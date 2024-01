El alcalde de Ingenio dimite aunque "no esté de acuerdo"

El alcalde de Ingenio, José López Fabelo, que dimitió ayer de su cargo, reconoció hoy en un comunicado que "aún no pudiendo estar de acuerdo, respeta las decisiones mayoritarias y democráticas". Prosigue explicando que "he respetado siempre las decisiones mayoritarias y democráticas, dentro y fuera nuestro partido. En esta ocasión no podía ser menos. Respeto y asumo y acepto presentar midimidión como alcalde". Y la fecha que señala para el pleno que ratificará su dimisión es el próximo 29 de enero, donde avisa que hará " una pequeña exposición por respeto a los que "confiaron en mí". Lo sustituirá la edil de su partido, Vanesa Martín.

Apela a la «reflexión y a la tranquilidad ante tantas desproporcionadas, extemporáneas e injustas acusaciones». Detrás de la disisión de López subyace la polémica por el caso Naturgy iniciado tras su rechazo a los parques fotovoltaicos de la multinacional energética, o su inhabilitación para gestionar bienes ajenos. «Lo único que me queda es la credibilidad. Deseo no perderla».