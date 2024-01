El legado que dejó el abuelo Pepe

El Luis Rodríguez de niño jamás imaginó el futuro que le esperaba. Desde que tenía uso de razón ha estado vinculado a los animales y al campo, mano derecha de su abuelo Pepe, que siempre tuvo vacas. Los fines de semana, con apenas cinco años, se iba a casa de sus abuelos para poder disfrutar de la ganadería, y con ocho años los Reyes Magos le trajeron una oveja y una cabra. Con diez años, empezó a acudir a las ferias de ganado y él mismo iba hablando con unos ganaderos y otros, hasta el punto de hacer amigos, esos que le han ido enseñando lo que sabe hoy en día.

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en verano de 2001, Luis siempre tuvo claro que su vida estaba destinada al campo y a los animales. Se crió dividido entre Guanarteme y Valleseco, y al finalizar sus estudios, en los que destaca un ciclo superior de paisajismo y medio rural en la granja del Cabildo de Gran Canaria, tomó una de las mejores decisiones de su vida.

«Con 18 años me empecé a sacar el carnet de conducir con el único objetivo de venirme a Valleseco, donde tenía este pequeño terreno de mi familia», explica junto a Esmeralda, una de sus vacas. En su refugio, como seguramente le guste llamarlo, hacen apenas diez grados. Una ligera capa de llovizna cae sobre el ambiente y la niebla es notable. Sin embargo, a él no le importa, y ni frió siente, algo que refleja el poco abrigo que lleva: apenas un pantalón vaquero y una camiseta de manga corta.

Sus padres siempre le apoyaron a la hora de perseguir sus sueños, aunque a su madre la idea de que su único hijo se idependizara no le hizo mucha ilusión. «Mi madre siempre que le decía que me venía para acá a vivir se lo tomaba a risa, hasta que llegó el momento de decir adiós», recuerda. Ya han pasado casi cuatro años desde ese día, pero su madre todavía sigue derramando alguna lagrimilla cuando tiene que despedirse de él. «Ella es muy urbanita y no quiere saber nada de los animales, pero los domingos suele venir a verme, porque todavía no se halla sin mi», dice.

A su padre, sin embargo, le brillan los ojos al mirarle. «Yo siempre le digo que está siendo lo que yo nunca pude ser», expresa con orgullo. Según explica, cuando Luis tenía 15 años se le acercó y le preguntó si cuando él tenía su edad sabía a lo que se quería dedicar. «Yo le dije que no, que un día quería ser bombero, al otro policía y al siguiente profesor». Sin embargo, Luis le dijo que él sí tenía claro lo que quería ser. Y por supuesto que lo persiguió y lo cumplió.

Sus primeros becerros los adquirió con 18 años a un coste de 400 euros después de un tiempo ahorrando para ello. «Yo en ese momento estaba haciendo las prácticas del curso, y cuando llegué a la finca ya estaban aquí porque me los habían traído», explica. Ese día, en marzo de 2021, ha sido uno de los que se van a quedar para siempre en la lista de recuerdos para enmarcar de Luis. Era el comienzo de algo grande, uno de los primeros éxitos al que le seguirían muchos más. «Aquí tenía mucha comida para ellos, fue una ilusión tremenda porque eran mis primeros becerros, y estaba viendo como se cumplía mi sueño de niño».

A día de hoy, a sus 22 años, ya tiene tres vacas, una de ellas frisona, a la que describe como un capricho, y dos becerros de tan solo un mes. Sus nombres son de lo más original, y todos tienen un porqué detrás. Se trata de Esmeralda, Española, Florida, Retama y Artillera. «Esmeralda y Española son en honor a mi abuelo, porque sus dos primeras vacas que yo recuerdo se llamaban así», asegura.

«Retama, porque es un nombre canario y Artillera porque hay pocas. En cuanto a Florida, decidí ese nombre porque es una vaca pintorial de varios colores, como ella», explica. Luis va poco a poco, pero con la mirada puesta en un futuro en el que pueda limpiar y aprovechar las tierras aprovechables de su familia, plantar aguacateros y tener muchos más bichos, como él dice. A futuro, también le gustaría vivir en el mismo lugar donde tenga a sus queridas vacas, por las que se desvive cada día.

Su rutina no falla. Cada mañana se levanta sobre las seis para acudir a atender a sus vacas y a las ocho estar en su puesto de trabajo. Ahí permanece hasta las cuatro de la tarde, y a las cinco o cinco y media vuelve de nuevo a ver y atender a sus animales. «Llevo toda mi vida soñando con este momento, y aunque es muy sacrificado vale la pena, porque yo no me imagino mi vida sin ellas», dice con orgullo, mientras ordeña a Española, a la que describe «como un perro» debido a su personalidad. Los dos becerros, nacieron y se han criado con él, y es que un día cualquiera, al llegar a la finca se encontró con los pequeños. «Mi reacción fue innata, lo cogí y lo puse delante de su madre para que lo limpiara, le eche un poquito de agua para despertarlo y que le empezaran a funcionar los pulmones y listo».

Su abuela Ana disfruta viendo cómo su nieto ha logrado uno de los sueños que tenía de niño, y aún recuerda aquellos tiempos en los que le decía a su pequeño Luis: «Cuando seas grande y tengas novia nos dejarás a nosotros en el campo y ya no querrás volver mas». Ahora, el Luis de 22 años y con cinco vacas, de vez en cuando le recuerda a su abuela esas palabras y ella le admite, con mucha alegría, lo equivocada que estaba en aquellos tiempos. Su abuelo Pepe, por desgracia, falleció y no llegó a ver a Luis con sus primeros becerros, pero desde allá arriba, no cabe duda de que le mirará con orgullo y de vez en cuando incluso se le caerá la baba viendo como su nieto ha seguido sus pasos e incluso ha llamado a sus primeras vacas como las había llamado el en su momento.