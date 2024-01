El alcalde de Ingenio se lo piensa

López Fabelo se lo piensa. El alcalde de Ingenio (Forum Drago), anunció su dimisión el domingo 14 «a petición de los miembros de su formación política y su socio, NC, condicionado por la sutil sugerencia del grupo del pacto Somos-PP, encabezada por el concejal de Urbanismo, Rayco Padilla: si López no se iba, se rompía la alianza. Una semana después, el alcalde no ha hecho formal su anunciada renuncia y sigue con su agenda municipal.

Ahora la duda reside en si el alcalde José López pretende hacer efectiva su dimisión y llevarla al Pleno que él mismo convocó el día 29 de este mes; o bien, si prolongará su cargo hasta la fiesta de la patrona de Ingenio, La Candelaria, el 2 de febrero; y si, además de su cese definitivo, entregará también su acta de concejal. De no ser así, cabe la posibilidad de que López pase al grupo mixto o continúe como edil con Forum Drago. También dependerá, en este último supuesto, de que la concejal Vanesa Martín (Forum Drago), anunciada sustituta de López y ya como alcaldesa, haga una remodelación y lo incluya en el grupo de gobierno o incluso de vicealcalde.

No obstante, son hipótesis que se barajan mientras no haga oficial su renuncia como alcalde ante el secretario y pase al registro municipal. Aún así, Padilla declaró que «si el actual alcalde dijo que se marcha, debe hacerlo».

El primer capítulo convulso que rodeó la petición de dimisión de José López se inició el sábado 13. Se reunió por la mañana la asamblea de Forum y NC y solicitó por mayoría al edil que debía marcharse tras poner sobre la mesa los episodios de semanas anteriores en los que se vio salpicado el alcalde por polémicas como el caso Naturgy o la sentencia del TSJC que lo inhabilita para administrar bienes ajenos. La asamblea fue contundente y López, que había acudido con la intención de aclarar la sentencia de su inhabilitación como administrador de empresas, abandonó el encuentro antes de finalizar alegando en voz alta que «aún no pudiendo estar de acuerdo», aceptaba la decisión de la mayoría. La resolución asamblearia no se hizo pública, hasta la noche del mismo sábado.

Han reconocido algunos funcionarios y ediles «sentir vergüenza» por lo acontecido

El pasado sábado 13 mantuvo en vilo a los vecinos de Ingenio, a unos habitantes que desde finales de 2023 se han topado con unos acontecimientos públicos que han tenido su epicentro en la alcaldía, con anuncios de denunciarlo en la Fiscalía; o por la vía penal; o tras echarse encima a los sindicatos de los empleados públicos, por unas declaraciones en las que el alcalde cuestionó las licencias aprobadas por los equipos técnicos y jurídicos de la Corporación municipal.

Han reconocido algunos funcionarios y ediles «sentir vergüenza» por lo acontecido, según miembros del propio gobierno, la oposición o los ciudadanos, que tienen como nexo común y por bandera el orgullo de ser de Ingenio, un municipio de más de 32.000 habitantes destacado en las importantes guías internacionales por ser referente en su cuidado patrimonio histórico, cultural, natural o paisajístico.

Tras la asamblea del 13, el ardid se mantuvo hasta pocos minutos antes de las 21.00 horas. El grupo de gobierno Forum-Nc y PP-Somos difundía un comunicad, que anunciaba que, por acuerdo del grupo de gobierno, se aceptaba la dimisión de José López, que el pleno sería el 29 de enero y que su sustituta sería la actual edil Vanesa Martín.

Hay un antes un después de la dimisión anunciada del alcalde López, tras solo siete meses de mandato. No fue posible conocer la opinión del propio López Fabelo pese a las reiteradas llamadas a su móvil.

El mutismo fue protagonista mientras se sucedían los acontecimientos definitivos. En primer lugar, la reprobación de la multinacional energética Naturgy por su posición contraria a dos parques fotovoltaicos en terrenos de El Burrero. Siguió la petición de un informe externo a cargo de las arcas municipales por 5.500 euros que pidió el propio López a través de una Providencia de Alcaldía. Solo López tuvo acceso a este estudio, que supuestamente encargó para rebatir , si fuera el caso, los informes positivos previos elaborados por los equipos jurídicos y técnicos municipales. Al tiempo se desvelaba el proyecto de la urbanización privada a construir por El Paso 2000, propiedad de la familia del alcalde, en terrenos cercanos a los parques de placas solares.

José López también defendió sus argumentos contrarios a los parques solares de la multinacional energética en el Pleno de diciembre, a pesar de la recusación que le presentó Naturgy y las advertencias del secretario municipal y del propio edil de Urbanismo, porque podría incurrir en prevaricación. Esta actuación hizo reaccionar a la energética, que anunció al alcalde que iba a pedir daños económicos al Ayuntamiento por el retraso de la licencia a su proyecto de parques solares. En este aviso, los abogados avisaron al regidor que estudian denunciarlo en Fiscalía por posible prevaricación y elevar además esta demanda por la vía penal. Ya el 8 de enero, como si le hubieran dejado los Reyes Magos un mal regalo, el alcalde recibió la sentencia del TSJA que lo inhabilita para administrar bienes ajenos. Lo demás es historia conocida.

El último informe externo que pidió el regidor, por 9.000 euros, es para verificar si el informe de los técnicos municipales sobre el cambio de uso deportivo del viejo campo de fútbol a comecial para Hiperdino. El gabinete contratado renunció hace tres días a realizar el informe. Y mientras el alcalde sigue en su puesto. Nada se lo impide.