea en lengua de signos, y con el activismo cívico como protagonista. El International Ocean Film Tour volumen 9 ha proyectado en una de las pantalllas más grandes instaladas en la isla un total de 6 cortos de 7 países, reprsentando a tres de los cinco continentes, con documentales de Australia, Alemania, Tonga, Líbano, Polonia, Inglaterra, y España.

Los trabajos 'The power of activism' (El poder del activismo), 'No limits', 'George & the whales', 'Sweet adventure', 'Facing monsters' y 'Stolen fish', han emocionado en el debut del festival en el sur de la isla, en una oferta internacional de cine para toda la familia, complementada con el invitado especial de esta cita, el divulgador, científico marino y creador de contenido en redes sociales jc.oceans, Juan Carlos García, con más de un millón de seguidores en todos sus perfiles digitales.

"Este festival es una manera diferente de concienciar a la población" para que la población "venga, se interese por el mar y la conservación" porque "para que la gente proteja algo, primero tiene que conocerlo y tiene que amarlo, y estas proyecciones hacen que se empatice con el océano". Como ha explicado Juan Carlos García, en Canarias el ecosistema es rico y diverso, y el único lugar del mundo donde encontrar angelotes de forma habitual. Sin embargo, "en el trabajo que he hecho en Canarias, todo lo que he filmado debajo del mar, muestra lo bueno pero también lo malo, todas las especies marinas y los emisarios de aguas residuales que están emitiendo una gran cantidad de vertidos", en una realidad que "no solamente pasa en Tenerife, sino que ocurre en todos los puntos de las islas". Para el divulgador, este festival busca "dar un poco de conciencia" y analizar así "el impacto de nuestros actos sobre el ecosistema".

Como ha explicado Chema Moreno en nombre de Kinema Producciones, promotora del festival, "hemos tenido una acogida muy buena en esta cita, la primera vez que estamos en Maspalomas y en el sur de Gran Canaria" por lo que se ha declarado "muy contento".

El festival ha tenido una gran respuesta "entre el público local, el público residente pero también el extranjero que vive aquí o está de vacaciones" en la isla, creando un grupo "muy transversal, ya que se ha traído a toda la familia" con representación "desde mayores o no tan mayores a niños", y "eso es lo más importante, un festival que llegue a todos".

El festival, que ha presentado documentales de Australia, Alemania, Tonga, Líbano, Polonia, Inglaterra, y España, ha destinado el importe de las entradas a una ONG local para proyectos de limpieza y concienciación en la costa y sobre los océanos. Oceans4Life ha recibido la solidaridad de este evento en Maspalomas con 1.500 euros que han sido entregados a esta organización sin ánimo de lucro de protección de las playas canarias.

La concejala de Cultura, Elena Álamo, ha celebrado que el festival tenga este propósito solidario que ayudará a mejorar las playas del municipio, ya que en apenas una hora esta asociación recogió más de 1.000 colillas en la zona del Faro en la mañana del sábado. "Que la gira nacional cierre aquí, en Maspalomas Costa Canaria posiciona al municipio como destino con un mensaje "muy sensible y tan improtante como es el de la protección de los océanos". El festival "ha estado en diferentes ciudades", ha señalado, pero solo en San Bartolomé de Tirajana "podemos proyectarlo así, al aire libre, en un evento único y diferenciado en la gira" gracias a las bondades del municipio, sus servicios e infraesructuras.

En versión original subtitulada en castellano, el festival ha clausurado un recorrido por 12 capitales españolas a lo largo de este año y unos 270 eventos celebrados en 18 países del mundo. Con los mares más salvajes y desconocidos, y seis historias reales contadas en primera persona, el International Ocean Film Tour busca profundizar en el amor, respeto y defensa del entorno, con temas de actualidad recogidos en la Agenda 2030 de Economía Circular de las Naciones Unidas para una sociedad más justa y sostenible, de igualdad real, de inclusión, de reinserción justa, de lucha contra la pobreza, la gestión del agua, ciudades sostenibles o la creación de alianzas, entre otros temas.

Este festival, original de Alemania, a través de la productora alemana Moving Adventures GmbH, es promovido y distribuido en España por Kinema Producciones SL, con el patrocinio del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Maspalomas Costa Canaria y la colaboración de Top Time Eventos, Sonocom Audiovisuales, Sea Shepherd España, la revista especializada AQUA y varias asociaciones de divulgación medioambiental como Latitud Azul, Ambiente Europeo y Oceans4lifegc.