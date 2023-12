Suerte por partida doble en apenas 50 minutos. Alicia Lodoyer entregó este viernes dos quintos premios en menos de una hora, el 88979 a las 9:10 horas y el 86007 al filo de las 10.00 de la mañana, en su punto de venta de ‘La bruja canaria’ de la calle Blas Pascal de Vecindario. «Estoy muy contenta porque al menos a dos personas he hecho muy feliz», señala después de descorchar la botella de champán y brindar con dos de sus vecinas a las puertas de su negocio.

Estaba trabajando, atendiendo a un cliente y escuchando el sorteo de Navidad, cuando se enteró de que había entregado premio de la mano de una amiga que también se dedica a este sector en una administración de Las Palmas de Gran Canaria. «Fue ella quien me llamó por teléfono para decírmelo porque yo no estaba al tanto», sostiene la lotera.

Alicia Lodoyer entró al mundo de las loterías y apuestas en 2018 y en ese mismo año ya dio una quiniela deportiva. «Me estrené bien», cuenta. No obstante, es la primera vez que entrega premio, y encima en doble ocasión, en el sorteo especial de Navidad. Sí ha entregado ya un segundo premio en el sorteo de El Niño de 2022 y 2021. Antes se dedicaba a la hostelería, y entró en este sector porque le llamó la atención y «porque lo veía como una oportunidad para tener un empleo».

La lotera confiesa que no tiene ningún número favorito. «Siempre juego al azar, porque creo que la suerte está ahí», relata. Pero el destino ha hecho que en los tres últimos sorteo esté entregando números que terminan en 9: el 69, el89 y el 79. «Algo tendré con ese número pero aún no lo he descubierto».