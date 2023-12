Los inmortales de la piedra azul

El 20 de diciembre se descubría en el parque de La Paz de Arucas un mural de gran formato cincelado en alto relieve de piedra azul que inmortaliza y rinde homenaje a los afamados labrantes que han dejado su impronta no solo en la propia iglesia de la ciudad sino en las principales obras de Canarias . Proyectado por Mundín Santana , en apenas días se ha convertido en una de las imágenes más virales de la ciudad de las flores .

Es enero de 1909 cuando en pleno centro de Arucas comienza el tinglado de desmontar la vieja iglesia renacentista del siglo XVII dedicada al patrón san Juan por una gigante orfebrería neogótica de piedra azul, cuya obra comienza a levantarse el 19 de marzo mientras se desmonta la primera. Desde ese momento y casi hasta finales de siglo XX, la ciudad de las flores vive con la metálica y tintineante música de fondo de unos labrantes que convierten la fonolita en joya a golpe de pico y escoplo.

A medida que el nuevo templo va cogiendo altura, los especialistas se asocan en la fachada sur, en una suerte de chamizo de fortuna en el que se cobijan de soles y lluvias sin parar de martillear con la maceta para construir una filigrana cuyo diseño original firma el discípulo de Gaudí, Manuel Vega March.

Dice la leyenda, y también los hechos, que la imaginación y el arte de los labrantes de Arucas superaba al de propio Vega March, que fue dejando hacer hasta pintar lo que es hoy uno de los grandes monumentos arquitectónicos de Canarias. Y desde este pasado 20 de diciembre, todos esos labrantes que dejaron su impronta no solo en la iglesia de san Juan, sino en las principales obras de Canarias con presencia en piedra, llevan su homenaje en forma de un no menos espectacular mural en alto relieve diseñado por Mundín, adelantado de la saga de los Santana, al que se debe el proyecto original, el diseño, la dirección de la obra, y la fuerza de trabajo, no en balde fue tallado por los operarios de su empresa, Mecohersan.

Ranas, alpispas y lagartos

Situado junto a la torre más alta del templo, a muy pocos metros de aquél primitivo refugio, está realizado con piedra azul proveniente de dos canteras de la localidad, la del Tiro Pichón y la de Rosa Silva. De casi siete metros de largo por más de dos metros de altura, la obra muestra los principales símbolos del oficio, con representación de una antigua cantera en la que lucen los cinco especialistas labrantes: cabuquero, repartidor, entallador, labrante y tallista; con sus respectivas herramientas: marrón, barra, pico, cuña, escoda, bujarda, pico, escoplo y maceta -o martillo.

A ello se añaden el escuadro, el porrón de agua y el caserón, que según explica Mundín, «es lo primero que se hacía en la cantera, el cuarto donde guardar las herramientas, la ropa y la comida, y donde cobijarse cuando el mal tiempo». También figura el tarahal, del que se sacaban los cabos de las herramientas, «y los tres animalitos que convivían con los labrantes, ya que el extraer la piedra se formaba un agujero que terminaba convirtiéndose en un charco permanente donde transitaban las ranas, las alpispas y los lagartos».

En su base, y como distancia de seguridad, Mundín le incluye un pequeño parterre con sus flores, pero salpicado de pequeños elementos de las torres de la iglesia derribados por la tormenta Delta, florones, gatos, palomas..., «que eran como llamaban ellos a los adornos de los pináculos», diseminadas sobre un piso de cisco o ripiado de piedra.

El reconocimiento pendiente

El trabajo en sí se prolongó durante más de dos meses, «sábados y domingos, de todo», pero el proyecto original se remonta a hace diez años, «cuando se lo presenté al ayuntamiento y gustó pero por distintas circunstancias no salía, hasta que el alcalde, Juan Jesús Facundo» tiró de remanente y se pudo financiar. En estos dos meses de trabajos la expectación en la ciudad iba en aumento, ya que su instalación se realizó bajo una ‘misteriosa’ cubierta que incluyó una «especie de seguridad privada», ríe Mundín, para no descubrir el secreto antes de tiempo.

El caso es que en apenas unos días desde inauguración el Reconocimiento al Labrante, que es como se titula la monumental obra, se ha convertido en una imagen viral a cargo de los miles de turistas que pasan por ese punto para admirar la iglesia, difundiendo el nombre de Arucas por el mundo pero también como un triste canto a una maña que se encuentra en vísperas de desaparición, ya que casi todos los labrantes antiguos que quedan, unos 25, y que recibieron un diploma entregado por el alcalde tras la inauguración, rondan los 90 años, como recuerda Mundín, de 63, y que de hecho es el más joven de todos ellos.

Por ese motivo, Santana, como expresó durante el acto, reivindicaba en su recuerdo un reconocimiento del Cabildo o una medalla de oro del Gobierno de Canarias para que todos lo reciban en vida.