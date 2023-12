El alcalde de Ingenio explica su 'no' a Naturgy en un Pleno "humillante"

El alcalde de Ingenio logró este martes explicar en Pleno ordinario sus argumentos contrarios a la implantación de la planta solar de Naturgy, todo pese a tener una orden «por imperativo legal» de abandonar el salón mientras se discutiera el punto. Pero una maniobra previa a la sesión le posibilitó dar explicaciones, hablar lo que quiso, pero solo delante de su grupo de gobierno y algunos vecinos. La oposición, que no salía de su asombro por un giro impensable, y tras una expulsión, se levantó en peso y abandonó el salón al catalogar la sesión de "humillante. Ahora lo impugnarán y llevarán el Pleno a sus servicios jurídicos por si el alcalde ha podido incurrir entre otras, en prevaricación.

El alcalde de Ingenio, José López (Forum Drago-NC) presentó en el Registro municipal a mediodía de ayer en tiempo y forma su aceptación de la abstención para poder intervenir o votar el punto en el Pleno ordinario de diciembre, celebrado desde las 19.00 horas, que además del Presupuesto 2024, iba a debatir la papa caliente como era recusación presentada por la energética Naturgy en su contra, al considerar que tras la negativa del primer edil a la implantación de su planta fotovoltaica en El Burrero, podrían existir intereses particulares del alcalde.

Argucia con carta blanca

López, en la reunión previa al pleno de la junta de portavoces, presentó el documento del Registro de su aceptación de la abstención, un movimiento o argucia legal que a la par y automáticamente, le daba carta blanca para cambiar el orden del día y con ello, eliminar de la sesión el punto en discordia. Su socio de Gobierno Rayco Padilla (PP-Somos), alegó en ese momento que el punto sobre Naturgy, elevado al Pleno por él mismo, lo retiraba el alcalde, no él.

López casi inició el pleno hablando precisamente del punto sobre Naturgy, lo que hizo levantar la voz del secretario municipal, recriminándole que no podía hacerlo, y también las voces discordantes de toda la oposición. Hasta el punto, que el alcalde inició las amonestaciones a los portavoces de estos partidos. Tras dos a la portavoz de Agrupa Sureste (AS), Minerva Artiles y una tercera al portavoz de CC, Lucrecio Suárez, el alcalde optó por expulsar a este último al llegar al tope. Toda la oposición se levantó entonces entre palabras de «humillante, vergonzoso», o «esto es un circo», y abandonó. En el pleno solo quedaron los miembros del grupo de gobierno para escuchar lo que el alcalde dijo que haría, explicar al pueblo de Ingenio su postura negativa a la planta de Naturgy. Eso sí. No se pudo votar.

Exposición con diapositivas

Se había llevado unas diapositivas para exponerlas en pantalla en el salón ante algunas personas que quedaban como público, en las que iba dando explicaciones de su negativa al parque solar de Naturgy, recalcando en todo momento su oposición porque restaría unos terrenos de los que carece el municipio. No mencionó una urbanización que su empresa familiar El Paso 2000 tiene prevista en El Burrero, de 134.000 metros.

Alegó también que solicitó un informe externo a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), porque «cualquier técnico municipal puede equivocarse», y cuyo resultado, dijo, «es contrario a esta planta». Avanzó que además cuenta con otros dos estudios del Gobierno canario que van en la misma línea.

Todos los partidos de la oposición (PSOE, AS, CC y Vox), ya en la calle, además de «no creer» lo que pasaba, alegaron que desde hoy mismo estudiarán las posibles irregularidades jurídicas en las que ha podido incurrir el primer edil con esta actuación.

Primera negativa

Cabe recordar que López cuestionó siempre la placa fotovoltaica Gran Canaria III que presentó la multinacional energética Naturgy en El Burrero, que se ha convertido en la primera negativa en la historia insular encabezada por un mandatario municipal a una medida para reducir los efectos del calentamiento global y el cambio climático. Entre otros, el propio presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, se pronunció en contra de obstaculizar medidas medidas para frenar el cambio climático, como en su caso supone el parque de Naturgy en Ingenio, que declaró de interés.

También hay que mencionar los argumentos esgrimidos por el alcalde contrarios al parque en El Burrero, como que «supondrían un cementerio de hierros y cristales», y la "repercusión visual negativa para los vecinos", o que con el escaso territorio que tiene Ingenio, hipotecado por la servidumbre aeroportuaria, ese parque fotolvotaico «sería hipotecar el territorio a los ingenienses».

Dispuso entre sus alegaciones que "la planta solar disminuiría el valor en el mercado» de posibles viviendas que se podrían instalar en un futuro junto a la fotovoltaica. Este medio se hizo eco ayer de un proyecto urbanístico de lujo en el que la empresa El Paso 2000, propiedad familiar de López, planea en unas parcelas anexas al parque.