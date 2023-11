El II Congreso Sociosanitario celebrado ayer en el auditorio de Valleseco con la asistencia de casi 300 personas centró el debate sobre la salud mental en el bienestar de las personas y del conjunto de la sociedad. Según los estudios, una de cada cuatro personas en España tiene o tendrá un problema de salud mental en su vida.

La Jornada fue inaugurada por el alcalde, José Luis Rodríguez Quintana, destacando en su intervención «lo importantísimo que un municipio rural hable sobre la salud mental, una problemática que va afectando a todo el estamento de la sociedad».

La escritora, divulgadora y experta en inteligencia emocional Elsa Punset, ha impartido la conferencia ‘El mundo de la salud: Claves prácticas para potenciar la empatía, la resiliencia y la comunicación con los pacientes’, señalaba «tenemos una crisis de salud mental muy grave. Se están adelantando los problemas que tenemos a edades donde se desconocían y tenemos que hacer algo para ayudar a la gente y a veces tenemos que utilizar recursos farmacológicos, pero muy a menudo lo que necesitamos es combinarlos con otro tipo de recursos, obtener otro tipo de recursos, poder acudir a un psicólogo, poder hablar, poder entender esta mente tan compleja que tenemos los humanos y que no nos explican bien en las escuelas, no nos dan una alfabetización básica de psicología, con lo cual andamos un poco perdidos, tropezando siempre en la misma piedra. Y no puedes cambiar lo que no entiendes. Así que muy bien que estemos hablando de ello».

En el congreso intevinieron José Luis Hernández, jefe de Psiquiatría del hospital Doctor Negrín; José Antonio Sánchez, responsable Insular de Rehabilitación Psicosocial de Gran Canaria; Carlos lmonacid, máster en inteligencia emocional; Isabel Valido, presidenta de Copotoca y Luis Fernando Cárdenes, Director Médico Clínica Bandama.