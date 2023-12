Bodas de plata de Proyecto Gambia

El destino quiso que a Juan Milán lo enviara su empresa Spanair a trabajar como responsable de plataforma en el aeropuerto de Gambia desde Gran Canaria. Una vez allí y desconociendo la realidad del país africano llamó a su hermano Ciriaco para que lo acompañara ocasionalmente en este nuevo destino. Allí fueron descubriendo un país con necesidades, cuya gente merecía que se le tendiera la mano por la generosidad que mostraba. Y así nació la oenegé Proyecto Gambia, que ya cumple 25 años de acciones solidarias que han mejorado la vida de miles de escolares y pequeños dispensadores sanitarios que hacen las veces de centros de salud, aunque con muchas limitaciones.

Proyecto Gambia, que tiene su sede en el municipio de Ingenio cumple ahora las bodas de plata tras apadrinar a mil niños y niñas, construido aulas en colegios, dotado de material escolar, infraestructuras eléctricas y de agua de abasto, uniformar a los escolares, y otras tantas acciones que han mejorado no solo la vida de los menores sino también la de sus familias, que ven con esperanza que los hijos e hijas pueden estudiar, poniendo esperanza en su porvenir. «Desde el año 2008 hasta la fecha hemos invertido en obras unos 30.000 euros aproximadamente, mediante proyectos subvencionados e inversiones directas», explica Ciriaco Pérez, responsable de Cooperación Internacional del proyecto, y que recientemente ha regresado con un grupo de voluntarios del país contento por el trabajo que han realizado una vez más, y de los que ven sus frutos.

Después de tantos años, el fundador de la Proyecto Gambia opina que «a veces nos equivocamos en la forma de ayudar. La política solidaria que se aplica desde occidente es errónea, es una apreciación muy personal. Es muy bonito decir que se va a invertir en proyectos, pero es muy feo no conocer la realidad de esa gente y de ese país. O sea, si no estás allí, si no vas, si no conoces su realidad, ♠¿qué hacen haciendo carreteras?, cuando las inversiones hay que encauzarlas a colegios, a infraestructura sanitaria, a la formación de profesionales como médicos o profesores. Esas son las cosas que pueden mejorar el futuro de un país».

Campaña apadrinamiento

Su campaña de apadrinamiento, que con 40 euros al año pagan la mitad de la educación de un menor a lo largo de todo un curso escolar, aunque a huérfanos y familias muy humildes se les paga el cien por cien; carreras solidarias, aportaciones de empresas e instituciones, como el Cabildo de Gran Canaria o la Fecam, son algunas de las fuentes de financiación de esta organización que fiscaliza todo lo que hace. «Hasta que no esté hecho lo comprometido no damos el dinero. Lo entregamos cuando vemos que está terminado. No llegamos, damos el dinero y ya está. Tenemos la responsabilidad de fiscalizarlo», subraya Pérez, quien confiesa que toda esa labor por los demás «me da felicidad. Me da tranquilidad, me relajo cada vez que voy a ese país, me encuentro como en mi casa».

Ciriaco Pérez apunta que «yo sé que hay mucho racismo oculto y muchos miedos. Creo que más racismo es desconocimiento. Mientras la gente no sepa qué es lo que hay en África, quiénes son las personas que están en el continente, cómo son los africanos y no se les dé esa información, va a existir ese sesgo que yo pienso que más que racismo es ignorancia, desconocimiento de la otra persona».

La trayectoria de la asociación también cuenta con casos de éxitos, como niños que comenzaron a estudiar en los colegios en lo que actúan, y que regresan con los años a dar clases al lugar donde comenzaron su educación, entre otros tantos. Proyecto Gambia también realiza acciones en el propio municipio con los pequeños, ayudándoles a conseguir sus metas.

Entre las acciones que trabajarán los próximos meses destaca la que va a desarrollar con el CEIP Carlos Socas Muñoz, de Ingenio. «Los escolares de aquí dibujarán cómo creen que son los niños y niñas africanos, mientras que los africanos harán lo mismo con los niños canarios. Hemos traído los dibujos de los niños gambianos que se llevarán al colegio sobre el mes de enero, para que hagan un mural, y que los chiquillos vean cómo realmente los ven los niños africanos. Y llevaremos los dibujos del colegio de Ingenio en el próximo viaje», apunta Ciriaco Pérez.

Proyecto Gambia colabora principalmente en los ámbitos educativos y sanitarios,haciendo aulas, comedores, cocinas, y dando respuesta a lo que solicita la comunidad educativa del lugar. A lo largo de los 25 años ha apadrinado a mil niños y niñas, además de surtir de material a los dispensarios.|