Juan Díaz: «Es difícil encontrar trabajadores para el sector primario y la construcción»

Efectivamente, los cabildos y las instituciones locales estamos para apoyar las políticas activas de empleo, porque lo que está claro es que el empleo es una de las bases fundamentales para que una familia pueda salir adelante y tener un proyecto de vida. Es cierto que el presupuesto ha subido solo ese 1,92%, pero también es verdad que en el área de Recursos Humanos del Cabildo hemos incrementado precisamente ese apartado. Ese aumento de dinero no está en el presupuesto de Empleo porque nuestra intención es tener más equipo humano para solicitar más proyectos a la Unión Europea, al Servicio Canario de Empleo (SCE) y a otras instituciones supramunicipales para generar más puestos de trabajo. Estamos trabajando en los planes de Nuevas Oportunidades de Empleo (NOE) o en los de Garantía Juvenil, pero también hay proyectos europeos vinculados con el empleo y necesitamos personal. La subida en proyectos concretos es solo de ese 1,9% , pero en Recursos Humanos vamos a aumentar porque lo que pretendemos es que se incorpore más dinero de otras administraciones públicas para reducir el número de parados.

¿En qué se gastarán esos 28 millones el año próximo?

Tenemos tres líneas básicas. La primera es la formación, porque entendemos que es fundamental para cualquier persona que quiera acceder a un empleo. Si no hay formación no hay nada que hacer. Hay que apoyar a aquellas personas que ya tienen un certificado profesional , sobre todo en formación de idiomas y utilización de herramientas digitales, que es básico para acceder a un primer empleo. Y luego formación en general, vinculada con certificaciones profesionales para los nichos de empleo que más se demandan. Hoy por hoy, donde se está demandando mucha mano de obra es en el sector primario y en la construcción, pero cuando hablamos con las asociaciones empresariales de esos sectores nos dicen que no encuentran trabajadores. Ahí tenemos un problema y tenemos que ir resolviéndolo poco a poco. Quizás no con certificados profesionales, sino con certificaciones muy específicas para que en pocas semanas puedan acceder al empleo. A veces nos obcecamos en obtener ese certificado profesional, pero también hay mucha gente que no quiere perder un año entero en la formación, sino en tareas muy específicas en la construcción o el sector primario. La segunda línea básica para gastar esos 28 millones son los planes de empleo con los ayuntamientos. Uno para personas con bajos recursos y mayores de 45 años, al que se destinan casi cinco millones de euros, y otro de 1,3 millones de desarrollo local con los municipios. Y en tercer lugar, estamos trabajando permanentemente para solicitar al Servicio Canario de Empleo todos los proyectos que van sacando, como los de Garantía Juvenil, que en la última edición fueron casi 500 personas, o el de Nuevas Oportunidades de Empleo, con unos 190 beneficiarios. Son personas con un título o un certificado profesional que van a tener su primera experiencia profesional, desde arquitectos o ingenieros a toda clase de técnicos medios o gente con un ciclo formativo. Afortunadamente, muchas personas que vienen a esa experiencia profesional, son contratados por las empresas antes de acabar el NOE, porque les han visto trabajar y consideran que son personas muy válidas. Esas son las tres patas fundamentales del gasto de la Consejería el próximo año.

¿En qué se traduce la colaboración con los ayuntamientos?

Estamos acabando el Plan de Inversiones en los 21 municipios para centros de formación. Hay localidades, como Tejeda o Artenara, que ni siquiera disponen de un centro de formación, pero al final de este mandato, en 2027, todos lo van a tener. De hecho, ya nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Tejeda para intentar llevar a cabo planes de formación y alternancia, que por la población que tiene ese municipio es difícil de conseguir.

En el presupuesto de su departamento también se consignan incentivos a la contratación. ¿Qué repercusión tienen en el marcado laboral de la Isla?

Sí, destinamos 4,6 millones de euros y vamos a modificar las bases. A mi juicio, dentro de todas las políticas de empleo que estamos haciendo, es la que más puestos de trabajo genera, pues le damos una ayuda a una empresa de unos 7.000 euros, 10.000 euros si la persona contratada tiene alguna discapacidad y 2.000 más si vive en un municipio de menos de 5.000 habitantes. Por ahí se contratan unas 700 a 800 personas y eso es un gran logro que no se va a conseguir con los proyectos conjuntos con el Servicio Canario de Empleo o con los otros planes de formación. Con los incentivos a la contratación se logra además el apoyo a las empresas que inician una actividad.

En Gran Canaria hay unas 75.000 personas desempleadas, según datos de septiembre recogidos en la Memoria del Presupuesto, ¿cuál es perfil del parado en esta isla y qué más se puede hacer desde el Cabildo para que consiga un trabajo?

El perfil del parado es mayoritariamente de personas sin formación alguna o muy baja, incluso que no tienen ni siquiera los estudios de la ESO. Y con muy bajos recursos económicos. Ante ese perfil, lo ideal sería meter a esas personas en el mundo de la formación e incorporarlas al mercado laboral lo antes posible, con contratos estables para que pueden pensar que tienen un proyecto de vida y avanzar. Hay parados jóvenes y mayores, pero los que lo tienen más difícil para conseguir un puesto de trabajo son los mayores de 45 años sin formación, sobre todo las mujeres.

¿Qué resultados han dado los programas de empleo y los contratos en prácticas?

En los planes de formación y alternancia, para poder darle continuidad cuando los solicitamos al Servicio Canario de Empleo, como mínimo tiene que haber un 40% de inserción laboral y hasta ahora han dado resultado. Hemos repetido en dos planes de formación y nos lo han dado precisamente porque se incorpora mucha gente al mercado laboral. En muchas ocasiones se dice que a lo mejor no se consigue un trabajo en ese certificado profesional, pero yo pienso que al final, en la vida, todo lo que vayas estudiando, de aquí y de allí, se va complementando y forma parte del currículum. Lo digo porque muchas veces escucho que no todos los que han hecho un plan de formación y empleo (PFAE), por ejemplo en hostelería, se han podido luego incorporar en el mercado laboral, pero todo sirve para que esa persona en paro se vaya poco a poco involucrando y motivándose. Eso también lo hemos hecho a través de la Fundación Santa María la Real con las denominadas lanzaderas, donde se ha conseguido que de 20 personas que estén en uno de esos programas, el 60% cambia de hábitos y se incorpora al mercado. Y ahí ni siquiera cobran.

Se queja la oposición del Cabildo que el pacto NC-PSOE lleva ocho años gobernando y las medidas aplicadas en empleo no han dado resultados. ¿Existen alternativas a lo que se está haciendo?

Lo que está claro es que el empleo depende de como está la economía, las empresas y la calle; no depende solo de las instituciones, que únicamente pueden aportar. Si en Gran Canaria el paro ha bajado, ¿puedo decir que es gracias al Cabildo y a las instituciones locales? No, es gracias a todo ese conjunto. De hecho, el desempleo en esta isla se ha reducido respecto a hace un par de años y algo tendrán que ver las políticas que estamos haciendo desde el Cabildo y los 21 ayuntamientos. Yo he calculado que unas 6.000 personas se incorporaron a un puesto de trabajo en el anterior mandato, aunque no todas de forma permanente .

¿Qué efecto tiene la inmigración en el mercado laboral de Gran Canaria, no solo la irregular, sino la de los propios europeos?

Para el empleo es positivo, muchos de esos migrantes están hoy trabajando, aportando empleo y cotizando a la Seguridad Social. Bienvenidos sean.

¿Están los grancanarios preparados para competir en ese mercado laboral cada vez más competitivo y global?

Se puede hacer mucho más. Los grancanarios tienen las herramientas, como son los centros escolares, las universidades, los ciclos formativos y los planes de empleo. Hace falta ese plus que necesita cada persona a nivel individual para involucrarse y arrancar, decir ‘aquí estoy, voy a formarme y a conseguir un empleo’. Preparados sí estamos, por supuesto, se están llevando a cabo las mismas políticas de empleo que en toda España.

Cada vez que un político llega a un puesto como el suyo anuncia que el objetivo es alcanzar el pleno empleo, que en la práctica consistiría en bajar la tasa de paro hasta un 5 o 6%. ¿Será eso posible algún día en Canarias?

En este mandato, evidentemente, es difícil conseguir el pleno empleo, pero hay que insistir con las políticas de diversificación, de formación y de incentivar a la empresa. Hay que ser utópico aunque te quedes a medio, porque si no lo intentas, mejor que te quedes en tu casa.

Este es su segundo mandato en el Cabildo tras muchos años en el Ayuntamiento de Ingenio. Otros compañeros del gobierno insular, como el presidente Antonio Morales o Carmelo Ramírez, coetáneos y también forjados como alcaldes en el Sureste, han insinuado que estos serán los últimos cuatro años en la política activa. ¿También los suyos?

En mi caso sí será el último, con toda seguridad.

En el Ayuntamiento de Ingenio se ha generado una enorme polémica, que enfrenta a los dos partidos que integran el pacto de gobierno del Cabildo, NC y PSOE, por el rechazo del alcalde José López Fabelo a una planta fotovoltaica de Naturgy porque está cerca de terrenos de su familia. ¿Cómo lo ven desde el gobierno insular después de ocho años apostando por las energías renovables?

En el gobierno del Cabildo estamos todos abogando por las energías renovables, por una lucha contra el cambio climático para dejar un planeta habitable a nuestros hijos. Por lo tanto, nuestra prioridad es esa, hay que facilitar que las energías renovables se puedan instalar en cualquier sitio. Y más como en este caso, en un suelo que ya está hipotecado, que no tiene ninguna posibilidad de desarrollo urbano de cara al futuro. Y en segundo lugar, lo que considero siempre es que las instituciones deben cumplir la ley a rajatabla. Si hay informes favorables del Cabildo, de Aena y de los técnicos hay que cumplirlos, porque si no se puede estar prevaricando.