Más de una treintena de actos conforman la oferta del programa conmemorativo que la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio impulsará en el transcurso de este año 2024 con motivo de la celebración de su 75 aniversario.

La Agrupación Folclórica, surgida en 1949 en el municipio de Ingenio, adelantó esta mañana a los medios de comunicación el completo y variado programa de propuestas de distinta naturaleza con las que la entidad que dirige y preside David Castellano celebrará sus 75 años de existencia, señalándose como una de las más veteranas y activas del panorama de la música popular de Canarias.

Entre los actos más señalados que irán jalonándose desde el presente mes de enero hasta diciembre próximo, figuran la celebración de la XVIII edición del Encuentro de Repentistas 'Verseando con Ingenio que desde el día 26 de enero y hasta el día 4 de febrero se desarrolla con México como país invitado, talleres escolares de baile, artesanía y juegos tradicionales previstos en abril y mayo, la inauguración en junio de una muestra de fotografías que recoge la historia en imágenes de Coros y Danzas, la organización del Campus de Etnografía y Folclore y la edición 29º del Festival Internacional de Folclore de Ingenio 'Muestra Solidaria de los Pueblos' en julio, la participación de dicha agrupación en las Fiestas Patronales de la Virgen de la Cuevita de Artenara y del Pino en Teror, en agosto y septiembre, respectivamente, su viaje para tomar parte del programa del Festival Internacional Funchal Folk-Arraial do Mundo de Madeira y la presentación en octubre del libro titulado 'Haciendo historia', que recoge la trayectoria de esta popular formación del sureste grancanario.

Además, en el año de su 75º Aniversario, Coros y Danzas promoverá asimismo un encuentro de las Escuelas de Verseadores de Gran Canaria, la grabación del popular programa de Televisión Española en Canarias, 'Tenderete', en la Plaza de La Candelaria, la producción de un espectáculo en el que se escenificará la historia de dicha agrupación y un recital de villancicos con el que concluirá en diciembre el programa previsto con motivo de los 75 años que cumple la formación ingeniense.

El presidente de la Asociación Cultural Cortos y Danzas puso de manifiesto el compromiso que hace 75 años pusieron muchas personas de manifiesto cuando decidieron crear una institución "que ha traspasado el tiempo con el objetivo de recuperar el patrimonio etnográfico y folclórico, con una labor ininterrumpida y cuyo activo principal sigue siendo la escuela a través de la que se transmiten valores culturales a las nuevas generaciones".

El alcalde de Ingenio, José López Fabelo, señala que Coros y Danzas "ha llevado el nombre del municipio más allá de las fronteras del archipiélago canario". Por su parte, el profesor de la ULPGC, verseador grancanario y colaborador asiduo de Coros y Danzas, Yeray Rodríguez, explica que el citado grupo "ha tenido una capacidad extraordinaria a la hora de mantenerse con su compromiso con la tradición musical durante tres cuartos de siglo. Ahora nos traen con este programa de actos todo ese bagaje acumulado, que también supone la implicación de un pueblo, lo que ha generado un poderoso sentimiento de pertenencia del pueblo al grupo y del grupo al pueblo y que va más allá de los escenarios con otros muchos compromisos y proyectos culturales que añaden valor a su historia".

Una labor ingente

Buena parte de la historia del municipio de Ingenio no puede entenderse sin la dimensión que ha cobrado desde su fundación hace 75 años de la Agrupación Coros y Danzas, una de las formaciones musicales más emblemáticos de Canarias. Su labor ininterrumpida a favor de la recuperación y difusión del patrimonio musical de Gran Canaria en general y de Ingenio en particular, ha merecido el elogio de infinidad de etnógrafos y folcloristas, quienes han destacado su trabajo de recopilación de aires de la tradición musical ancestral de Ingenio, como la "Isa de la paría", la "Polka del Capotín", la "Polka del Artesano", el "Sorondongo de Ingenio" o el "Rancho de Ánimas". De no haber mediado el entusiasta interés desplegado por los componentes del grupo, estas singulares piezas se hubieran perdido y éstas no se hubieran incorporado al folclore canario con toda la pureza y fidelidad con que fueron rescatadas.

En relación a la difusión de su repertorio folclórico, las incontables actuaciones del grupo Coros y Danzas de Ingenio a lo largo de estos 75 años no han quedado reducidas a su espacio territorial de la villa en la que tiene su sede, sino que ha intervenido en varios festivales nacionales e internacionales en muchas ocasiones, llevando también el sugestivo mensaje de sus acompasados ritmos y la alegría de sus bellas canciones a lugares recónditos de Europa, Asia, África y América. Han actuado en San Antonio de Texas, Miami, Houston y Florida (EE.UU), Sáhara, Madrid, Munich, Nüremberg, Wuzzburgo y Bremen (Alemania) Helsinlki y Pori (Finlandia), Thronheim (Noruega), Kiev (Ucrania), San Petesburgo, Leningrado y Moscú (Rusia), Gannat (Francia), Monterrey (México), Arequipa (Perú), Katmandú, Pókara, Surket, Palpa y Butwal (Nepal) o Dakar (Senegal), entre otros lugares.

La Agrupación Coros y Danzas, cuya presidenta de honor es Aurora Cruz Vega, fue el primer grupo español que actuó en los años 90 en la Plaza Roja de Moscú y entre las distinciones otorgadas institucionalmente destacan el 'Roque Nublo de Plata' recibido por parte del Cabildo de Gran Canaria, así como distintos honores por parte del Vaticano, Gobierno de Canarias, Casa Real Española, Casa Real de Noruega y la presidencia del Gobierno de China, entre otras.adiciones