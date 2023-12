Morales cree una "prioridad" el parque fotovoltaico que rechaza el alcalde de Ingenio

El rechazo del alcalde de Ingenio, José López Fabelo, a implantar pantas de placas fotovoltaicas de Naturgy SLU en su municipio, por considerar que acaba con el poco suelo libre de la servidumbre aeroportuaria que tiene el municipio, se ha convertido en el primer freno de un regidor con el que se topa Gran Canaria para implantar uno de los proyectos de energías renovables, encaminados a frenar el consumo de energías fósiles.

La polémica surge en Ingenio a raíz de la postura del alcalde en su intento de paralizar las plantas fotovoltaicas que Naturgy LSU planea instalar en el municipio, en terrenos de El Burrero. La familia de de López posee una parcela a nombre de la empresa El Paso 2000, de la que el alcalde es administrador único. Además de la familia del alcalde otros 40 vecinos presentaron alegaciones contra el proyecto de la multinacional. La del alcalde provocó la recusación presentada por la energética que le obliga a abstenerse de participar en cualquier fase del proceso del proyecto y no votar el expediente. López Fabelo alega que su oposición a la planta se basa en que, en su opinión, «hipotecaría al municipio de Ingenio por el escaso terreno que tiene», porque «iría en contra de los vecinos de El Burrero y «supondría un cementerio de hierros y cristales».

Retardistas

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, más allá de polémicas, afirmaba ayer al respecto que «todas las administraciones públicas tienen que cumplir con lo que establecen los reglamentos, leyes o planeamientos con los que nos hemos dotado y desde luego, dar prioridad a algo que es absolutamente necesario para impedir el avance el calentamiento global, que se pierda diversidad y que siga muriendo tanta gente». No es solo cuestión de un municipio, isla o Archipiélago, «sino a nivel mundial». Incide en que «la lucha contra el calentamiento global es una prioridad», dijo Morales sin entrar al detalle en el problema de Ingenio. Aclara que Gran Canaria y el Cabildo «ha aprobado una estrategia para la mitigación del cambio climático y su modelo de proyecto de ecoisla». Y apostilla Morales que que «frente a la necesidad de avanzar en las energías limpias se sitúan los negacionistas que dicen que no existe el calentamiento global; los colapsistas, que creen que todo va al desastre» y por último cita Morales a los «retardistas, que creen que existe pero no es una prioridad y ven otras cosas más necesarias». Remata alegando que luego «estamos los que entendemos que es prioridad poner en marcha todas las medidas necesaria contra los combustibles fósiles».

Morales aclaró también que «la mayor parte de las instalaciones que se están haciendo en la isla, eólica y fotovoltaica, no estarán en 20 o 30 años porque habrá otras fuentes de energía que no ocupen espacio en el territorio».

La Mancomunidad del Sureste, con Ingenio, Agüimes y Santa Lucía, ha abanderado siempre sus políticas medioambientales con la introducción de energías limpias. Así lo señaló el alcalde de Agüimes y presidente de la Mancomunidad, Óscar Hernández, que dijo que no recuerda ningún episodio en el que un regidor eche para atrás un proyecto de energías limpias. Hernández aclaró que la mancomunidad tiene unos «férreos objetivos comunes», pero que respeta las «decisiones». «Cada municipio es libre», remató el presidente de la Mancomunidad.