El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha fallado que desestima el recurso interpuesto por la empresa Hormigones Canarios SL contra el Ayuntamiento de Santa Lucía. Es un paso más entre el tira y afloja entre la empresa Hormigones Canarios en los juzgados a raíz de la actividad de la citada empresa en el barranco Las Tirajanas. En este momento Hormigones Canarios SL solo realiza actividad de tratamiento de áridos, no extractivos, una vez que una sentencia del Tribunal Supremo se lo prohibió. En esta última de la Sala de lo Contencioso Administrativo se falla a favor del Ayuntamiento y obliga a Hormigonera al pago de las costas procesales. Pero también, hace saber que nuevamente contra esta resoluión cabe interponer recurso de apelación ante el mismo juzgado.

La planta machacadora de áridos que la empresa Hormigones Canarios SL tuvo que echar el cierre definitivo en el barranco de Tirajana, en la explotación Tabaibal Canario junto a la depuradora del Sureste, tras una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en abril de 2022. En ese momento no admitió a trámite el recurso de casación que interpuso la empresa contra la sentencia que dictó en noviembre de 2021 el TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Canarias) que ya ratificaba otro fallo anterior del Juzgado de lo Contencioso de Las Palmas de Gran Canaria, de 22 de mayo de 2019, que daba la razón al Ayuntamiento de Santa Lucía cuando decretó en 2017 el cierre de estas instalaciones de producción y comercialización de áridos y materiales de construcción, al percatarse de que la empresa no contaba con la pertinente licencia municipal para desarrollar esta actividad industrial. Según fuentes oficiales municipales, ante este cierre pesaban 12 denuncias por la Inspección de Trabajo por no cumplir los requisitos legales.