Peluches que sirven de refugio para los más necesitados

El espacio cultural Ana Déniz de Santa Brígida se convierte cada viernes por la tarde en un encuentro de solidaridad. Un grupo de ocho mujeres se reúne ahí para llevar a cabo dos funciones: la primera de ellas, evadirse del mundo y compartir unas horas con sus amistades mientras cosen, y la segunda, crear muñecos de apego para los niños que están en una situación de vulnerabilidad. Unas puntadas con mucho amor que tienen un valor significativo tanto para las que lo hacen posible como para el que lo recibe.

Las ocho componentes del grupo son mujeres de la Villa, que ocupan su tiempo libre llevando a cabo esta labor, pero que prefieren mantenerse en el anonimato, pues aseguran que para estos proyectos es mejor estar al margen del protagonismo. La iniciativa surge después de la pandemia por el covid. Este grupo de mujeres, se había conocido en talleres previos que se habían desarrollado en el municipio, y a partir de entonces empezaron a crear algo más que un espacio.

Un día, una de ellas informó a sus compañeras que tenía la ilusión de hacer una muñeca, y tras una larga noche de insomnio, a otra de ellas se le ocurrió la brillante idea. "Después de pensarlo les propuse a todas por el grupo que teníamos vernos, recuperar el sociabilizar después de la pandemia y hacer esos muñecos hechos a mano, pero en vez de hacerlos para nosotras y dejarlos en casa muertos de risa, donarlos a todos los niños que lo necesitaban", explica. La reacción de las demás fue innata, y el sí rotundo. De este modo, hace más o menos un año que comenzaron a hacer estos peluches. Muchas horas, muchas veces deshaciendo para volver a ajustarlos bien y por supuesto el zarandeo de seguridad, que es lo que ellas llaman a mover con rapidez el peluche para ver si está bien apretado.

Cuando empezaron, conseguían las telas en tiendas de tapicerías, los trozos que venían en los catálogos de prueba y se iban descatalogando. Las primeras telas que les dieron eran de tapicería, por lo que coser con ellas resultaba muy complejo. Todo ello unido a que a excepción de una de ellas, nadie sabía coser. Ahora, tal y como describen, tienen a un ángel de la guarda, una persona que tenía una tienda de telas en Triana. "Ella tiene todavía en un almacén de cuando cerraron. Son telas de babis de guardería, y al ser más finas podemos coser tranquilamente", aseguran.

Desde que empiezan hasta que acaban de hacer el peluche tardan alrededor de 8 horas, pero más que un trabajo lo ven como un vicio sano, algo que una vez lo empiezas no puedes parar hasta finalizarlo. "Nosotras siempre decimos que hace mucho que no vemos una película, porque nos ponemos a coser con la tele de fondo", dicen. A estas cuatro costureras las nutre la parte creativa, pues coinciden en que mientras cosen y hacen esas creaciones se olvidan de todos los problemas. "Nos ayuda a desconectar de nuestras obligaciones cotidianas y además ayudamos a los niños más vulnerables con esta acción".

Ayudar en centros de menores

Para dar alas al comienzo de este proyecto, una vez pusieron en marcha los muñecos y ya tenían algunos terminados, empezaron a escuchar que había gente que trabajaba en casas de acogida de centros y así se fueron dirigiendo poco a poco. "La directora escuchó nuestro proyecto y le encantó, y a partir de entonces lo que hacían es que cuando llegaban los niños después de haber pasado una situación difícil le daban junto al kit de bienvenida este amigo de apego", explican este grupo de costureras. A partir de ese momento, vieron que los niños lo aceptaban y empezaban esa nueva etapa de sus vidas agarrados a ese peluche. De ese modo han ido ganándose el cariño de los centros, llegados al punto en el que dan muñecos de apego a las cinco casas que pertenecen al Cabildo de Gran Canaria. Además, también entregan a la unidad de protección y acompañamiento local (UPAL), especializada en víctimas de violencia de género y menores en riesgo de exclusión y a la asociación de pulseras blancas, que tratan con niños en situación de duelo que han perdido a sus padres.

No solo cosen para los niños, sino que también tienen detalles con los bebés, pues tal y como afirman, en los centros de menores hay varios. "Para los niños hacemos conejos de 35 centímetros más o menos, y para los bebés ositos. También queremos empezar a hacer monstruos, porque creemos que a los pequeños les gustaría y estamos viendo tutoriales en YouTube para poder hacerlos bien", explican. Todas las que componen el grupo tienen trabajos diferentes sin ninguna relación entre ellos, pero si hay algo que las caracteriza es que todas son madres, y saben bien lo que hacen a la hora de querer proteger y hacer sonreír a un niño.

El proyecto se llama Yoti, y viene de la respuesta de cuando decimos 'te quiero', y nos responden 'y yo a ti'. Según explican las impulsoras del proyecto, hasta ahora no le han puesto nombre, pero cada uno de los peluches llevan detrás una pegatina con un corazón y la palabra Yoti. Desde los centros y a través de las asociaciones con las que colaboran les han ido comunicando que los niños han terminado por llamar de este modo a los muñecos de apego. Una de las trabajadoras sociales, además, informó a este grupo de compañeras que los peluches la habían ayudado para trabajar la aceptación, con el principal objetivo de hacer entender a los menores que todo el mundo tiene defectos y no pasa nada.

Si hay algo que tienen claro desde el proyecto Yoti es que esos muñecos no están hechos para hijos ni sobrinos, sino que son de apego y cariño. Que no son para estar por la casa tirados, sino que se trata de un compañero que escucha y no habla. Con el que te puedes enfadar y contarle los problemas del día a día sin que te juzgue. "De momento nuestra prioridad es esa, es únicamente para personas que realmente lo necesitan", explican. Y no solo hacen entregas a niños, sino que destacan una acción en la que una mujer enferma que estaba enfrentándose a la dificultad de la quimioterapia les pidió un Yoti para que la acompañara durante los días de hospital, y por supuesto que se lo dieron. "Siempre intentamos buscar una historia detrás de cada persona".

Durante el año que llevan con la iniciativa han logrado hacer y entregar 202 muñecos de apego, y en lo que va de año ya han hecho más de 20, que los tienen en una bolsa a la espera de un nuevo hogar. Centros de acogida, la UPAL, la asociación de pulseras blancas, personas adultas que están pasando por situaciones complicadas, talleres de niños autistas y el próximo objetivo, que está fijado en el juzgado número 3 de menores, que a través de estos muñecos pretenden que los niños que tengan que pasar por el juzgado se sientan acompañados. Una iniciativa con mucho valor emocional al que se ha unido una petición desde Madrid para un proyecto en Guinea. Un conjunto de telas que crean a Yoti, el compañero que es capaz de hacerte sentir un poquito más seguro, cuando más lo necesitas.