Cultura solidaridad... es un colectivo que por aspectos como la historia o el idioma se ha insertado, digamos, en un 90%. Yo soy una. Me siento más de aquí, y lo dije siempre, yo encontré mi lugar en Canarias y siempre estaré agradecida, pero también vine a trabajar. Soy una de las personas que nunca ha tenido ayudas. El argentino y gente de más de un país latinoamericano viene a trabajar. Nos ayudamos entre todos. La parte burocrática es lo que a veces a mí me duele porque como no estés empadronada, no tienes derecho a tener un asistente social o que te guíe. Por eso Casa Argentina está aquí para guiar, para ayudar, para decirte mira, anda por esta acera que ahí vas a llegar. Si golpeas la puerta y no te ayuda vuelve que vamos a intentarlo por otra acera.

¿Cómo valora el resultado de las últimas elecciones?

Mira, había mucha expectativa. Hay gente que me dice que de qué hablo porque estoy lejos, pero aún tengo en el país familia, un hermano, un sobrino y mi madre, y en cierta forma te sientes con la responsabilidad de que el país mejore. Argentina está viviendo una crisis. Los argentinos siempre vivimos en crisis. Somos kamikazes de toda la vida. Yo desde pequeña ya escuchaba a mis abuelos hablar de la inflación. Siempre vivimos en crisis los argentinos. La inflación siempre existió, en Argentina y en cualquier parte del mundo, pero Argentina está acostumbrada a eso. Lo que no estamos acostumbrados es que hoy por hoy un jubilado cobre 70 mil pesos (menos de 100 euros), como es el caso de mi madre; o que un salario mínimo de profesional sean 195.000 pesos (150 euros), o sea, que no da.

¿Qué pasó para que saliera Milei?

No teníamos a quién elegir. No había mucho paquete para elegir. Desde aquí se veía o volver a seguir con lo que teníamos o dar un cambio radical a lo que nos brindaba. ¿Qué pasó? que salió a votar la juventud. La juventud que no tiene trabajo, la que está en la calle, la que quiere estudiar y no puede. Bajo mi concepto votó más un sector que tiene poco de historia política. Yo tengo 57 años y no me da vergüenza decir que empecé a los 18 con la Juventud Peronista. Vengo de la democracia, vengo de Raúl Alfonsín, pero tras él vinieron muchos otros presidentes que algunos hicieron cosas buenas y otros no tan buenas. Y Argentina, aun así, sí ha sido una potencia mundial. Siempre ha sido el granero del mundo. Tiene una de las riquezas más grandes, que es el suelo. La tierra, donde hoy mismo al agricultor se le ha puesto una tasa, que lo dijo la anterior presidenta, le pongo un impuesto porque la soja, por ejemplo, que es uno de los mayores productores de soja del mundo, pero no la consumimos en Argentina, la exportamos, entonces por eso le puso un impuesto al campo, cosa que lo veíamos muy mal, se ve mal.

¿Cree que desde afuera tenemos una visión distorsionada del nuevo presidente?

Es que ‘El León’ se vendió de una manera, como que era una persona con poca cultura. Pero Milei es profesor, es político, es diputado, y si llegó a la Diputación, porque algo habrá hecho. Ganó porque dijo lo que la gente quería escuchar. Basta de esto, basta de eso y es verdad, estamos cansados de tanto robo porque realmente se robó mucho. No tenemos las pruebas pero lo sabemos. Yo espero que no haya cepo para los jubilados. Milei dijo que iba a privatizar la salud. La salud pública no se privatiza porque todos tenemos derecho a la salud y a una buena educación. A ser atendido, sea de la forma que sea. Eso es una de las cosas que dijo hace poco que iba a privatizar. No lo veo, no sé cuál será el modelo. Habrá que ver.

¿Y cuáles son los referentes de Javier Milei?

Vox y Donald Trump. O sea, yo te hablo de lo que se habla, y lo que se dice es que la campaña se la financió Trump. Entonces, mirando ese modelo, ¿cuál es el primer viaje que realiza? A Estados Unidos. Entonces tú dices, sí es verdad no lo sabemos. Soy una persona más del montón. Te hablo de lo que dicen las redes, de lo que hablan las noticias, de lo que puedo hablar con mi familia. Ha ganado, pero ahora pero ahora van a empezar los piquetes, el corte de ruta, los saqueos ¿Por qué? Porque los sindicatos estaban todos callados por dinero, y no creo que Milei les vaya a pagar para que no le hagan una huelga. Ojalá que esta persona haga la mitad de lo que ha prometido y dice que va hacer y que lo dejen llegar a su mandato porque lo va a tener difícil. Coge una Argentina destruida.

¿Y usted cree que el populismo es una buena solución para el futuro de Argentina?

No tengo palabras. Hay que ver lo que va a pasar ahora. Muchos decían el peronismo arruinó a Argentina, y yo les digo a todos que no, que no fue el peronismo. Un amigo, que fue reelecto a alcalde de mi pueblo 6 veces, me dijo, que la política es una ciencia, y es hermosa. Se hace sucia en manos de los hombres. El peronismo y el justicialismo tienen una doctrina muy importante, que es la justicia social, cosa que se ha perdido. No hay justicia social, por eso yo creo que la gente que votó es la que no tiene historia política.

¿Hace mucho que no va a su país?

Fui hace algunos años. Yo vivo en el interior del país. Soy de un pueblito pegado a Rosario, Roldán, un lugar precioso; y fui en coche desde Seiza hasta mi casa, 365 kilómetros. Me emociona mucho cuando llego a Argentina porque son mis aires, mi pueblo. Mi mamá que preguntó que cómo lo había visto, y le dije que como una casa vieja que tiene 200 años y no le limpiaron nunca la fachada. Así está Argentina cuando la ves desde afuera. Todo feo, todo triste, pero tiene la alegría de la gente porque hay una canción de Cacho Castaña que dice «si vieras que linda está mi Argentina. Tiene la sonrisa de la primera novia que nunca se olvida». Porque para un argentino que vive en el exterior, sea como sea, es tu país. Y lo más.