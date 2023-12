El Cabildo de Gran Canaria aprueba el Presupuesto de 2024 tras rechazar todas la enmiendas

El Pleno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado este viernes el Presupuesto de la isla para el año 2024, que asciende a 916,6 millones de euros, tras rechazar el gobierno de Antonio Morales las tres enmiendas a la totalidad de los grupos de la oposición y asegurar que son las cuentas que necesita la corporación insular en esta situación de alta incertidumbre económica. Al no prosperar tampoco las 54 enmiendas parciales, 22 del PP y 32 de CC, se mantiene sin ninguna variación el reparto de fondos entre 15 las consejerías de Nueva Canarias y el PSOE, tal como figuraba en el documento que se aprobó el pasado 27 de noviembre a propuesta del consejero de Hacienda, Pedro Justo.

El pacto de progreso, que gobierna desde el año 2015, ahora sin Podemos, sacó adelante el primer presupuesto de este mandato por 15 votos a favor y 11 en contra, tras un debate en el que los tres grupos opositores -PP, CC y Vox – criticaron que el gabinete de Morales usara el rodillo de su mayoría absoluta para desestimar todos los cambios que propusieron, la mayoría de ellos para aumentar las partidas en atención social, carreteras o turismo. Tres consejeros no asistieron al Pleno, los populares Marco Aurelio Pérez y Daniel Reyes, y el socialista Carlos Álamo.

Los portavoces del PP, Miguel Jorge, de CC, Vidina Cabrera, denunciaron que es la primera vez que se rechazan todas las enmiendas de la oposición, a lo que Pedro Justo respondió que, efectivamente, antes no había ocurrido, lo que “demuestra” que si la oposición presenta propuestas “razonables” no hay problema en aceptarlas, lo que, a su juicio, no ha ocurrido en esta ocasión. Puso como ejemplo la enmienda de los nacionalistas, luego retirada, que pedía cambiar el organigrama del Cabildo para unir las consejerías de Turismo y Deportes.

El responsable de Hacienda defendió el Presupuesto en nombre de todo el gobierno y advirtió durante su primera intervención en el debate que la situación de incertidumbre a nivel global y local, primero por el conflicto entre Rusia y Ucrania y ahora por Palestina, producen "vaivenes económicos" que afectan a los sectores productivos de la isla, a lo que se suma que tampoco existen todavía Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, se desconoce la cuantía de las transferencias que finalmente llegarán a las arcas del Cabildo, por lo que se ha hecho un cálculo "prudente" de los ingresos en la confianza de que finalmente aumentarán.

Pedro Justo resaltó el aumento de 69,4 millones de euros respecto al Presupuesto de este ejercicio de 2023, lo que supone un 8,19% más, todo ello sin necesidad de recurrir a la financiación externa y con un endeudamiento de poco más de un millón de euros, lo que en su opinión revela el cumplimiento de las reglas fiscales de la UE y la buena situación financiera del Cabildo por la gestión de los últimos años.

Miguel Jorge, portavoz del principal grupo de la oposición, lamentó que la aprobación del Presupuesto, la iniciativa más importante que se eleva al Pleno cada año, se haya convertido en "un mero trámite, con unas cuentas continuistas, sin una sola idea ni proyecto que destaque" . Tras recordar que NC y PSOE ya llevan ocho años gobernando, consideró paradógico que ahora argumenten que es el Presupuesto "de la recuperación" , al tiempo que acusó a los consejeros del gobierno de Morales de vivir "en una realidad paralela". A su juicio, el documento para 2024 no aborda los problemas del empleo y sistema productivo, sino que repite los defectos de los años anteriores, como la baja ejecución de las inversiones.

"O no saben o no quieren gastar, por eso riegan la isla de dinero público en una estrategia del voto cautivo, pues en vez de ciudadanos tienen clientes y hay que tenerlos satisfechos", señaló el líder del PP en referencia a lo que llamó "subvenciones a dedo" a empresas privadas y ONG por parte del área de Presidencia, uos 20 millones, y ahora también por parte de la Vicepresidencia de Augusto Hidalgo. "Eso tiene el riesgo de que vengan otros y pregunten por qué a mí no me dan subvenciones", advirtió Miguel Jorge al criticar que las ayudas nominativas a ayuntamientos y particulares "se dan a unos más que a otros y sin criterios objetivos".

Vidina Cabrera criticó la baja ejecución de las inversiones reales, que este año solo será del 37%, y echó en falta más recursos públicos en cuatro ámbitos que , a su juicio, son los que más preocupan a la ciudadanía, la vivienda, el empleo, la atención social y la movilidad. "Este Presupuesto solo sirve a los intereses de NC y PSOE , es de filias y fobias en las subveciones, pues ya llevan nueve años gobernando y la vida de los que aquí vivimos no ha mejorado" .

Yeray Suárez, portavoz de Vox, que no presentó enmiendas parciales, justificó su voto en contra, por ser unas Cuentas "que están alejadas de la realidad de la sociedad civil, donde los precios no paran de subir y las familias son las que soportan esas subidas". A su juicio, el Presupuesto "está pensado para seguir regando dinero, pues suben los impuestos pero no redundan en sus necesidades", apuntó. Al respecto, subrayó que desde 2015 a 2024, en la etapa de Morales al frente del Cabildo, han aumentado un 55% , más de 300 millones, un dinero que se "malgestiona y no redunda en la sociedad".

El Cabildo de Gran Canaria dispondrá el próximo año de un presupuesto de 916,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,18% respecto al actual ejercicio, con inversiones emblemáticas como el centro de control del transporte en Tamaraceite, las obras de reforma de Infecar o la ampliación del estadio de Gran Canaria. De los 916.691.994 euros que figuran en el presupuesto consolidado, 868.292.812 euros corresponden a las quince consejerías del Cabildo y el resto a otros organismos de la institución. El reparto entre los dos socios del gobierno, Nueva Canarias y el PSOE, es equilibrado, el 51,55% para los nacionalistas y el 48,45% para los socialistas.