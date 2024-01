Morales, sobre Salto de Chira: "Hemos abierto un camino a otras centrales de almacenamiento"

"Se trata, sin duda, de un respaldo de la Unión Europea a la vía trazada por el Cabildo para la construcción y la gestión del Salto de Chira". El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha calificado como un "hecho histórico" la decisión de la Comisión Europea (CE) de conceder a Canarias la excepcionalidad en el cumplimiento de la normativa comunitaria relativa al mercado interior de la electricidad para que Red Eléctrica de España (REE), en su calidad de operador del sistema, pueda también ser la titular de las instalaciones de la central hidroeléctrica de bombeo del Salto de Chira, en construcción desde febrero de 2022, una decisión que el Ejecutivo comunitario basó en la condición de región ultraperíferica de las Canarias y por la imposibilidad de interconectarse con el mercado de la electricidad de la Unión Europea. "Hemos abierto un camino al que se van a sumar otras iniciativas de sistemas insulares aislados como el nuestro", dijo, en relación a la implantación en las islas de otras centrales de almacenamiento energético.

En una rueda de prensa celebrada este viernes en el patio de la Casa Palacio, el presidente valoró la decisión de la Comisión Europea de flexibilizar la normativa del mercado eléctrico comunitario en Canarias. "El único fleco administrativo que quedaba por resolver era el referente a la normativa europea ya que existe una directiva que establece que el operador del sistema no puede gestionar este tipo de instalaciones de almacenamiento", señaló, "es una normativa que tiene sentido en los sistemas energéticos continentales por cuestiones relacionadas con la competencia, pero su aplicación en un sistema aislado como el nuestro no tenía mucho sentido", aseveró. Por este motivo, el Gobierno central solicitó una excepción para los territorios no peninsulares de Canarias, Baleares, Ceute y Melilla, aunque el Salto de Chira es el único que se ve afectado.

"Si la UE no estuviese de acuerdo con este proyecto y lo que supone de vanguardia para un territorio insular aislado como el nuestro, no habría tomado una decisión de estas características"

Morales apuntó que la Comisión Europea ha hecho "un estudio realmente exhaustivo, un seguimiento directo de lo que sucedía en Gran Canaria en torno a este proyecto para llegar a la conclusión de la excepción", añade, que también se otorga por un tiempo ilimitado por la imposibilidad del sistema eléctrico insular de conectar al sistema continental y que no solo se limita al Salto de Chira, sino que ampara a todos los futuros proyectos hidráulicos de bombeo bajo la titularidad de Red Eléctrica de España.

Para el presidente insular, la decisión de la Comisión Europea de permitir al Gobierno de España aplicar algunas excepciones del Reglamento (UE) 2019/933 y la Directiva (UE) 2019/944 y autorizar al operador del sistema la titularidad de las instalaciones de bombeo en Canarias supone un respaldo al camino puesto en marcha por el Cabildo para convertir a la isla en un espacio 100% sostenible que avanza hacia la descarbonización del territorio. "Es evidente que si la UE no estuviese de acuerdo con este proyecto y lo que supone de vanguardia para un territorio insular aislado como el nuestro, no habría tomado una decisión de estas características", señaló durante su comparecencia.

Aseveró también que la decisión de la CE demuestra que las islas están siendo consideradas en propuestas y programas que tienen que ver con la transición energética en la isla con planes impulsados por el Consejo Insular de Aguas y la consejeriá de Medio Ambiente como las misiones de adaptación al cambio climático o los proyectos LIFE.

En su intervención ante los medios de comunicación, Morales ha sacado pecho de la gestión de la institución que preside sobre este proyecto de almacenamiento energético una vez que la Comisión Europea ha solventado el último obstáculo administrativo que pesaba sobre la central. "El proyecto ha ido superando todos los pasos legales, toda la tramitación ha sido absolutamente impecable y el mejor ejemplo de ello es que frente al apoyo de la ciudadanía organizada, de los 21 ayuntamientos de la isla y de la sociedad en general, no ha prosperado ni una de las denuncias que un grupo minoritario , a veces con más ruido que la representación que ostenta, ha presentado una y otra vez para paralizar su realización". Entre ellas, recordó, denuncias ante el Comité de Peticiones de la UE, ante la comisión general de Energía de la Comisión Europea, ante la Red Natura 2000 y varias denuncias ante los juzgados de instrucción con cinco intento de paralizaciones cautelares que fueron rechazados.

«Todas han sido desestimadas, archivadas o ni siquiera fueron admitidas a trámite», sostuvo, al tiempo que enfatizó que un proyecto energético de la envergadura del Salto de Chira, «el mayor que ha liderado el Cabildo en su historia ha requerido de un trabajo intenso de distintas administraciones y de una compleja y minuciosa evaluación de impacto ambiental que se cumple cada día de manera estricta con una vigilancia exhaustiva por parte de los responsables de hacer ese seguimiento».

El proyecto de más de 600 millones de euros para crear un salto de agua que genere energía entre las presas de Chira y Soria, insistó el presidente, es «absolutamente fundamental, trascendental y estratégico para el futuro de Gran Canaria» que junto que las plantas eólicas y solares ya existentes y en construcción, el inminente desarrollo de la eólica marina, el impulso al autoconsumo y la creación de las comunidades energéticas «nos va a convertir en un referente mundial en renovables y transición ecológica». «Salto de Chira, uno de los mayores proyectos de transición ecológica de España, confirma el liderazgo de Gran Canaria en el conjunto de los territorios insulares en la difícil transición energética», apuntó.

Obras

En cuanto al estado de las obras, que comenzaron en febrero de 2022, Morales sostuvo que avanzan según los plazos previstos para, si no hay inconveniente, empezar a ver el agua entrando en las presas a finales de año. Sobre la planta desaladora en Santa Águeda, la estructura de la nave ya está finalizada, se estan instalados los equipos de desalación y finalizando el cerramiento exterior. También se ha instalado en el barranco 1.300 metros de conducciones de captación y vertido y se está ejecutando la cántara de captación que se va a conectar a las conducciones submarinas. Ya en el barranco, hay ejecutados 2.800 metros de la tubería de impulsión de agua, ya está operativo el acceso principal a la central, entre los barrios de Las Filipinas y El Caidero, de 2.500 metros de largo, y en breve comienza la obra de la senda peatonal y de la segunda estación de bombeo para elevar agua hasta Soria. También se han eliminado especies exóticas invasoras en 150.000 metros cuadrados del barranco.

Antonio Morales confía en que a final de 2024 ya se pueda ver el agua entrando en las presas

Con respecto a las obras subterráneas, se han perfoerado 350 metros de los túneles de acceso a la caverna, se esta ejecutando el acceso a la toma hidroeléctrica en Soria y en febrero arranca la obra del túnel de acceso al circuito hidráulico en Chira.

En cuanto a la línea eléctrica, ya están listas las cimentaciones de las 37 torres, de las que 34 ya están izadas, y los cables se colocarán durante el segundo trimestre de 2024. En relación a las turbinas, el año pasado se realizaron las pruebas al modelo reducido y todos sus elementos quedaron validados para las condiciones de diseño en el sistema eléctrico de Gran Canaria.

La construcción del Salto de Chira permitirá la penetración de renovables entre un 50 y un 70% y producirá un excedente de 700.000 metros cúbicos de agua anuales que se utilizarán para regar las cuencas de Tejeda, Artenara, Tunte y Mogán y además permitirá combatir los incendios forestales. Red Eléctrica está obligada a pagar al Cabildo un canon de seis millones de euros anuales, dinero que se utilizará para abaratar el coste de la producción de agua.