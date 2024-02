Descubrimiento puntero en la arqueología internacional en La Fortaleza

Identificar estiércol de oveja, utilizado para construir los suelos de viviendas prehispánicas, a través de biomarcadores moleculares. Es el logro del proyecto que un equipo multidiciplinar de varios centros y equipos de investigación (Instituto Universitario de Bio-Orgánica de la Universidad de La Laguna, Laboratorio de Evolución Humana IsoTOPIK, de la Universidad de Burgos, y Tibiciena, Arqueología y Patrimonio SL) han presentado a través de un artículo, publicado en la prestigiosa revista científica 'IScience'.

El articulo, titulado en inglés, "Fecal biomarkers and micromorphological indicators of sheep penning and flooring at La Fortaleza pre-Hispanic site (Gran Canaria, Canary Islands)" y cuyo primer autor es Antonio V. Herrera-Herrera, de la Universidad de La Laguna, presenta un nuevo método para la localización de excrementos de oveja antiguos a través de la localización de ciertos biomarcadores (moléculas). En el caso presentado, se ha trabajado a partir de datos recopilados en el yacimiento de La Fortaleza, en el corazón de la Caldera de Tirajana, en Gran Canaria, por parte del equipo arqueológico de la empresa Tibicena Arqueología SL, dirigida por el arqueólogo Marco A. Moreno, gracias a los proyectos de excavación financiados por el Cabildo de Gran Canaria y a las ayudas prestadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural para la investigación del lugar.

Un yacimiento único en Canarias

Este método pionero, presentado por primera vez a nivel internacional, permite la localización de ciertas moléculas biológicas que permitirían distinguir el estiércol de oveja del de otras especies animales. Por otro lado, este trabajo destaca aún más la importancia del yacimiento de La Fortaleza, en Santa Lucía de Tirajana, "por su nivel de conservación, ya que hablamos de suelos que pueden tener hasta 25 centímetros de espesor, siendo el lugar de Gran Canaria donde hasta el momento, están mejor representados", explica Marco A. Moreno, gerente de Tibicena Arqueología.

Los trabajos arqueológicos se desarrollaron en la estructura denominada 'Casa de Rosa Schlueter', en homenaje a su primera excavadora, a principios de los años 90 del pasado siglo XX. Estas estructuras están compuestas de dos arquitecturas muy diferentes, morfológicamente hablando. La conexión se realiza a través de una escalera que salva la diferencia de altura de ambas, pero destacando el hecho de que los suelos están realizados con estiércol de oveja. Esta vivienda y sus suelos fueron utilizados entre los siglos XIII y finales del siglo XV y, desde el inicio de los trabajos arqueológicos realizados se partió de la consideración de que el suelo estaba conformado por estiércol.

"Todo ello deja constancia", en opinión de Moreno, "del alto nivel de la investigación arqueológica en Canarias, así como de la valía del yacimiento de La Fortaleza, que espera por su transformación en Parque Arqueológico", reivindica el arqueólogo.

La Fortaleza

A día de hoy, el yacimiento de La Fortaleza es Bien de Interés Cultural y, en los últimos años, se ha hecho un gran esfuerzo por su puesta en valor desde diferentes administraciones. El paso más esperado es, sin embargo, su transformación en Parque Arqueológico, decisión que depende de la Dirección General de Patrimonio Cultural.