La enmienda aprobada, defendida por la portavoz adjunta de los populares, Josefa Luzardo, establece como primer punto «estudiar la creación de una línea de subvención específica del Cabildo de Gran Canaria para la puesta en marcha en la Isla, junto a entidades del Tercer Sector capacitadas para prestar este tipo de servicios, de un programa de acompañamiento, atención y amparo de jóvenes extutelados una vez alcancen los 18 años de edad».

Ante ello, como segundo punto, el Pleno acordó «iniciar los trámites administrativos pertinentes para solicitar al Gobierno de Canarias que transfiera al Cabildo de Gran Canaria las competencias en relación a los jóvenes extutelados a fin de poder desarrollar estos programas de acompañamiento».

Por último, a instancias del gobierno de NC y PSOE, se insta al Gobierno de Canarias, como competente en la materia, a que «inicie el proceso de negociación con la Fecai para dar una respuesta conjunta a la situación de las personas extuteladas, dando herramientas necesarias a los cabildos para poder atender a los chicos y chicas de la red insular de protección desarrollando programas adecuados».

En el debate, Luzardo resaltó que en Canarias, según datos del Gobierno autónomo, en el año 2023 al menos unos 200 jóvenes quedaron fuera del sistema de cobertura y tutela pública al cumplir los 18 años. «En la mayoría de los casos hablamos de chicos y chicas que se ven directamente en la calle, sin recursos, o se ven obligados a ocupar infraviviendas compartidas o deambular por casas de otros o de amistades», apuntó.

De forma «equivocada», aclara el texto de la moción, «se suele relacionar el fenómeno exclusivamente con la realidad de los menores extranjeros no acompañados (Menas) debido a las oleadas de migración irregular que estamos sufriendo; sin embargo, si comparamos solo el porcentaje de los jóvenes nacionales que quedan en situación de desamparo al cumplir los 18 años, es un fenómeno que va a más, al margen de la realidad de los Menas».

Entre los argumentos unánimes para aprobar la moción, con la única excepción de Vox, se recalca que «no se entiende que después de realizar una inversión pública para cubrir los derechos y el bienestar de estos jóvenes solo sea para cumplir con la ley y se desentienda de un acompañamiento hasta alcanzar la emancipación y tenga que pasar esta pelota a los servicios sociales u otros recursos para combatir la exclusión social, cuando lo más lógico sería no abandonarlos a su suerte».

Esa situación de desamparo es aún más preocupante en el caso de las chicas por su «tremenda vulnerabilidad» ante situaciones de «extremo riesgo» como la violencia sexual, la violencia de género o el consumo de drogas. «Estas personas terminarán costándole mucho más a la Administración, cayendo muchos de estos extutelados en un perfil de exclusión social completamente normalizado y cronificado durante décadas», añade la moción. Al respecto, Luzardo manifestó que también hay familias dispuestas a acoger a estos menores no acompañados.

Por parte del grupo de gobierno, la consejera de Política Social, Isabel Mena, aseguró que NC y PSOE comparten esa preocupación y explicó que los cabildos están limitados al no tener competencias sobre los menores una vez que llegan a la mayoría de edad y deben abandonar los centros de acogida o los pisos tutelados.

«Nuestra enmienda es para que esta propuesta se tome en el seno de la Fecai, para escuchar a los otros seis cabildos, pues estamos convencidos de que todos van a estar por la labor», subrayó Mena.

Vidina Cabrera, portavoz de CC, consideró que esta actuación «es vital en un momento tan crítico», en referencia a la inmigración, y apostó por una mayor coordinación entre los cabildos, que ejercen la custodia, y el Gobierno de Canarias, que tiene la tutela.

El portavoz de Vox, Yeray Suárez, se mostró dispuesto a apoyar la moción si se incorporaba su enmienda sobre las repatriaciones, pero el PP no la aceptó.

Además de la moción de los menores tutelados, el Pleno aprobó otros cinco mociones. A propuesta del grupo de gobierno de NC-PSOE, una que insta al gobierno de Canarias a restituir la inversión recortada en materia de igualdad y violencia de genero. También salieron adelante dos mociones, del PP y de CC, para que el Estado asuma la totalidad del coste del transporte público gratuito en la isla. Por unanimidad se aprobó una moción de Vox para mejorar la atención a los enfermos de ELA y otra del PP para que los grupos de oposición participen en organismos del Cabildo como la Spegc o el CAAM.

El Pleno también rechazó cuatro mociones. Dos de CC que solicitaban dotar de nuevos espacios al barrio de La Feria e implantar el quinto contenedor, y otras dos de Vox para alargar la duración de los Plenos y para crear una aplicación de teléfono móvil.

Rifirrafe por los gastos de la Orquesta

El primer Pleno del año se presentaba maratoniano pero finalmente no duró las seis horas que permite el reglamento. A Vox ese tiempo máximo le parece poco y pidió en una moción que se pueda llegar a sesiones de ocho horas para que los grupos de la oposición puedan presentar más mociones, comparecencias, interpelaciones, preguntas y ruegos. Logró el apoyo del PP y CC, pero el grupo de gobierno tumbó la propuesta después de que el consejero de Presidencia, Teodoro Sosa, hiciera un cálculo por lo bajo y llegara a la conclusión de que tantas herramientas de control y debate darían como resultado reuniones plenarias de más de 12 horas. Además, afeó a Vox que pida más iniciativas de control al gobierno y luego no las utilice.

Había interés en la comparecencia de Pedro Justo, consejero de Hacienda, para que explicara los gastos de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) en su actuación del mes de octubre en el Teatro Real, después de que el propio presidente Antonio Morales, en una respuesta por escrito a Josefa Luzardo, los cuantificara en 240.000 euros, a los que se añadían dos subvenciones que elevaban el coste a 414.000.

Pedro Justo, tras acusar a Luzardo de mentir y «embarullar», dijo que los 240.000 euros de la primera respuesta no solo se referían a la actuación en Madrid, sino también a la otra representación de la zarzuela Luisa Fernanda en la capital grancanaria.

A su juicio, en lo que incidió después Morales, la polémica se generó porque la consejera del PP no supo «interpretar» esas facturas, pues había gastos de ambulancias y azafatas que evidentemente no pudo pagar el Cabildo en Madrid. Según otra factura conocida después, el gasto en la capital de España fue de 124.000 euros, por lo que en realidad el coste global fue de 44.000 euros, pues el Teatro Real pagó 80.000 euros por el caché de la OFGC. El presidente aprovechó para asegurar que se trata de la mejor orquesta de España y una de las mejores de Europa. A Luzardo no le convencieron las respuestas y anunció de seguirá preguntando.

Isabel Mena también aprovechó el Pleno para cuestionar el papel de la oposición y los medios en el caso de CADI Las Longueras, archivado por la Fiscalía.