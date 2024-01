Las navidades 2023-2024 ya son historia, y los ayuntamientos de la comarca norte se afanan ya en dejar todo listo para celebrar las nuevas fiestas, los canavales, que comienzan durante este próximo mes de febrero y que se alargan en algunos casos hasta marzo.

El Ayuntamiento de Arucas elige tras una votación popular la alegoría ‘Carnaval de cine’, con un porcentaje del 67,65% de los votos, como temática para disfrazarse, tras superar a la opción de ‘Carnaval diverxo’, que obtuvo en la consulta popular un porcentaje del 17,65%. En el último lugar quedó con un porcentaje del 14,70% de los votos ‘Brasil en carnaval”. La fiesta arrancará el martes 13 de febrero en el casco de Arucas, y se extenderá tras los numerosos actos en la calle hasta el domingo 10 de marzo por los barrios del municipio.

Manuela Teno Nevado dará el pregón del carnaval de Gáldar, que servirá para dar el pistoletazo de salida a ‘La movida galdense’ el próximo 2 de febrero, en un acto que tendrá lugar en el recinto cultural La Quinta. Teno fue la Gran Dama del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2023 patrocinada por el Ayuntamiento de Gáldar con la fantasía ‘Sinfonía española’. «La propuesta me causó mucha sorpresa al principio, nunca se me pasó por la cabeza que me ofrecieran ser la pregonera del carnaval. Pensaba que a mi vínculo con el carnaval solo le quedaba la entrega de la corona este año. Estoy muy ilusionada porque confío mucho en los compañeros que irán conmigo y creo y espero que el Pregón va a gustar muchísimo», manifestó tras comunicársele la petición. Mientras tanto, el iluminador y técnico audiovisual galdense Fran Pérez ha sido escogido para diseñar el escenario, que cuenta con tres cuerpos diferentes con una altura máxima de 12,5 metros y con 20 metros de ancho. El decorado estará situado en el La Quinta. ‘La movida galdense’ se prolongará entre el citado día 2, hasta el 24 de febrero.

Tendrá como alegoría ‘México’, y se celebrará el fin de semana del 1 al 3 de marzo, con un variado programa de actos festivos que incluye la gala de apertura, la ya tradicional carrera de tacones, la gala drag queen y la verbena. De momento, el Ayuntamiento de Teror ha iniciado los preparativos con la convocatoria del taller ‘A ritmo de Carnaval’, para participar en el baile y coreografía de la obertura de la gala drag. Se impartirá los martes, de 19 a 20:30 horas; y los sábados, de 10:30 a 12 horas, a partir del 16 de enero.

Firgas.

’El Oeste’ ha sido el tema escogido por los vecinos de Firgas que han tomado parte en el proceso de selección, con un 21,3% de los votos, con muy poca diferencia de la segunda opción más elegida, ‘Los Duendes’ (19,3%), mientras el ‘Carnaval de Miedo’ fue relegado al tercer puesto, con un 14,6%. El programa se celebrará del 23 de febrero al 3 de marzo, y reúne estos actos: viernes 23 de febrero: 20 horas, batucada anunciando el acto. 21 horas, el pregón de Kiko Barroso. Sábado 24 de febrero: 21 horas, gala drag. 23.30 horas, verbena. El domingo 25 a las 12 horas, conciertos, con una posterior verbena. Viernes 1 de marzo, a las 21 horas, encuentro de murgas. Sábado 2 de marzo, a las 12 horas, gala infantil y a las 18 horas parte la cabalgata. A continuación, la verbena. El domingo 3 de marzo será el fin de fiestas, con el entierro de la sardina a mediodía, y entre las 14 y las 18 horas será la verbena.

‘Le Cinéma’ ha sido la alegoría elegida en La Aldea para el carnaval, que se celebrará del 24 de febrero al 9 de marzo. En la votación popular obtuvo 157 votos (44%), seguido por ‘La magia de la naturaleza y su fauna’, con 113 votos (un 32% de los participantes); ‘La leyenda de los 7 mares’ con 39 votos (un 11%); ‘¡Río! Samba de Janeiro’ con 32 votos (9%); y ‘Moulin Rouge et belle epoque’ con 16 votos (4%).