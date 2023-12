La esperanza de los cuentos

El concurso de cuentos de Navidad, que se celebra durante estas fiestas en el municipio de San Mateo ya conoce a sus ganadoras de esta edición. Un año en el que el papel femenino resultó ganador tanto en la categoría juvenil, con Sabina Castellano López, como en la categoría adulta, con Isabel García Viñao como protagonista. Sabina, con tan sólo trece años, ha demostrado la importancia que tiene la lectura entre los más pequeños, dejando bien clara su pasión por la escritura. Ganadora de varios premios, asegura que su futuro profesional pasa por el Derecho y las Ciencias Políticas, pero no descarta poder escribir un libro cuando sea más mayor. Isabel, por su parte, a sus 63 años nunca ha visitado Gran Canaria, pero eso no le impide participar en concursos como este y mostrar sus habilidades en la escritura.

Historia de la Navidad es el nombre que recibe el cuento de Sabina. Sus padres, desde que era pequeña, le han inculcado la importancia de leer libros, y la pequeña siempre se interesó por los autores canarios, algo que a día de hoy le ha permitido jugar con ventaja. «Ella nunca tiene faltas de ortografía, le encanta ir a las ferias de la Fedac y cuando vamos de vacaciones a alguna isla ya conoce todos los rincones», explica orgullosa su madre. Sabina Castellano, por su parte, asegura que desde siempre le ha gustado usar la imaginación, y que escribió en cuatro días este cuento que la hizo ganadora del concurso. No es la primera vez que se alza en un certamen de escritura, sino que ya ha participado en varios de estas características. «Me gusta escribir, me siento bien haciéndolo, es mi felicidad y mi diversión, porque cuando escribo mi mente se imagina cosas magníficas», dice.

Su inspiración es la música, y su artista referente José Vélez. «A mí nunca me había gustado su música, pero una vez mi madre me llevó a un concierto en el que él actuaba y me gustó tanto que empecé a investigar y a descubrir cosas sobre su persona», explica entusiasmada. «En ese momento me di cuenta de que por mucho que las personas te digan que no vas a conseguir algo, siempre puedes llegar a triunfar si no te rindes», comenta. Historia de Navidad trata de una niña que está en la agrupación musical de San Mateo, y un día se levanta y ve que su hermana pequeña está tan enferma que no puede ni caminar. Ella, que tenía que acudir a su función musical, lo hace llena de tristeza. En un momento dado, ve una estrella fugaz y le pide el deseo de que su hermana mejore. Cuando regresa a su hogar, su hermana está debajo del árbol de Navidad jugando y riendo.

Desde su apartamento de Jaca, Isabel García explica que su pasión por la escritura se debe al apoyo de su madre, que siempre la animó. Con la carrera de magisterio, García Viñao asegura que su andadura comenzó en el año 2003, cuando se presentó a un concurso en un pueblo cercano a su casa, en Huesca. «Me hicieron ganadora gracias a un relato sobre los Pirineos, y eso me animó un poco a seguir escribiendo. Se tata de una pasión que la he ido fortaleciendo gracias a los acontecimientos», relata. Aunque es amante de los cuentos, los relatos y la poesía, se decanta por esta última por la facilidad que tiene a la hora de plasmarla. «Mi inspiración viene por temporadas, pero normalmente es dependiendo de la época por la que esté atravesando en ese momento, y cuando tienes un momento para escribirlo lo aprovechas y salen cosas maravillosas», explica.

Su cuento de Navidad se titula Niño Rico, y trata de joven que tiene como amigo a un gemelo de una aldea cercana. Debido a su amistad, el niño protagonista, que resulta que es rico, quiere satisfacer las necesidades de los pobres, con el deseo de donar para los más necesitados. «En esta ocasión he querido mostrar el lado más humanitario de la vida», comenta agradecida.