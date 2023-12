Gran Canaria sigue siendo un destino atractivo para el turismo en la época de invierno. Con el termómetro marcando los 27 grados y el mar invitando a un baño y al relax en la orilla, miles de turistas de todos los rincones de Europa pasean estos días por las avenidas, bulevares y la orilla de las playas del sur.

Son pocos los isleños que durante este puente deciden alojarse en la zona turística durante este puente, aunque sí bajan a disfrutar de forma puntual, interrumpiendo así los preparativos y las compras propias de esta época del año. El turismo nacional también la ve como una buena opción, aunque los precios de los vuelos en esta época hace que no sean muchas las personas que se animen a dar el salto. Pero siempre hay quien se echa la manta a la cabeza y se anima, atraída por el buen clima y la calidad de la oferta hotelera.

Bakarne, Itziar y Miriam son tres amigas que llegan a la isla aprovechando el puente, huyendo del frío y la lluvia de Zumaya. Alguna ya ha visitado otras islas como Tenerife o Lanzarote, y destacan el buen tiempo y la amabilidad de la gente. Pasean por la zona turística de Meloneras pero piensan alquilar un coche para recorrer algunos municipios donde sentir más la vida propia de los isleños, entre los que se sienten bien acogidas.

Conchi y Barry, ella de Madrid y él de origen británico, se quitan la arena de Maspalomas tras un paseo. Vienen por pocos días desde Tenerife, donde han decidido fijar su residencia hace poco más de un año, afrontando un cambio de vida. Ella es autónoma y él prejubilado. Están encantados de la decisión y decididos a regresar al sur de Gran Canaria más veces «porque ahora tenemos este paraíso más cerca». Destacan de su nueva etapa vital lo agradable que es la gente, «que hace que no te sientas extraño, aunque nos delate nuestros acentos».

Antonio y Thierry también han elegido el sur de Gran Canaria para disfrutar de estos días, aunque confiesan que ya han venido a la isla más de 10 veces. Llegan desde la ciudad belga de Ostende, donde la temperatura no supera los cinco grados en estas fechas, y bajando. Les encanta «el clima, el mar, comer, beber, la gente...».

También destacan la isla como destino ‘gay friendly’. «Nos sentimos más protegidos que en nuestra ciudad. Aquí son más tolerantes y abiertos, y también de corazón. Es un lugar muy agradable para personas como nosotros, que además solemos tener poder adquisitivo, lo que es importante para el lugar que visitamos», dicen, aunque Thierry apunta que también le gusta otros destinos españoles como Torremolinos, «porque hay gente local. El sur es muy internacional».

Alta ocupación

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (Feht), José María Mañaricua, destaca que la alta ocupación en estas fechas, «se debe principalmente a la llegada de estas fechas de británicos, alemanes y escandinavos», y subraya que «los puentes del invierno no son importantes porque no tienen tanta incidencia. No se suele dar como en verano en que el residente canario llega para ocupar las camas vacías y son las vacaciones familiares, además los precios son más altos porque estamos en temporada de invierno, como toda la vida».

Mañaricua explica que las personas residentes «están ahora en las compras de navidad, en los regalos y las cenas navideñas, por lo que la ocupación va más allá del propio puente».

Aunque es pronto para dar datos, el presidente de la Feht adelanta que la ocupación ronda el 85%, «y hay hoteles por encima del 90%», y añade que «si no se tuerce nada en el ámbito internacional, entendemos que vamos a tener un buen año 2024».