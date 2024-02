Abel Ghosheh: «El Sureste tiene planes que son ejemplo para la reducción de la contaminación»

Cumplo 35 años este mes el 21 de febrero. Estudié Derecho en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), tengo el máster de Abogacía y otro por la Udima en Recursos Humanos. Accedí a la Mancomunidad en 2018 por oposición libre como funcionario técnico de la administración general. Presenté mi curriculum y me eligió como gerente la junta hace unos seis meses, que la componían los alcaldes de los municipios, el de Ingenio (Ana Hernández), Agüimes (Óscar Hernández) y Santa Lucía de Tirajana (Francisco García).

Llevo vinculado a la mancomunidad como funcionario hace seis año y conozco el trabajo que hizo Rafael Sánchez (Felo). Y respecto a la gerencia, puede tener un aspecto jurídico o técnico, como el de Felo, mi predecesor, que es ingeniero industrial. Ahora se decidió que la gerencia tenga un aspecto más jurídico por todo lo que conlleva el entramado de burocracia y de tramitación de expedientes. Es el perfil que tiene ahora la Mancomunidad. Sánchez se apoyaba en la parte jurídica para poder tramitar los procedimientos y ahora soy yo el que pregunto a los técnicos. Es viceversa. En estos meses que llevo hemos cumplido los plazos en todos los proyectos, algo muy importante para la solicitud de nuevas ayudas. Tenemos un presupuesto de 28 millones, de los que una parte viene de los ayuntamientos y el resto de subvenciones sobre todo del Cabildo, Gobierno canario y europeas.

¿Cuál es el papel de gerente ahora mismo?

Las competencias vienen en los estatutos de la Mancomunidad que marcan las propuestas, gestión y directrices de los órganos de contratación y los competentes. Hasta ahora la Mancomunidad tenía la competencia de alumbrado público, desalación y depuración de agua y gestión de residuos. Pero hace seis meses la junta aprobó una ampliación novedosa en los estatutos que abren la posibilidad para que los ayuntamientos nos puedan encomendar con carácter puntual otras competencias. Se ha abierto un abanico de poder solucionar problemas puntuales.

¿Cuáles son los proyectos que están en funcionamiento?

El Plan de limpieza de invernaderos viene de tiempo atrás y la idea es que empiece en abril o mayo. Se trata del plan de empleo de adecentamiento y mejora del entorno aeropuerto-sur zona turística. Está financiado con 1,8 millones, de los que un 92% provienen del Cabildo y se enmarca en el convenio de cooperación con el Servicio Canario de Empleo. Es novedoso y pivota en dos temas muy importantes. Uno es la limpieza de una zona específica, a raíz de que la llegada de los turistas ven imágenes que nos gustaría mejorar, como los invernaderos abandonados, ya sean espacios públicos o privados. Por otro lado está la parte de la formación a las personas desempleadas o que tengan problemas de exclusión social que son los partícipes de esta parte de empleo. No es solo limpieza, sino también que esas personas van a recibir una formación y ayudarlas a que tengan un acceso al régimen de trabajo. Además, estos planes serán de once meses, en lugar de los 6 meses habituales Exactamente, debemos limpiar 30 hectáreas de las 150 solicitudes. De los tres ayuntamientos no pidió Ingenio. Iniciaremos el plan en playa de Arinaga y Vargas y si podemos limpiar más porque nos sobra tiempo, accederemos a más hectáreas.

Acaban de aprobar la ampliación de la desaladora, un proyecto pionero del ITC.

Tenemos un convenio de colaboración con el ITC. Tienen una ta tecnología de origen canario que consigue una reducción del consumo energético, de un 30 a un 40%. Vamos a reproducir su proyecto a a escala industrial la vamos a reproducir a 5.000 metros cúbicos. El importe es de 4 millones y a finales de año puede iniciarse la ejecución, que durará un año.

El Sureste es líder y recibido premios incluso de la ONU por su gestión medioambiental.

Sí, estos son premios que se tuvieron desde el 2014, En este sentido, mencionar que hay otro gran proyecto que está subvencionado por el Next Generation, que es la repotenciación de la depuradora con la nueva desaladora. Conseguiríamos que prácticamente todo lo que producimos de agua desalada y lo que consumimos sea con energía renovable. A partir de que tengamos eso, ya volveremos otra vez a presentarnos a nivel nacional y internacional para tener esa connotación internacional que siempre ha tenido la Mancomunidad. La idea es volver a darle la repotenciación de energía verde a los procesos de producción de agua que nosotros realizamos. El Sureste tiene planes que son ejemplo de la reducción de la contaminación.

Instalaremos 721 contenedores marrones y un plan de empleo para eliminar invernaderos

Hay quejas ciudadanas. Mucha energía eólica o fotovoltaica pero los precios no bajan.

A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera, eso es lo principal. Lo secundario es ¿Inciden en el precio del coste de la producción de agua? Sí y no, porque la inversión hay que realizarla y hay que amortizarla a lo largo de los años de la vida útil de ese aerogenerador o placa solar. Es verdad que desde que empiezan a funcionar, los costes directos disminuyen, pero conlleva un plazo de amortización que también debe ser tenidos en cuenta a la hora de tu producir algo. La cuestión está en que nosotros no estamos generando CO2 a la atmósfera por la instalación de ese aerogenerador o esas placas solares que se instalan. Pongo en relieve el concepto de canariedad, que es que nosotros como canarios amamos nuestra tierra y la queremos cuidar.

La Mancomunidad del Sureste ha sido pionera hace años en la instalación del quinto contenedor para residuos orgánicos. Hoy día es ya obligatorio a nivel europeo.

Tenemos de los mejores datos de Canarias. Estamos muy por encima de la media en cuanto a recogida de productos de residuos selectivos, papel y cartón y plástico . Y respecto al quinto contenedor, fuimos pioneros en el 2017 en establecer un proyecto piloto de recipientes para residuos orgánicos, y sí, ahora ya es obligatorios por ley su instalación en todo el territorio. Muchas administraciones se están intentando poner al día ahora mientras la mancomunidad ya lo hace desde hace siete u ocho años. Lo que vamos a hacer ahora es ampliar esos quintos contenedores. En primer lugar tenemos ahora mismo, de cuando iniciamos el proyecto piloto, unos 200 contenedores, que se han rehabilitado por el uso y cambiado con un mecanismo de cierre más seguro que el anterior para que no haya contaminación o impropios con otros productos que nos hemos encontrado muchos problemas. Y es más, a lo largo de este año y 2025 la cifra de contenedores será ampliada hasta un total de 721, 521 más. Eso sí, se pide a la ciudadanía es que hagan un uso responsable y que estemos a la altura de lo que hacemos con papel cartón y envases. Por lo tanto, hay que ser lo más eficiente posible en todo lo que realizamos, es decir, darle segunda vida a nuestros residuos, intentar contaminar lo menos posible. Todo eso incide no solo económicamente, sino en el cuidado de nuestra tierra,

Líderes en recogida de residuos. Pioneros en recogida selectiva de orgánicos. ¿Tienen más proyectos?.

En el plan de Mancomunidades se proyectaron en 2023 obras consistentes en el cambio de luminarias, donde en Santa Lucía se van a invertir 439.000 euros aproximadamente, que son cambios a LED. Por su parte, en Ingenio se destinan por el mismo concepto 186.000 euros. En Agüimes se decidió que la cantidad que estaba destinada para ellos se utilizara para la instalación de placas fotovoltaicas en 8 edificios públicos por un valor de 167.000 euros que ese ya está ejecutado, los otros dos están en ejecución. Igualmente, ya está en marcha el programa para la sustitución de los diferentes contenedores de residuos de 3.000 litros. Ya tenemos los informes preparados para reconvertirlos con una capacidad mayor, de 5.000 litros. Aunque todo dependerá de la disponibilidad del espacio para la reubicación de los nuevos. El proyecto está finalizado y solamente estamos a la espera de que nos conceda la financiación solicitada a Next Generation por 2 millones para ver dónde podemos actuar y cambiar. Ojalá podamos abarcarlo todo,.