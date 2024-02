Canarias afronta un fin de semana con temporal de viento en mar y tierra

La potente borrasca que ha dejado rachas de hasta 140 kilómetros por hora en las costas gallegas durante este viernes, también se hará sentir este sábado en Canarias con un temporal marítimo y de viento.

Por este motivo la Aemet ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en todas las aguas del archipiélago canario, y por vientos en El Hierro, La Gomera y Lanzarote, así como en la mitad sur de Gran Canaria, sur y noroeste de Tenerife y las cotas más altas de La Palma, por velocidades esperadas de hasta 70 kilómetros por hora.

En el caso de la isla de Gran Canaria estos vientos afectarán especialmente a Tejeda y La Aldea de San Nicolás, si bien ya este viernes esta última localidad anotaba a primeras horas de la madrugada rachas de hasta 84 kilómetros por hora; así como de 71 kilómetros por hora en el aeropuerto de Gran Canaria; y de 69 kilómetros por hora en la villa de Agüimes en horas del mediodía.

A ello se sumaban las primeras precipitaciones de febrero, con registros de 13,8 litros por metro cuadrado en Teror; de 12,6 litros por metro cuadrado en Valleseco; y de 4,6 en el Valle de Agaete.

El panorama se completa con un empeoramiento de la mar que llega con luna llena, de ahí que se espere un mar de fondo de hasta 4 metros en el entorno de Tenerife y La Gomera; en el transitado canal Anaga-Agaete, donde no se descarta vientos ocasionalmente de fuerza 8, con mar gruesa al sur del canal; y también en Gran Canaria, donde habrá fuerte marejada aumentando a mar gruesa en las costas este y oeste a partir de la madrugada, mientras que desde Gáldar a La Isleta el viento soplará hasta fuerza 5, con marejada o fuerte marejada.

Dada la situación el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado la alerta por fenómenos costeros, lo que implica la activación de su Plan de Emergencias Municipal para atender cualquier tipo de emergencia que pueda producirse por estos motivos, recomendando también a la población que extreme las precauciones hasta el fin del episodio para evitar riesgos y peligros.

Proteger las viviendas

En este sentido recomienda, entre otras medidas, proteger las viviendas ante la posible invasión de agua del mar, no situarse en el extremo de muelles o espigones ni arriesgarse a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas. También evitar la pesca en zonas de riesgo, no circular con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa y no bañarse ni en playas apartadas o bajo bandera roja.

Abunda en no adentrarse en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento, así como evitar realizar prácticas deportivas y náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo y no acampar en la playa.

Por su parte la Aemet pronostica para este sábado unos cielos nubosos con probables lluvias débiles ocasionales en el norte, con intervalos nubosos en La Graciosa, Lanzarote y Fuerteventura tendiendo a remitir la nubosidad a medida que transcurren las horas, y con unas temperaturas mínimas sin cambios y unas máximas en ligero descenso, que será más acusado en las zonas del interior de las islas de mayor relieve.

Fuertes vientos

El domingo continuará arreciando el viento con puntas en torno a los 70 kilómetros por hora en las cumbres de La Gomera, suroeste de El Hierro, cumbres de Gran Canaria y mitad sur de Lanzarote hasta primeras horas de la mañana.

En el norte de las islas más montañosas se repetirá la posibilidad de precipitaciones débiles y aisladas, mientras que en el resto los cielos lucirán poco nubosos o despejados, y con intervalos de nubes altas a últimas horas. Las temperaturas mínimas continuarán con pocos cambios pero las máximas sí que podrían iniciar un ligero ascenso, que será moderado en las zonas del interior de las islas centrales, según la predicción de la agencia estatal.

Se da paso así a un lunes también más propio del invierno, con lluvias débiles en el norte, un ligero descenso de las máximas en las cotas más altas, y de nuevo viento del nordeste, que será más intenso en las zonas expuestas al alisio.