San Bartolomé de Tirajana estudia una zona de bajas emisiones en San Fernando de Maspalomas

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha iniciado los trámites para contar en el municipio con una zona de bajas emisiones (ZBE), que establecerá entre San Fernando de Maspalomas y Playa del Inglés, dos de las zonas de la localidad que registran una mayor contaminación del aire como consecuencia del elevado tránsito de vehículos entre residentes, turistas, trabajadores y proveedores. El Consistorio tirajanero ha sacado a concurso la redacción del proyecto para estudiar exactamente dónde se establecerá el perímetro para implantar ese área ‘limpia’ en el que el tráfico estará restringido con el objetivo de mejorar la calidad del aire.

Con la elaboración de este proyecto, el Ayuntamiento dará cumplimiento a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que señala que todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes deben tener establecidas estas zonas de bajas emisiones este año para descarbonizar las ciudades y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Las zonas más conflictivas por el elevado índice de contaminación ambiental de San Bartolomé de Tirajana son San Fernando y Playa del Inglés, pero el establecimiento de una zona de bajas emisiones en uno u otro núcleo -colindantes- dependerá de aspectos tan importantes como la disponibilidad de suelos para desarrollar aparcamientos disuasorios. Aunque todavía no se han establecido las calles exactas, el entorno de Bellavista y la Avenida de Gáldar, dos zonas comerciales de San Fernando, y la Avenida de Tirajana, la principal arteria de Playa del Inglés, se perfilan como los espacios más críticos y con una atmósfera más afectada por la polución.

Mediciones

De hecho, según recoge las mediciones estimativas del Plan de Emergencias Municipal (PEMU)realizadas en el año 2021, en la zona se registra un índice de calidad del aire «regular». En concreto, el nivel de partículas PM10, nocivas para el sistema respiratorio de las personas, alcanza los 50,27 microgramos por metro cúbico, por encima de los 50 microgramos por metro cúbico establecidos por la Organización Mundial de la Salud para garantizar la protección de la salud de las personas.

En un principio, explican fuentes municipales, la opción más viable es establecer esa zona de bajas emisiones en San Fernando, pues en este populoso barrio todavía existen numerosas parcelas que ofrecen la posibilidad de crear las bolsas de aparcamiento que serán necesarias cuando se restrinja el acceso al tráfico a los vehículos contaminantes o de los no residentes. No así en Playa del Inglés, donde el suelo está practicamente colmatado por la actividad turística. Pero eso tendrá que definirse en el estudio y proyecto encargado ahora por el Consistorio. Explican las mismas fuentes que, en todo caso, no se cerrará al tráfico todo San Fernando sino solo una mínima parte.

La ubicación de la zona de bajas emisiones depende del suelo para crear aparcamientos

El estudio prestará especial énfasis en evitar un ‘efecto frontera’ y que la restricción al tráfico a esta zona blindada no conlleve un colapso de vehículos, un aumento del índice de contaminación y la saturación de los aparcamientos en las zonas aledañas, como ha ocurrido en ciudades como Madrid tras establecerse una zona de bajas emisiones en el interior de la carretera M-30.

A la futura zona libre de contaminación podrán acceder los residentes, los vehículos ‘eco’ y de cero emisiones y el transporte público, y se barajará establecer una limitación horaria para los camiones de proveedores. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana también contempla, adelantaron las fuentes, flexibilizar la norma para aquellas personas que, con un permiso previo, necesiten acompañar a un familiar o realizar una obra en la vivienda.

El Consistorio baraja flexibilizar la norma para acompañar a un familiar o realizar una obra en una vivienda

Hace dos años, en diciembre de 2021, la anterior Corporación municipal anunció el establecimiento de una zona de bajas emisiones en Meloneras, una reconversión que afectaría al tramo ubicado desde el Faro de Maspalomas hasta la calle Mar Blanco, pero sin embargo la zona no cumple con los parámetros de contaminación necesarios para blindar por ahora esta urbanización turística al tráfico, según indican fuentes municipales.

El contrato licitado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana contempla también la redacción de la ordenanza municipal y la creación de la plataforma de gestión de la ZBE

En Canarias, ninguno de los municipios de más de 50.000 habitantes tiene implantada esta ZBE. Recientemente, el Defensor del Pueblo dio un toque de atención al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como ciudad con más de 300.000 habitantes, por «ir con retraso» en la implantación de una zona libre de gases. En Gran Canaria, Santa Lucía de Tirajana ha iniciado los trámites y Telde aún no.