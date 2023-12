El alcalde de Ingenio apoyó en 2019 una planta solar como la que rechaza junto a su terreno

El acta de junta de gobierno de Ingenio en 2019, que por entonces encabezaba la coalición PSOE-Forum Drago, con fecha de 24 de mayo de 2019, indica que se aprobó por unanimidad la propuesta para la concesión de licencia urbanística de obra mayor a la entidad mercantil Caro Inversiones, SL, en La Burgalesa, Polígono 2, parcelas 172 y 170, en el barrio de Malfú, para la instalación de huertas solares fotovoltaicas de conexión a red Ingesfoto 1, por con potencia nominal de dos megavatios.

El alcalde era entonces el socialista Juan Díaz, y el actual alcalde ingeniense, José López, ostentaba el cargo de teniente de alcalde. Este último firmó la concesión del plan de urbanización de esta planta sin ninguna alegación en su contra. Este parque fotovoltaico, además de ser similar al de la multinacional energética Naturgy Gran Canaria III en El Burrero, contó con el informe favorable del equipo técnico municipal, que testó y dio vía libre a la planta en Malfú.

Este grupo de expertos de la villa es el mismo que fue cuestionado públicamente en el Pleno ordinario de este martes por el mandatario por haber declarado favorable la planta de Naturgy, a la que se ha opuesto siempre el alcalde y sobre la que pidió un estudio externo a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Las críticas lanzadas por el regidor en el caótico Pleno del martes incluyó tuvieron profundo eco ayer en los sindicatos Csif, USO, Sepca y UGT, representantes de los empleados públicos del Ayuntamiento ingeniense, como técnicos, servicio jurídico, e incluso secretario municipal. Por unanimidad han exigido al alcalde que «se retracte públicamente» por acusar a estos trabajadores de «hacer informes de forma incompetente e imparcial», entre otras.

Emitieron un comunicado conjunto reprobando la actuación del alcalde en el Pleno «en unas declaraciones sumamente desafortunadas» en las que según los sindicatos, manifestó «pública y abiertamente que el personal de la oficina técnica, servicio jurídico y explícitamente el secretario municipal, han realizado unos informes actuando de forma incompetente y parcial, en contraposición con otros externos».

Los sindicatos aluden al estudio encargado por el alcalde a la ULPGC que fue «sufragado con dinero de los vecinos de Ingenio, más favorable a sus tesis y que casualmente es parte afectada en un tema que le concierne personalmente». Manifiestan «de forma clara y concisa, su apoyo incondicional al personal afectado por las citadas declaraciones, en particular, y en general a todos los empleados públicos que realizan su trabajo de la forma más honesta e imparcial». Exigen al alcalde «que se retracte públicamente de sus desafortunadas declaraciones y supuestas acusaciones».

El Pleno del martes,en el que se iba a debatir la recusación al regidor -no podría intervenir ni votar- interpuesta por Naturgy, fue tachado de «humillante, vergonzoso o patético» o de incurrir en «posible prevaricación» por toda la oposición (PSOE, Agrupa Sureste, CC y Vox). Todos abandonaron el salón tras la orden de expulsión del alcalde a un portavoz. Por unanimidad acordaron impugnarlo, con lo que el Presupuesto 2024 de 40 millones aprobado a solas por el gobierno no tendría efecto. Elevarán lo ocurrido a Fiscalía por presunta prevaricación.

La multinacional entendió que López podría tener intereses personales detrás de su negativa a su planta. Pero el alcalde, tras una argucia legal previa al Pleno, y aceptar la recusación, se vio libre para eliminar del orden del día el punto caliente de Naturgy. Así, habló solo ante su grupo de gobierno durante 45 minutos. Pero no hizo público, según había anunciado, el informe de la ULPGC.

Este medio publicó un proyecto de urbanización de lujo en El Burrrero en el año 2021 de El Paso 2000, propiedad de la familia del alcalde, en solares que lindan con el parque solar de Naturgy.

Una votación millonaria





Los siete tenientes de alcalde del grupo de gobierno de Ingenio Forum Drago-NC, PP-Somos) están citados este viernes a la junta de gobierno a las 08.30 horas, que decidirá si se otorga o no la licencia al parque fotovoltaico de Naturgy Gran Canaria III en El Burrero. Solo podrán votar cinco, porque tanto el alcalde José López, como la concejal de su grupo que tuvo relación con la sociedad El Paso 2000, Vanesa Martín, no podrán ni intervenir ni votar. Según la oposición, el grupo de Gobierno y por ende, el municipio de Ingenio, se enfrenta a unas consecuencias impredecibles en caso de no salir adelante el proyecto de la multinacional, que ya cuenta con un informe positivo de los técnicos municipales. Tras el Pleno, los grupos de la oposición sopesan que se pudo incurrir en prevaricación y advierten de una posible indemnización millonaria a la empresa.| P. Pallarés