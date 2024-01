José Luis Rodríguez: «El agua de pozos debe quedarse en las medianías, si no tendremos problemas»

Una de las prioridades para este mandato es la puesta en marcha de una comunidad energética. ¿Con qué finalidad?

La idea es que los recursos hídricos de las cumbres de Gran Canaria se queden en las poblaciones situadas a mayor altitud, y que la comunidad energética produzca la electricidad para que en las desaladoras se genere agua para la costa, porque elevar esa agua a la cota superior a los 600 metros es costosa y esa energía, si viene generada por la comunidad energética, sale más económica.

Pero, el Consejo Insular de Aguas tienen placas solares en muchas plantas.

Evidentemente, esa energía tenemos que pagarla, pero si lo produce la comunidad sale el agua más barata y se puede elevar a un coste más razonable. Por ejemplo Valleseco suministra agua a Teror, Firgas y Arucas a las zonas altas. El objetivo es que la Mancomunidad suministre agua a los municipios de altura con todas las redes que existen, y que el agua de las plantas sea para consumo de los municipios costeros.

Desaladoras

Pero, por ejemplo, Teror pide desde hace años elevar el agua desalada de la costa a su municipio para cubrir sus carencias.

Porque no tienen recursos hídricos. El agua de pozos y galerías baja a la costa a través de las canalizaciones para usarse en el riego. El agua que se depura y potabiliza es aceptable para la agricultura, con la tecnología actual. Por eso, creo que los recursos de la costa deben ser generados por las propias desaladoras.

Este año se cumple el 50 aniversario de la fundación de la Mancomunidad de Ayuntamientos. ¿Qué hay previsto para conmemorarlo?

Sergio Nuez -el expresidente y alcalde de Teror- ya comenzó en diciembre con la inauguración de la estatua de Pepe Dámaso en el Parque Científico y Tecnológico, y durante este año haremos diferentes actividades para dar a conocer su actividad, y celebrar que hemos cohesionado el norte durante 50 años y aprovechado las sinergias entre los municipios.

La vivienda está tensionada

El Norte rompió en 2023 la fuga poblacional de los pueblos rurales, según datos que se acaban de conocer de los padrones. ¿Es algo puntual o será estable?

Por regularización en el 2023, Valleseco ha perdido algo, pero no Artenara y Tejeda. Lo cierto es que tras el covid muchas personas han comprado casas en las medianías y cumbres. Valleseco es una zona tensionada por la demanda de vivienda habitual, pero ha mantenido unos 3.750 habitantes y esperamos que la política ayude a mantener la población. También es verdad que si no hay vivienda que alquilar o comprar es complicado, y por eso estamos tratando de potenciar infraestructuras de viviendas de protección oficial o privada, en un municipio que está a 20 minutos de la capital.

¿La bajada del paro es una tendencia general del mercado económico y laboral, o viene por las inversiones públicas?

La tendencia general es que el paro baje. Valleseco siempre ha posibilitado de unos años hacia acá unas políticas de formación sociosanitaria, y están encontrando en este campo salidas laborales. Pero la tendencia es nacional, y hay mucho dinero de planes de empleo para que baje el paro.

"Prefiero que mi hijo estudie primero formación profesional" José Luis Rodríguez - Presidente de la Mancomunidad

¿Siguen faltando policías y funcionarios habilitados nacionales en los ayuntamientos?

Es un problema cubrir plazas de policías y habilitados nacionales. Se acaba de incorporar un secretario habilitado nacional en Valleseco, que hacía tiempo que no teníamos. Es una tónica general, sobre todo en medianías y cumbres, porque en la costa los sueldos son mejores y existe una cercanía de servicios que hace que se queden ahí. Se está trabajando para lanzar plazas de policías con convenios con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y el Gobierno canario, pero hay escasez de habilitados nacionales. Las cortapisas para acceder a esas plazas de alta cualificación son importantes. Se espera que el Estado pueda incentivarlas, sobre todo para los municipios más alejados.

Faltan obreros cualificados en la zona alta. ¿Es algo puntual, o un problema que se les viene?

Es una carencia nacional. Por suerte tenemos pequeñas empresas que cubren, pero hay compañeros que hablan de carencias de personal cualificado, porque no hay en las empresas. A lo mejor tiene que fomentarse un desarrollo nacional de la formación profesional, y romper con esa estigmatización que ha existido. Hoy se demandan buenos profesionales. Yo le digo a mi hijo que comience con la FP y luego, si le gusta, progrese con la universidad o con otra formación. Por mi experiencia, los profesionales que hacen trabajo de campo y luego se tecnifican o cualifican son los mejores profesionales. Y los buenos profesionales cobran más que los buenos ingenieros.

Carreteras

¿Con qué logros se quedaría satisfecho en un año, al final de su mandato como presidente?

Me quedaría satisfecho con poner la semilla de la comunidad energética para tener una energía común, porque podemos buscar financiación de las Next Generation; me gustaría que la inteligencia artificial se abriera paso en los municipios, sobre todo para la atención de los vecinos; poner una piedra para que los recursos hídricos se queden en las poblaciones de más altura, porque es un problema que se nos vienen encima en las cumbres con el cambio climático, y la costa no tienen problema con la desalación; y las carreteras del interior. Serían hitos de un trabajo conseguido.