"Me enteré de que había dado dos quintos premios porque me llamaron de la radio"

Loli no puede parar de sonreír. La hora no era un impedimento para descorchar la sidra cuando la celebración era tan necesaria, más aún cuando la administración de El Molino 2, mejor conocida como Bazar Paquito, no ha dado un quinto premio, sino dos. El municipio de Firgas amaneció frío, con nubes y un ambiente húmedo, pero todo cambió cuando Loli recibió la llamada de que había dado dos quintos premios. "¡Felicidades, Loli!", gritan los vecinos que pasan por delante de la administración.

La suerte se repartió bien, y es que según explica Loli, varios vecinos llegaron poco después de que saliera el premio. "Van a haber más premiados de los que esperábamos, porque el número se lo llevaron también de una asociación de moteros". Por si no fuera poco, uno de los agraciados tenía dos números, por lo que la cifra de su premio asciende a 12000 euros. "Era de un barrio de aquí, había comprado un número y le gustó tanto que volvió a los días y se levó el mismo", asegura feliz. Paquito, el padre de Loli y dueño de la administración, a sus 87 años, no puede parar de llorar al enterarse de los premios que habían dado. La emoción es máxima, más aún cuando toda la vida ha estado en ese lugar. "Es una recompensa no para nosotros, sino para los que juegan todo el año con lo poco o mucho que tienen, y eso hace que se nos agrande el alma", dice Loli, con la botella de sidra en la mano, y repartiéndola a todos los vecinos que se asomaban por su local.