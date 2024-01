Dos estancias de Unamuno, de Los Juegos Florales a Fuerteventura

Aunque pueda resultar paradójico, estamos escribiendo este artículo sobre la estancia de don Miguel de Unamuno en Canarias gracias al dictador Miguel Primo de Rivera cuando ahora en 2024 se cumple el primer centenario de su segunda estancia en las islas. Creemos que muchos lectores desconocen que el que fuera rector de la Universidad de Salamanca estuvo dos veces en Canarias, y prevalece en su conocimiento la presencia de Unamuno en Fuerteventura durante cuatro meses por ser el lugar de su confinamiento por motivos políticos. Aunque ahora en el inmediato mes de febrero se cumple el primer centenario de su destierro, queremos ofrecer la perspectiva de su doble estancia biográfica en lo que podríamos denominar la «dimensión atlántica» del escritor.

Miguel de Unamuno nació en Bilbao el 29 de septiembre de 1864 y falleció en Salamanca el 31 de diciembre de 1936, a los 72 años de edad. Vivió bajo los reinados de Isabel II, de Alfonso XII, de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera, la República y la Guerra Civil. En la Universidad de Madrid se licencia en Filosofía y Letras en 1883 y al año siguiente se doctora. En 1891 obtuvo la cátedra de griego de la Universidad de Salamanca, donde fue Rector en tres ocasiones; la primera vez, en 1901. Ingresó en el PSOE en 1894, si bien posteriormente cesó en la militancia. En 1914 fue destituido del rectorado por razones políticas. Más tarde, debido a unos escritos publicados en 1918 en «El Mercantil Valenciano» que fueron considerados injurias al Rey, fue condenado a un total de 16 años de cárcel. En 1921 debido a sus ataques al Rey y al dictador Primo de Rivera es desterrado en febrero de 1924 a la isla de Fuerteventura, hecho que motivó protestas en universidades españolas y europeas.

Posteriormente, Unamuno es indultado y decide marcharse a Francia y no volverá a España hasta la caída del régimen de Primo de Rivera. Durante la República, en las elecciones de 1931 es elegido concejal y nuevamente será nombrado Rector de la Universidad de Salamanca. Se presenta a las elecciones y es elegido Diputado. La República le nombra Rector vitalicio pero tuvo importantes desencuentros con la política seguida por Azaña.

Con la llegada de la Guerra Civil, Unamuno apoya a los sublevados. Y, el 22 de agosto de 1936 el Gobierno de Azaña dicta un Decreto en el que le destituye como Rector Vitalicio de la Universidad de Salamanca. En vista de ello, se emite el decreto por el que queda derogado y nulo en todos sus extremos: el Decreto de 30 de Septiembre de 1934, por el que se le nombra Rector Vitalicio de la Universidad de Salamanca y creaba en este Centro la Cátedra «Miguel de Unamuno», y se nomina con su nombre al Instituto Nacional de Segunda enseñanza de Bilbao. Con fecha veintidós de agosto de mil novecientos treinta y seis, queda separado de cuantos cargos desempeñara relacionados con el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes. Posteriormente, Unamuno se horrorizó de lo que estaba sucediendo en la Guerra Civil y el 12 de octubre de 1936 tuvo lugar el conocido incidente en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, acto presidido por Unamuno como Rector. En esa fecha se produjo su diatriba contra Millán Astray, contestado con un «muera la inteligencia», «viva la muerte», y apostillado por Unamuno con la famosa frase «venceréis, pero no convenceréis». El público lo insultó y salieron a relucir armas de fuego. Unamuno pudo salir del acto gracias a que intervino la mujer de Franco y le acompañó a su domicilio. Seguidamente, con fecha 22 de octubre de 1936 Franco destituye a Unamuno de su cargo de Rector. Este incidente y lo que ocurría en España, afectó a su salud, pues dos meses después, concretamente el 31 de diciembre de 1936, falleció en su domicilio salmantino de la calle Bordadores donde había permanecido bajo arresto domiciliario.

En 1910 viajó a Canarias al ser invitado como mantenedor de los I Juegos Florales que se celebraban en nuestra ciudad por iniciativa de la Sociedad «El Recreo», entidad con implantación en el Puerto de la Luz debido a que en esos años se estaba construyendo el espigón del puerto, con la consecuente adscripción de trabajadores al ámbito sindical. La gestión para su desplazamiento fue realizada por Domingo Doreste (Fray Lesco), licenciado en Derecho, entonces residente no sólo en Salamanca sino en otras provincias aledañas donde con sus veintisiete años desempeñaba el cargo de secretario judicial, aunque seguía los pasos de Unamuno en sus periplos culturales por la geografía castellana.

Unamuno se desplazó a las islas, partiendo desde Cádiz, haciendo una primera escala en Santa Cruz de Tenerife. Allí pasó una jornada, llegando hasta Tacoronte, siendo luego acogido en el hotel Aguere, en La Laguna, donde mantuvo una tertulia con algunos intelectuales de la sociedad tinerfeña. A su paso frente al domicilio de Nicolás Estévanez, le dieron a conocer un fragmento del poema «Mi patria», del propio Estévanez: «La patria es una peña, / la patria es una roca / la patria es una fuente,/ la patria es una senda y una choza./ Mi patria no es el mundo;/ mi patria no es Europa;/ mi patria es de un almendro / la dulce, fresca, inolvidable sombra». A lo que Unamuno apostilló: «— ¡Pobre del que no tiene otra patria que la sombra de un almendro! ¡Acabará por ahorcarse de él!». Producto de esta breve estancia, escribió un precioso artículo titulado La Laguna de Tenerife que publicó en su libro Por tierras de Portugal y de España.

Los Juegos Florales

En la ciudad de Las Palmas, lugar de destino de su primer viaje, su estancia se prolongó durante un mes, entre junio y julio de 1910, alojándose en el Hotel Continental ubicado en la Plaza de San Bernardo. Una placa situada en el actual pasaje Emilio Regidor, colocada por diversas instituciones culturales, recuerda su estancia en nuestra isla. En la ciudad de Las Palmas entró en contacto con la clase intelectual, y todas las tardes asistía a una tertulia en la casa del médico liberal don Luis Millares, situada en las inmediaciones de El Museo Canario. Durante la mañana permanecía en el Hotel, mientras leía, escribía y preparaba su intervención en el acto de los Juegos Florales que se celebraría en el Teatro Pérez Galdós.

La intervención de Unamuno, como reconocido intelectual del momento, era esperada con bastante expectación. Había participado en eventos similares en diversas ciudades de la península, siendo muy llamativa su intervención en el Teatro Arriaga, de su Bilbao natal. Allí se manifestó en contra del nacionalismo vasco, acusando a Sabino Arana como su fundador, por lo que fue abucheado durante casi media hora y parte del público, puesto en pie, le increpaba con la expresión: “¡A Salamanca!, ¡A Salamanca!”, mientras él permanecía impertérrito sentado en el centro del escenario.

Y es que don Miguel asistía a los eventos a los que era invitado, realizando intervenciones provocadoras. Llegó a plantearle a Fray Lesco que él venía a las islas a remover conciencias. Y de hecho, su intervención en el Teatro Pérez Galdós fue muy polémica ya que en su discurso defendió la unidad de la patria habida cuenta de lo que había significado la pérdida de las colonias en 1898, frente a la división provincial que se propugnaba por la burguesía grancanaria que luchaba por la separación.

El valor de la primera estancia, hecho que nunca se había puesto de manifiesto en nuestro ámbito cultural, se inició en febrero de 1999 al crearse la ruta de Unamuno (Teror-Cruz de Tejeda-Artenara) y la inauguración del mirador de Unamuno en Artenara, teniendo en cuenta el centenario de la Generación del 98, fecha que significó un hito literario con la temática del paisaje como referencia en el ámbito nacional. Allí se yergue la escultura del rector salmantino a tamaño natural que representa al escritor contemplando el paisaje de la Caldera de Tejeda. Como síntesis, es sobradamente conocida la expresión «parece todo ello una tempestad petrificada».

El confinamiento constituyó una identificación de Unamuno con la isla majorera desde el punto de vista existencial

Como consolidación de la ruta, un importante paso se desveló en 2010 al celebrarse el primer centenario de la estancia de Unamuno en Canarias. Entonces se llevó a cabo una amplia programación con el desarrollo de una treintena de actos en diversos lugares de la Isla de Gran Canaria y en la Laguna (Tenerife), teniendo la figura del escritor como referencia fundamental y que contó con la colaboración del Cabildo y los Ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Teror, Valleseco, Artenara, Tejeda, Moya, Santa Brígida. Conferencias, exposiciones, colocación de placas conmemorativas; reedición de obras, catálogo de actos y colaboración de intelectuales en el libreto Palabras y horizontes como, entre otros, Daniel Hernández Ruipérez (Rector de la universidad de Salamanca), José Regidor García (Rector de la ULPGC); Ricardo Senabre, Jerónimo Saavedra, Pedro Cerezo, José Carlos Mainer, Luis Alberto de Cuenca, Eugenio Padorno, Lázaro Santana, Marcial Morera, Juan Manuel García Ramos, José A. Luján, Antonio Martinón, Bruno Pérez; Yolanda Arencibia; José Manuel Marrero y Yeray Rodríguez, así como la celebración del XXXVI Congreso Nacional de Cronistas oficiales con el desarrollo del tema monográfico sobre el paisaje y que se desarrolló en Gran Canaria y Tenerife.

En 1924

Se publica la obra Agonías insulares de Miguel de Unamuno, producto de la tesis doctoral del profesor Bruno Pérez, así como el relato Tempestad de piedra, de José A. Luján. Además, se llevó a cabo la realización de una ruta en la que participaron cerca de 200 personas en una memorable excursión, siguiendo los pasos de Unamuno por las cumbres de la Isla. Asimismo, se desarrolló durante doce años el proyecto Unamuno y el paisaje, participado por trece Comunidades Autónomas, con la intervención de 1950 alumnos de educación secundaria, además de cuatro ediciones de la ruta con alumnos y profesores propiciadas por el Vicerrectorado de Cultura de la ULPGC, con un total de 150 participantes.

La segunda estancia de Unamuno en Canarias se lleva a cabo a partir de febrero de 1924, aunque podemos decir que se inicia a raíz de diversas causas judiciales que pesan sobre el escritor y que se remontan a 1914 en que fue destituido del rectorado por razones políticas.

Más tarde, debido a dos escritos publicados en 1918 en El Mercantil Valenciano que fueron considerados injurias al Rey, fue condenado a un total de 16 años de cárcel.

En 1921, debido a sus ataques al Rey y al dictador Primo de Rivera, es desterrado en febrero de 1924 a la isla de Fuerteventura, hecho que motivó masivas manifestaciones en casi todas las universidades españolas y en algunas europeas. El propio Unamuno manifiesta: «Llegué a Fuerteventura, el 10 de marzo de 1924, después de haberme arrancado de mi hogar, días que pasé entre Cádiz, la navegación, unas horas en Tenerife y ocho días en Las Palmas de la Gran Canaria».

El confinamiento constituyó una identificación de Unamuno con la isla majorera desde el punto de vista existencial. Producto de ello escribió la obra De Fuerteventura a París, diario íntimo de confinamiento y destierro vertido en sonetos, con dedicatoria a don Ramón Castañeyra, de Puerto Cabras, en la isla Canaria de Fuerteventura, cuya edición está fechada en París el 8 de enero de 1925.

Esta obra recoge 103 sonetos cuyo significado y origen están comentados por el propio Unamuno. 65 fueron escritos durante los cuatro meses que estuvo en Fuerteventura; dos los escribió en el barco Zeelandia en viaje de regreso tras su liberación y que lo llevó hasta Lisboa, y 36 están fechados en París. En esta dilatada obra, hay sonetos de cuidada creación literaria, descripción de paisajes, simbolismo religioso, y otros que son dardos contra el dictador Miguel Primo de Rivera, en la que lo denomina «El Ganso real»; «Mastuerzo»; «Vil chinarro»; «Pobre botarate»; «Tonto de capirote».

En Puerto Cabras forma parte de una tertulia con vistas al mar, en la que participan Ramón Castañeyra, su padre don José Castañeyra; Rodrigo Soriano (también confinado), el cura don Víctor San Martín, el posadero don Paco Medina, don Pancho López (espíritu zumbón y crítico) y confiesa «Ustedes saben todo lo que ahí viví».

Recorrió parte de la isla, visitando Betancuria, primera capital de la Isla, y más allá de lo anecdótico queda la estampa de estar tomando el sol, completamente desnudo, en la azotea de la posada donde se hospedaba.

Es destacar la creación del Museo Unamuno y la cátedra Unamuno, coordinada por el profesor Marcial Morera y vinculada a la Universidad de La Laguna, que cada año, durante el mes de febrero realiza actividades sobre temas literarios centrados en la figura intelectual del rector salmantino.

En todo caso, Unamuno llevaba prendida en su alma la isla de Fuerteventura. «¡Fuerteventura! ¡Estoy casi nostálgico de Fuerteventura! ¡Inolvidable isla! ¡Para mí Fuerteventura fue todo un oasis, un oasis donde mi espíritu bebió de las aguas vivificadoras y salí refrescado y corroborado para continuar mi viaje a través del desierto de la civilización».