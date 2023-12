Padilla: "El alcalde de Ingenio debe registrar ya un estudio público que ni yo conozco"

El concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ingenio, Rayco Padilla (PP), reconoció ayer tras junta informativa que «no tengo conocimiento alguno del informe solicitado por el alcalde», al tiempo que aclaró que su grupo tiene muy claro que «siempre estaremos bajo el estricto cumplimiento de la ley». Se refiere a los últimos acontecimientos en los que se ha visto envuelto el alcalde de la Villa, José López Fabelo, respecto a su oposición a la implantación del parque fotovoltaico Gran Canaria III, que encabeza la energética de Naturgy SLU. Padilla tiene claro que su grupo no va a «incurrir en una posible prevaricación» si no se procede por ley con el proyecto de solicitud de Naturgy, y también que, «a día de hoy, no hay motivos para la ruptura del pacto, que mantiene su partido con Forum Drago y NC». Eso sí, apostilla que «cada uno obra bajo sus criterios».

Entre otras cuestiones que pesan sobre el alcalde figuran sus posibles intereses personales en la construcción de una urbanización anexa a las plantas solares o el mencionado informe solicitado por López a la ULPGC para echar por tierra la licencia a Naturgy a través e una providencia de Alcaldía, con contrato menor por valor de 5.500 euros y que está únicamente en sus manos. No ha tenido registro de entrada en la Corporación a pesar de ser costeado con dinero público. "No conozco ese informe" Padilla fue tajante ayer al aclarar que «yo no tengo conocimiento alguno de ese informe, ni consta en el registro de entrada del Ayuntamiento». Lo claro, a su entender, es que «el alcalde debe proceder ya a registrarlo» para que pueda ser cotejado por los servicios técnicos municipales para proceder a su valoración», y añadió que «él lo sabe». Rechazo a la recusación Rayco Padilla realizó estas declaraciones después de haberse celebrado la comisión informativa en la que se rechazó la recusación al primer edil solicitada por Naturgy SLU, que entiende que el actual primer edil podría ser parte interesada en los terrenos donde irá la planta, situada entre El Burrero y la pista aeroportuaria. En su lugar, el primer edil se enfrenta ahora a un mandato de abstención, por el que tampoco podrá participar en el proceso del proyecto de Naturgy. El cambio obedece a que cuando se solicitó la recusación, el alcalde de Ingenio era propietario de la empresa que proyecta la urbanización, El Paso 2000, en Vista Alegre. Ahora, López solo figura como administrador único, y su familia es propietaria, una figura sobre la que no cabe recusación. El primer teniente de alcalde explicó que el informe del que habla el alcalde José López, que pagó con dinero municipal, es imprescindible ya para que pueda ser estudiado y valorado por los servicios técnicos municipales y evaluar si es procedente. Padilla ratificó que el proceso está a la espera del estudio de los técnicos de la universidad que solo conoce el alcalde. Y respecto a las formas en las que ha actuado en este proceso el alcalde, dijo que «cada uno actúa bajo sus criterios». Señaló por último que su expediente de Urbanismo está «inconcluso» para poder remitir las alegaciones de todas las partes a la junta de gobierno, que decidirá el futuro de la planta.