Fuego en un cielo de invierno

La segunda semana de enero ha traído a Gran Canaria unos amaneceres de película. Un cielo rojo coloreó el ambiente invernal, dejando boquiabiertos a los más madrugadores. Los expertos asocian este fenómeno a la altura de las nubes, unida a unas partículas de calima, que son los rastros que la borrasca Hipólito dejará en la isla durante las próximas horas. Un espectáculo visual que ha llenado de imágenes las redes sociales.

Los cielos de Gran Canaria llevan una semana alegrando el día a los más madrugadores, que han sido testigos de cómo un rojizo teñía a la isla, de norte a sur, dejando estampas para el recuerdo. Un cielo que trae consigo muchas explicaciones y mitos, que van desde un mal augurio, hasta guerras o el enfado de Dios. Sin embargo, estos amaneceres y atardeceres tienen una explicación natural que hacen que se forme este fenómeno: el efecto que produce la nubosidad alta junto a la inclinación del sol.

Según David González, meteorólogo y delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Canarias, estos amaneceres se han producido por la luz y la buena visibilidad junto a la inclinación del sol y el efecto que produce la nubosidad alta junto a las partículas de polvo en suspensión.

"Lo que se ha podido observar es nubosidad de tipo alto, que está siendo producida por la borrasca Hipólito, que se encuentra en el centro del Atlántico", explica. Aunque la borrasca no llegará directamente a Canarias, tendrá algunos efectos, como la calima o las fuertes rachas de viento. "La nubosidad alta normalmente precede a borrascas, y es lo que está pasando, que la tenemos justo en el entorno de las islas Azores", comenta.

¿El mar influye en estos fenómenos?

Los expertos aseguran que la presencia del mar no quiere decir nada a la hora de que los cielos se tiñan de colores rojos o anaranjados, pues estos tintes a primera hora o a última del día depende de la dinámica atmosférica. Y es que la nubosidad no solo se forma con las borrascas, sino que en épocas de verano también se ha podido ver la presencia de bandas de nubes altas, por lo que no depende de la época del año ni el mar influye.

Sin embargo, la presencia de la denominada 'panza de burro' en las islas Canarias en los meses de verano hacen que sea más complicado disfrutar de estos amaneceres de película, por lo que los mejores meses del año para disfrutar en el archipiélago de estos cielos es en los meses de otoño e invierno.

Para los fotógrafos, estos cielos rojizos son un espectáculo para retratar. Una instantánea que causa furor en las redes sociales y que incluso da la vuelta al mundo. Los ciudadanos, por su parte, se limitan a preguntarse el porqué de este fenómeno, si es algo normal y si seguirá pasando a lo largo de esta semana. Según Nacho González Oramas, fotógrafo profesional, estos amaneceres y atardeceres han sido especiales. "Normalmente, suele amanecer y aparecen estos colorines, pero esta semana estos colores han ocupado una extensión de 360 grados, y los rojizos no solo han salido por el este, sino también por el oeste", explica.

20 minutos de cielos rojizos

Una de las claves de estos amaneceres es que su duración ha sido superior a los 20 minutos, a diferencia de en otras ocasiones, cuando el cielo se ha teñido de colores por un tiempo estimado. "Esto implica que las nubes eran muy altas y el sol ha incidido en las nubes, porque cuanto más alta sea la nubosidad, más duración tiene el color en el cielo", asegura Nacho González. Después de tantos amaneceres y atardeceres a sus espaldas, el que más recuerda es uno en el año 2016, concretamente un 26 de octubre, cuando una nube roja cubrió toda la ciudad durante varios minutos, tiñendo Gran Canaria de rojo.

Una belleza que nunca pasa desapercibida entre los que tienen la suerte de presenciarlo, y que resulta indiferente si se trata de un inicio o un final del día. La única diferencia es que por norma general, el amanecer lo suelen disfrutar menos personas que el atardecer, por lo que a estos se les dedica mucho más tiempo. Unas estampas que enamoran y se quedan grabadas en la retina de muchos, y es que aunque los cielos azules son bonitos, fotográficamente "es aburrido", tal y como comenta Nacho Oramas, mientras que una nube siempre ayuda.

Unos amaneceres que durante esta segunda semana de enero han dejado sin aliento a muchos, han mejorado el día a otros, y han ocupado las galerías fotográficas de la gran mayoría, dando igual si lo han vivido con sus propios ojos o no. Lo que está claro es que se trata de un fenómeno que no suele ocurrir a menudo, y que el cielo siempre, va a dar pistas sobre el tiempo.

Borrascas con viento y calima

En este caso, la borrasca Hipólito no llegará, pero sí lo harán algunas pinceladas en forma de viento y calima. Pero para pinceladas las que ha dibujado estos días, dejando estampas en las que incluso se pudieron observar cuatro islas del archipiélago: Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y La Gomera.

Las redes sociales se han llenado de fotografías de este tipo durante estos días, sobre todo durante el día de ayer, que fue cuando el amanecer se hizo querer. Imágenes que van desde el norte y hasta el sur, y que captan desde playas desiertas y hasta montañas. Las redes sociales se han llenado de fotografías de este tipo durante estos días, sobre todo durante el día de ayer, que fue cuando el amanecer se hizo querer. Imágenes que van desde el norte y hasta el sur, y que captan desde playas desiertas por las tempranas horas y hasta montañas. Un cielo terapéutico que no solo ha estado presente en la isla de Gran Canaria, sino que desde Tenerife también pudieron disfrutarlo, con vistas privilegiadas a tierras canarionas.