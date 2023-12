Los compradores de El Niño se lanzan a los loteros que repartieron el Gordo

Ruymán Verona ha comenzado a recibir peticiones de décimos de su administración Caminito de Teror desde Cuenca, Valencia, Barcelona y Madrid, entre otros puntos de la Península. «Para que te hagas una idea de lo que es dar un Gordo de Navidad. Un premio de esta envergadura, de tantos millones, y que ha salido a nivel nacional en todas las noticias, pues hace que seamos un reclamo, no solo en el ámbito regional sino también a nivel nacional», explica el gerente de Caminito de Teror, que aún tiene la alegría en el cuerpo después de que el día de la Lotería de Navidad repartiera 1.400.000 euros al vender un décimo del Gordo y 164 décimos de un quinto premio.

Verona afirma que han tenido largas colas desde el mismo día que dieron el Gordo, «no solo para cobrar el premio sino ya de cara al sorteo de El Niño, al que vamos a intentar poner toda la energía y toda la fuerza con Manolito en el Caminito de Teror para dar el Gordo de El Niño», y recuerda que en este sorteo que se celebra el Día de Reyes ya dieron el segundo premio y el tercero.

El lotero confiesa que conoce a algunas de las personas agraciadas con el Gordo de Navidad. «Del club de moteros conozco a bastantes y otra gente que ha venido, o que me ha mandado mensajes, aunque ninguno ha venido de forma física por aquí».

Canarias repartió 51 décimos del Gordo en 19 municipios distintos, un total de 20,8 millones

Ruymán Verona comenta que haber dado tantos premios y tan importantes es una satisfacción «ya no solo personal, sino de todo el equipo que tenemos aquí, Lorena, Dunia, Roberto y todos somos una piña, por eso cada vez que damos un premio lo celebramos como algo en común». El dueño de Caminito de Teror advierte que después de Navidad «volvemos a la carga y vamos a seguir tocando el cencerro de aquí al Día de Reyes para poder dar el taponazo definitivo».

Otro de los lugares que repartió suerte fue la administración ubicada en la estación de servicio de Hoya del Parrado. Este día de Navidad, Raúl, Cristian, Borja y David atendían a la clientela de los surtidores y a la vez a aquellas personas que iban buscando la fortuna en el lugar donde vendieron seis décimos del Gordo de Navidad.

En total repartieron 2,4 millones de euros, que andarán distribuidos por varios puntos de la Isla porque por esa gasolinera pasan muchos clientes de la capital y de municipios como Santa Brígida o San Mateo.

Ganadores anónimos

«No ha aparecido nadie, solo una llamada de un señor que nos dio las gracias por haberle vendido el premio», dicen, mientras subrayan que han llenado el expositor de la lotería un montón de veces estos días. Aseguran que siempre han tenido un nivel alto de venta de lotería, «lo que ocurre es que la gente viene ahora más animada.

Raúl recuerda que el 88008 estuvo un montón de tiempo expuesto y le costó salir porque «era feo». «Cuando salió le dije al compañero que ese número lo habíamos tenido a la venta aquí, porque lo recordaba, y al poco tiempo nos llamó el jefe porque vio publicado que habíamos dado el Gordo», apunta.

Entre la clientela que este día de Navidad se acercaba a la gasolinera de Hoya del Parrado, Isabel contaba su anécdota. Su marido llegó hasta esta administración buscando un número que terminara en 58, «y le ofrecieron el 08, es decir el del Gordo, y no lo cogió; cuando nos enteramos me dijo que eso era que no estaba para él».

Los afortunados con los 400.000 euros han preferido mantenerse en el anonimato

El Gordo de este año, que fue el más tardón de historia, se desparramó por administraciones de otras localidades de Gran Canaria y del Archipiélago, que también verán animadas sus ventas para el sorteo de El Niño.

En Canarias se repartieron 51 décimos del 88.008, vendidos en 19 municipios distintos. En Gran Canaria, aparte de Teror y Hoya del Parrado, las otras 13 administraciones afortunadas con al menos un décimo del Gordo se encuentran en Las Palmas de Gran Canaria (5), Arucas (2), Gáldar, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Mogán y Valleseco.

En la capital, la suerte en forma de 400.000 euros a cada ganador recayó en las administraciones de las calles Tenerife (Los Dos Patitos), Fernando Guanarteme (La Suerte en la Plaza de Farray ), Plaza del Pilar (Rubí ), Rafael Cabrera (Bazar Ítaca) y Alemania (Bazar El Faso).

En el resto de la Isla, esos décimos ganadores del Gordo fueron a parar a las administraciones aruquenses de la calle Pedro Lezcano (La Ilusión) y de la Avenida el Mirón; a la Número 1 de La Aldea; al Sobradillo en la carretera de Gáldar a Sardina del Norte; a Tunte (Tienda Almendras Blancas); a Arguineguín (El Girasol y La Suerte); y a Valleseco.

El Gordo, en premios de un décimo, también viajó a las localidades tinerfeñas de Santa Cruz de Tenerife, Granadilla, Los Realejos, Güímar y La Laguna; las majoreras de Antigua y Pájara; las lanzarorteñas de Tahíche y Yaiza; y la herreña de Valverde. En total, en Canarias cayeron 20,8 millones del Gordo, que junto a los 7,2 millones de los otros premios grandes y otros tantos de las pedreas sumaron 37,8 millones.